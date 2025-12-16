Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nőtt a munkanélküliség a székelyföldi megyékben

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mindhárom székelyföldi megyében emelkedett a munkanélküliség a legutóbbi statisztika szerint. Az országos trend is növekedést mutat, de Hargita, Maros és Kovászna azon megyék közé tartoznak, ahol az átlagnál valamivel jobban nőtt a munkanélküliségi ráta.

Széchely István

2025. december 16., 10:422025. december 16., 10:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mintegy ötszázzal nőtt a munkanélküliek száma a három székelyföldi megyében összesen, az utolsó, október végi adatokat összesítő statisztika szerint. A növekedés tehát nem jelentős mértékű, százalékos arányban is 0,11 és 0,26 közötti Hargita, Maros és Kovászna megyében, de még így is jócskán magasabb az országos átlagnál. Arra pedig legutóbb idén januárban volt példa, hogy mindhárom megyében egyaránt nőtt az állástalan személyek száma.

korábban írtuk

Végletek között a székelyföldi megyék munkanélküliségi rátája
Végletek között a székelyföldi megyék munkanélküliségi rátája

Enyhén nőtt a munkanélküliség Székelyföldön az elmúlt hónapban, noha a három megye közül kettőben csökkent az állástalanok száma. Két megye ugyanakkor – jó és rossz értelemben véve – az országos élmezőnybe került a munkanélküliségi adataival.

Hirdetés

Hargita: 5,15%

Az egy hónappal korábbi 5,04-ről 5,15 százalékra nőtt a munkanélküliségi ráta Hargita megyében október végére. Ez a legkisebb, 0,11 százalékos növekedés a három megyében. A munkanélküliek száma 6180, szemben a szeptember végén mért 6049-cel, azaz 131-gyel nőtt az állástalanok száma egy hónap alatt.

Hargita megyében az év jelentős részében csökkenő tendenciát mutatott a ráta, mindössze januárban, augusztusban, illetve októberben nőtt ez a szám.

A 6180 regisztrált munkanélküli közül 1661-en részesülnek munkanélküli segélyben, abszolút számokban és százalékos arányban is a legtöbben a három megyében. Ez arra utal, hogy kisebb a megyében azon regisztrált munkanélküliek hányada, akik hosszabb ideje állástalanok, és már nem kaphatnak segélyt. A munkanélküliek közül 4519-en nem jogosultak munkanélküli segélyre, ez 73,1 százalékos arányt jelent, ami például alacsonyabb a Bukarestben mért 75,08 százaléknál, de az országos 78,30 százalékos átlagnál is.

Maros: 2,80%

A munkanélküliségi ráta Hargita és Kovászna megyében is megközelíti az országos átlag kétszeresét, a három megye közül egyedül Maros megye van jócskán az országos átlag alatt e tekintetben.

Az októberi adatok szerint 2,80 százalékos a munkanélküliség Maros megyében, de enyhén itt is nőtt az egy hónappal korábbi 2,68 százalékhoz képest. Arányait tekintve ez 0,12 százalékos növekedést jelent.

5813 regisztrált munkanélküli szerepelt a Maros megyei nyilvántartásban október végén, azaz 244-gyel nőtt az állástalanok száma az egy hónappal korábban feljegyzett 5569-hez képest.

A munkanélküliek körében 78,8 százalékos azoknak a hányada, akik már nem jogosultak munkanélküli segélyre, ami valamivel magasabb az országos átlagnál. 4581 regisztrált állástalan személy van hasonló helyzetben, azoknak a száma pedig, akik segélyben részesülnek, 1232.

Kovászna: 6,60%

Kovászna megyében kétszer akkora a munkanélküliségi ráta növekedése (+0,26%), mint Maros megyében, abszolút számokban azonban ez mégis kevesebb új munkanélküli személyt jelent Kovászna megye esetében, lévén, hogy népességét, így a munkaképes korú lakosságát tekintve is jóval kisebb megyéről van szó.

5161 állástalan személy szerepel a Kovászna megyei nyilvántartásban, 136-tal több, mint egy hónappal korábban (5025). Ez 6,60 százalékos munkanélküliségi rátát jelent, ami növekedés az előző havi 6,34-hez képest.

Kovászna megyét továbbra is a legmagasabb munkanélküliségi rátájú megyék között tartják nyilván, az ötödik az országban Teleorman (9,16%), Mehedinţi (9,05%), Vaslui (8,75%), és Dolj (8,49%) után, de a maga 6,60 százalékos munkanélküliségével mégis lényegesen jobb helyzetben van, mint az előző négy megye.

A három székelyföldi megye közül Kovászna megyében a legmagasabb a segélyre már nem jogosult regisztrált munkanélküliek aránya – 86,7 százalék –, ami szintén az egyik legmagasabb arány, ezzel a hetedik az országban.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Egyedi jellemzők

Kovászna megyében sajátosság, és ebben eltér az országos átlagtól, illetve a másik két székelyföldi megyétől is, hogy a munkanélküliek körében, az életkor szerinti megoszlást tekintve a 25 év alatti korcsoport a legnépesebb. Itt a munkanélküliek 32 százaléka 25 éves vagy annál fiatalabb, ez a másik két megyében 15-16 százalékos, az országos átlag pedig 10,4 százalék.

Országszerte, illetve Hargita és Maros megyében is a 40-49 éves korosztályból kerül ki a legtöbb munkanélküli, átlagban 23-24 százalékot tesz ki ez a korcsoport.

Hargita megyében viszont a munkanélküliek nemek szerinti megoszlását tekintve látható egy rendhagyó tendencia, az országos átlaghoz, valamint a másik két megyéhez képest. Itt ugyanis jóval magasabb a munkanélküliségi ráta a nők körében. A munkaképes korú nők 6,10 százaléka munkanélküli, szemben a munkaképes korú férfiak körében mért 4,44 százalékkal. Ez az arány ugyan országos viszonylatban is a nők körében magasabb, de sokkal kisebb a különbség a nemek szerinti csoportosításban: országszerte 3,39 százalékos a munkanélküliség nők, míg 3,06 százalékos a férfiak körében.

Abban viszont még az országos átlagtól is eltér Hargita megye, hogy abszolút számokban is nagyobb a munkanélküliség a nők körében,

tehát az állástalan nők száma meghaladja a munkanélküli férfiak számát. Országszerte egyébként 3,21 százalékos a munkanélküliségi ráta, ami 0,06 százalékkal magasabb az egy hónappal korábbi 3,15 százaléknál.

Székelyföld Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Székelyhon

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Székelyhon

Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Székely Sport

Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Krónika

Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Székely Sport

Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 16., kedd

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal

Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
2025. december 16., kedd

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa

Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
2025. december 16., kedd

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
2025. december 16., kedd

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre

A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
2025. december 16., kedd

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
2025. december 16., kedd

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak

A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
2025. december 16., kedd

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket

Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
2025. december 16., kedd

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
2025. december 16., kedd

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában

Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
2025. december 16., kedd

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
2025. december 16., kedd

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében

Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
2025. december 16., kedd

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
2025. december 16., kedd

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
2025. december 16., kedd

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd

Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
2025. december 16., kedd

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
2025. december 16., kedd

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert
Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert
2025. december 16., kedd

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!