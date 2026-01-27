Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra

Nem csak tanszerekre, ruhákra és cipőkre is költhető az 500 lejes támogatás • Fotó: Haáz Vince

Nem csak tanszerekre, ruhákra és cipőkre is költhető az 500 lejes támogatás

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Novemberben már feltöltötték az 500 lejes tanszertámogatást ötszázezer jogosult diák kártyájára, a decemberben kiosztott új kártyák közül viszont közel 60 ezren még mindig nem kapták meg. A feltöltés időpontja egyelőre bizonytalan.

Hajnal Csilla

2026. január 27., 19:572026. január 27., 19:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az évente egyszeri alkalommal kapott 500 lejes tanszertámogatást azok a tanulók kérhetik, akik családjában az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem az adott év júliusában nem haladja meg az országos bruttó minimálbér ötven százalékát.

Még hatvanezren várnak a pénzre

November végén töltötték fel az 500 lejt annak az ötszázezer tanszertámogatásra jogosult diáknak a kártyájára, akik az előző tanévekből megőrizték jogosultságukat.

Hirdetés

Decemberben kapták meg a kártyát azok, akik ettől a tanévtől jogosultak a támogatásra, és közülük is több mint 100 ezret már feltöltöttek pénzzel, viszont

közel 60 ezer olyan kedvezményezett van, akik bár decemberben megkapták a kártyát, de azon még nincs pénz.

Az ő esetükben nem jelöltek meg pontos feltöltési dátumot, csak annyit, hogy ez az adatok SIIIR-rendszerben (Románia Integrált Oktatási Informatikai Rendszere) történő érvényesítése után fog megtörténni – derül ki az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának válaszából, amelyet az Edupedu.ro kérésére küldtek.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Bár számos szülő szeretné tudni, hogy mikor számíthat az 500 lejre, a megyei tanfelügyelőségek nem tudnak ebben segíteni, hiszen a bukaresti kifizető ügynökség nem is értesíti a tanfelügyelőségeket arról, hogy kiknek tölti fel a pénzt az elektronikus kártyákra, ezt csak a kedvezményezettek tudják. Ugyanakkor

a 2025–2026-os tanévre országos szinten 1849 jogosult még meg sem kapta a kártyáját,

számukra ezután bocsájtják ki. Emellett 9811 diák kérelme csak részben felel meg a feltételeknek, mivel az ellenőrzési folyamat során hiányosságokat vagy ellentmondásokat találtak. Ezeket az eseteket az oktatási minisztérium külön vizsgálja meg, hogy eldöntse a jogosultságot.

Székelyföldön is több tízezer diák jogosult a támogatásra

A kártyákat az oktatási intézmények osztják ki, és a szükséges információkat, illetve azon üzletek listáját is megadják, ahol a szülők megvásárolhatják gyerekeik számára a tanszereket vagy a ruhaneműt.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A törvény szerint az oktatási célú elektronikus szociális utalványokat a tanév elején vagy a tanév folyamán töltik fel, egyszeri, 500 lejes összeggel, amelyet nem lehet készpénzre váltani, valamint csak az ország területén lehet levásárolni az arra kijelölt boltokban. Nem szükséges egy helyen elkölteni az egész összeget, viszont

kizárólag iskolai felszerelések, tanszerek és iskolába, óvodába járáshoz szükséges ruhák, cipők vásárlására használhatók.

A kártyákkal kapcsolatos részletes információk és felhasználási szabályok az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának honlapján érhetők el.

Háromszéken eddig 2747 kártyát adtak ki, és összesen 10 426 diák jogosult a támogatásra ebben a tanévben. Maros megyében 25 ezer diák jogosult összesen, ebből kicsivel több mint ötezren kaptak kártyát a 2025–2026-os tanévben.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Román–magyar párharc a női vízilabda Eb-n – a keddi sportműsor
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Székelyhon

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön
Székelyhon

Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Székely Sport

Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Krónika

Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Román–magyar párharc a női vízilabda Eb-n – a keddi sportműsor
Székely Sport

Román–magyar párharc a női vízilabda Eb-n – a keddi sportműsor
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Nőileg

Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként

Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi.

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben

Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak

Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve

Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hirdetés
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában

A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában

A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot

Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van

Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért.

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
2026. január 27., kedd

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
2026. január 27., kedd

61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen

Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.

61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen
61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen
2026. január 27., kedd

61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen
2026. január 27., kedd

Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt

Európai elfogatóparancsot adott ki hétfőn a bukaresti törvényszék Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár ellen, aki nem tért vissza a Rahova börtönbe a számára engedélyezett eltávozás lejárta után.

Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt
Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt
2026. január 27., kedd

Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!