Nosztalgiázni hívnak a magyar rajzfilmek legendás szereplői: Misi mókus, Pom Pom és Vuk is beköltözik a Csíki Moziba

Fotó: Csíkszereda városháza/Facebook
A magyar mesefilmgyártás aranykorának ikonikus szereplőivel és a múlt század meghatározó játékaival találkozhatnak a látogatók az „Egyszer volt…” retro mesék, retro játékok című kiállításon, amely Gödöllőről, Csíkszereda testvérvárosából érkezik a Csíki Moziba.
A kiállításon többek között Misi mókus, Mirr-Murr, Pom Pom, a Nagy Ho-ho-ho-horgász, Doktor Bubó, Vuk, a kockás fülű nyúl és Ludas Matyi figurái idézik fel a magyar báb- és mesefilmgyártás emlékezetes alkotásait. A bábok mellett rajzok és mesefilmcellák is betekintést nyújtanak a jól ismert történetek világába.
Az L. Péterfi Csaba kurátor által összeállított gyűjtemény
A tárlat egyúttal a magyar animációs és bábfilmkészítés olyan meghatározó alkotói előtt tiszteleg, mint Foky Ottó, Dargay Attila és Sajdik Ferenc.
A kiállítás megnyitóján a Mesehetes zenekar működik közre.
Az „Egyszer volt…” retro mesék, retro játékok című tárlat
Kedden 14 és 19 óra, szerdán és csütörtökön 9 és 19 óra, pénteken 10 és 20 óra, szombaton 10 és 11, illetve 15 és 20 óra, vasárnap pedig 15 és 19 óra között várják az érdeklődőket.
Jelentős mennyiségű eső miatt adott ki elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több régiójára.
A veszettség terjedésének a megfékezése érdekében sok, oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki a természetben Hargita megyében. A fertőzés megjelenése okozta aggodalom miatt a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is jól halad idén.
Az év első nyolc hónapjában 94 078 új vállalkozást jegyeztek be Romániában, 2,09 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában – derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal (ONRC) vasárnap közzétett adataiból.
Lehűléssel, csapadékkal érkezett meg az ilyenkor megszokott időjárás térségünkbe is.
A Családorvosok Országos Társasága (SNMF) arra kéri a lakosságot, hogy keresse fel családorvosát, és egyeztessen időpontot az influenza elleni védőoltás beadására.
Már csak egy hónap van hátra a játék előtöltéséig, november 19-én pedig végre megjelenik a világ legnagyobb kaliberű szórakoztatóipari termékének tartott Grand Theft Auto videójáték-sorozat hatodik része.
Veszélybe kerülhetnek a romániai útépítések, iskolák, kórházak és mezőgazdasági támogatások, ha az EU Tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslat érvényesül a 2028–2034-es költségvetési ciklusban.
XIV. Leó pápa vasárnap, az Úrangyala-imádság alkalmával jelentette be, hogy a közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható göböt fedeztek fel a tüdejében.
Egyik sofőr felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, másik ittasan ült volán mögé Csíkszéken – mindkettőt elkapta a rendőrség. Székelyudvarhely környékén pedig közúti ellenőrzést tartottak az elmúlt napokban, és több bírságot kiszabtak.
A csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre, az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ – közölte a Nuclearelectrica.
szóljon hozzá!