Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra

Nem csak tanszerekre, ruhákra és cipőkre is költhető az 500 lejes támogatás

Novemberben már feltöltötték az 500 lejes tanszertámogatást ötszázezer jogosult diák kártyájára, a decemberben kiosztott új kártyák közül viszont közel 60 ezren még mindig nem kapták meg. A feltöltés időpontja egyelőre bizonytalan.

Hajnal Csilla 2026. január 27., 19:572026. január 27., 19:57

Az évente egyszeri alkalommal kapott 500 lejes tanszertámogatást azok a tanulók kérhetik, akik családjában az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem az adott év júliusában nem haladja meg az országos bruttó minimálbér ötven százalékát. Még hatvanezren várnak a pénzre November végén töltötték fel az 500 lejt annak az ötszázezer tanszertámogatásra jogosult diáknak a kártyájára, akik az előző tanévekből megőrizték jogosultságukat. Hirdetés Decemberben kapták meg a kártyát azok, akik ettől a tanévtől jogosultak a támogatásra, és közülük is több mint 100 ezret már feltöltöttek pénzzel, viszont

közel 60 ezer olyan kedvezményezett van, akik bár decemberben megkapták a kártyát, de azon még nincs pénz.

Az ő esetükben nem jelöltek meg pontos feltöltési dátumot, csak annyit, hogy ez az adatok SIIIR-rendszerben (Románia Integrált Oktatási Informatikai Rendszere) történő érvényesítése után fog megtörténni – derül ki az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának válaszából, amelyet az Edupedu.ro kérésére küldtek.

Fotó: Haáz Vince

Bár számos szülő szeretné tudni, hogy mikor számíthat az 500 lejre, a megyei tanfelügyelőségek nem tudnak ebben segíteni, hiszen a bukaresti kifizető ügynökség nem is értesíti a tanfelügyelőségeket arról, hogy kiknek tölti fel a pénzt az elektronikus kártyákra, ezt csak a kedvezményezettek tudják. Ugyanakkor

a 2025–2026-os tanévre országos szinten 1849 jogosult még meg sem kapta a kártyáját,

számukra ezután bocsájtják ki. Emellett 9811 diák kérelme csak részben felel meg a feltételeknek, mivel az ellenőrzési folyamat során hiányosságokat vagy ellentmondásokat találtak. Ezeket az eseteket az oktatási minisztérium külön vizsgálja meg, hogy eldöntse a jogosultságot. Székelyföldön is több tízezer diák jogosult a támogatásra A kártyákat az oktatási intézmények osztják ki, és a szükséges információkat, illetve azon üzletek listáját is megadják, ahol a szülők megvásárolhatják gyerekeik számára a tanszereket vagy a ruhaneműt.

Fotó: Haáz Vince

A törvény szerint az oktatási célú elektronikus szociális utalványokat a tanév elején vagy a tanév folyamán töltik fel, egyszeri, 500 lejes összeggel, amelyet nem lehet készpénzre váltani, valamint csak az ország területén lehet levásárolni az arra kijelölt boltokban. Nem szükséges egy helyen elkölteni az egész összeget, viszont

kizárólag iskolai felszerelések, tanszerek és iskolába, óvodába járáshoz szükséges ruhák, cipők vásárlására használhatók.