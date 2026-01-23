Nicușor Dan: nőtt a feszültség a koalícióban, a politikai stabilitás aggasztja a befektetőket

Nicușor Dan államfő szerint „valamivel rosszabb a helyzet a koalícióban, mint hat-hét hónappal ezelőtt”, de bízik benne, hogy egyben marad és folytatja a munkát.

Székelyhon 2026. január 23., 08:572026. január 23., 08:57

Az elnök az Európai Tanács éjszakába nyúló informális ülését követő péntek hajnali sajtótájékoztatóján beszélt erről az újságíróknak. A koalíción belüli feszültségek kapcsán rámutatott,

meglátása szerint jelenleg mindegyik pártban megvan az akarat a kormányon maradásra

– írja az Agerpres. Hozzátette azonban, hogy míg hét-nyolc hónappal ezelőtt a befektetőket az ország pénzügyi helyzete aggasztotta, az, hogy Románia belekerülhet egy olyan kamatspirálba, amelyből később nem tud szabadulni,

most a félelmeik az ország politikai stabilitásához kapcsolódnak.