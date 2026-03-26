Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők

Nyitástól zárásig kígyóznak a sorok a háromszéki városok pénztárainál • Fotó: Tuchiluș Alex

Nyitástól zárásig kígyóznak a sorok a háromszéki városok pénztárainál

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.

Bodor Tünde

Farkas Orsolya

Kocsis Károly

2026. március 26., 07:562026. március 26., 07:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nyitástól zárásig kígyóznak a sorok a háromszéki városok pénztárainál. Van, aki csak érdeklődni szeretne az újraszámolt adók kapcsán, a legtöbben viszont azzal a szándékkal állják ki a sort, hogy törlesszék az egész évi kötelezettségüket, és ezzel kihasználják a 9–10 százalékos kedvezményt. Mutatjuk, hányan fizették be mostanáig az adót Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton.

A megyeszékhelyen hosszabbították a nyitvatartást

Sepsiszentgyörgyön, megbékélve a magánszemélyek esetében minimumra csökkentett adókkal, nagyon sokan személyesen mennek kifizetni azokat, hogy a 9 százalékos kedvezményt megkapják. Mint megtudtuk,

az utóbbi napokban naponta átlagosan 800-nál is több ember fizetett, szerdán 11 órakor például már az aznapi 149. sorszámot adták ki, és mind a négy ablaknál lehetett fizetni.

De így is egy órába telt, míg az ajtótól a pultig ért valaki.

A megyeszékhelyen elsősorban az idősek fizetik be személyesen az adót • Fotó: Farkas Orsolya Galéria

A megyeszékhelyen elsősorban az idősek fizetik be személyesen az adót

Mint az várható volt, nagy többségükben idősek és középkorúak álltak sorba, akik még mindig nem barátkoztak meg a digitális fizetési móddal. A fiatalabbak pedig azért jöttek személyesen, mert nem maguknak fizettek, vagy éppenséggel tájékozódni szerettek volna a további adókedvezményeket illetően (például a fogyatékkal élőkre vonatkozóan).

A ghișeul.ro portálon további 350–400 személy intézi naponta a befizetéseket.

A városi közpénzügyi igazgatóság adatai szerint mostanáig a sepsiszentgyörgyi

  • magánszemélyek 47 százaléka,

  • a jogi személyek 25 százaléka fizette ki egész éves jármű-, épület- és telekadóját.

A sepsiszentgyörgyi városházi adóosztály március végéig hosszabbított programmal dolgozik: a hónap hátralevő munkanapjain 8 és 18 óra között tart nyitva, március 28-án, szombaton pedig 8 és 14 óra között. Szombaton 8-tól 11 óráig a helyi adókat Kilyénben, az iskola épületében, valamint a 11.15 és 14 óra között a szotyori faluházban is ki lehet fizetni.

Kézdivásárhelyen csaknem kilencezer magánszemély fizette be az adót

A legtöbben nem halogatják a fizetést Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen március 13-án szavazta meg a képviselő-testület az országosan jelentősen megemelt helyi adók és illetékek viszonylagos mérséklését, három nappal később meg is történt az adatfrissítés, és a fizetési rendszerben közzétették az újraszámolt adókat. Mint megtudtuk,

a céhes város lakói nem halogatják a befizetést, március 16-a óta a pénztáraknál a 8 órai nyitástól egészen a 15 órai zárásig kígyóznak a sorok.

Míg 2024. március 1-e és 25- között 6800 magánszemély tett eleget eme kötelezettségének, 2025 azonos időszakában 7139-en, 2026-ban pedig már 8795-en törlesztették az adót. A városkasszába ennek megfelelően

  • 2024-ben 1,3 millió lej,

  • 2025-ben 1,5 millió lej,

  • 2026-ban 2,5 millió lej folyt be a jelzett időszakban.

Kovásznán is javult az adófizetési hajlandóság, közölte érdeklődésünkre Gyerő József polgármester. A városban összesen 7452 adófizető szerepel a nyilvántartásban, ez év során közülük 4417 fő fizetett adót: 3803 személy 10 százalékos kedvezményben részesült, mivel ők egész évre  rendezték az adófizetési kötelezettségüket, további 614 adófizető pedig az első részletet fizette be.

Sepsiszentgyörgyön a hónap hátralévő napjain hosszabbított programmal dolgoznak

Baróton is sorban állnak

A baróti polgármesteri hivatal adóosztályán érdeklődve megtudtuk: az előző évhez képest többen fizették be az adót, eddig több mint háromezren, de március 31-ig várhatóan még sokat fog nőni ez a szám. Aki ezekben a napokban a városi pénztárnál, személyesen szeretné rendezni a kötelezettségét, sorban állásra is számíthat, ezért érdemes megfontolni az online fizetés lehetőségét a ghișeul.ro felületen. A magánszemélyek, akik e hónap végéig egész évi adójukat törlesztik, 10 százalékos, a jogi személyek 7 százalékos kedvezményt kapnak.

A megemelt adóktól a sorban állásig

A tavaly decemberi adóemelések miatt az országban, de leginkább Székelyföldön ez év elején tüntetések robbantak ki. Mint ismert, az állam hosszabb ideje küzd magas költségvetési hiánnyal (jóval az EU által elvárt 3 százalék fölött). Az Európai Unió jó ideje nyomást gyakorol a kormányra, hogy csökkentse a deficitet, különben pénzügyi szankciók vagy támogatáscsökkentések jöhetnek. Ezért

a kormány bevételnövelő intézkedéseket vezetett be – vagyis súlyos adóemeléseket és új adóterheket.

Januárban még arra biztatták egymást az emberek Székelyföldön, hogy a helyi adók törlesztésre minél később, lehetőleg decemberben kerítsenek sort, ezzel jelezve: nem értenek egyet a drasztikus emeléssel. Azóta Sepsiszentgyörgyön, majd több székelyföldi városban (Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen és Gyergyószentmiklóson) is lezajlott egy tiltakozáshullám, a kormány pedig valamelyest enyhített a feszültségen, miután egy sürgősségi kormányrendelet elfogadásával lehetővé tette a helyi önkormányzatoknak, hogy csökkentsenek az adókon, és kedvezményeket vezetett vissza a régi ingatlanok tulajdonosai, valamint a fogyatékkal élők számára.

Hirdetés

Az újraszámított adókat március elején fogadta el a sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi és kovásznai képviselő-testület, az erről szóló határozattervezetet e havi tanácsülésén a baróti önkormányzat is napirendre tűzi.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 25., szerda

Hirdetés
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek

Hirdetés
A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját

Kelemen Hunor: nincs életképes alternatíva a jelenlegi kormánykoalíció helyett

A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint

Hirdetés
Közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejéről rendelkező módosító rendeletet

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!