Nosztalgiázni hívnak a magyar rajzfilmek legendás szereplői: Misi mókus, Pom Pom és Vuk is beköltözik a Csíki Moziba

A magyar mesefilmgyártás aranykorának ikonikus szereplőivel és a múlt század meghatározó játékaival találkozhatnak a látogatók az „Egyszer volt…” retro mesék, retro játékok című kiállításon, amely Gödöllőről, Csíkszereda testvérvárosából érkezik a Csíki Moziba.

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A kiállításon többek között Misi mókus, Mirr-Murr, Pom Pom, a Nagy Ho-ho-ho-horgász, Doktor Bubó, Vuk, a kockás fülű nyúl és Ludas Matyi figurái idézik fel a magyar báb- és mesefilmgyártás emlékezetes alkotásait. A bábok mellett rajzok és mesefilmcellák is betekintést nyújtanak a jól ismert történetek világába.

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Az L. Péterfi Csaba kurátor által összeállított gyűjtemény