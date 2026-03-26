Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők

Nyitástól zárásig kígyóznak a sorok a háromszéki városok pénztárainál
Fotó: Tuchiluș Alex
Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.
Nyitástól zárásig kígyóznak a sorok a háromszéki városok pénztárainál. Van, aki csak érdeklődni szeretne az újraszámolt adók kapcsán, a legtöbben viszont azzal a szándékkal állják ki a sort, hogy törlesszék az egész évi kötelezettségüket, és ezzel kihasználják a 9–10 százalékos kedvezményt. Mutatjuk, hányan fizették be mostanáig az adót Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton.
Sepsiszentgyörgyön, megbékélve a magánszemélyek esetében minimumra csökkentett adókkal, nagyon sokan személyesen mennek kifizetni azokat, hogy a 9 százalékos kedvezményt megkapják. Mint megtudtuk,
De így is egy órába telt, míg az ajtótól a pultig ért valaki.
A megyeszékhelyen elsősorban az idősek fizetik be személyesen az adót
Fotó: Farkas Orsolya
Mint az várható volt, nagy többségükben idősek és középkorúak álltak sorba, akik még mindig nem barátkoztak meg a digitális fizetési móddal. A fiatalabbak pedig azért jöttek személyesen, mert nem maguknak fizettek, vagy éppenséggel tájékozódni szerettek volna a további adókedvezményeket illetően (például a fogyatékkal élőkre vonatkozóan).
A városi közpénzügyi igazgatóság adatai szerint mostanáig a sepsiszentgyörgyi
magánszemélyek 47 százaléka,
a jogi személyek 25 százaléka fizette ki egész éves jármű-, épület- és telekadóját.
A sepsiszentgyörgyi városházi adóosztály március végéig hosszabbított programmal dolgozik: a hónap hátralevő munkanapjain 8 és 18 óra között tart nyitva, március 28-án, szombaton pedig 8 és 14 óra között. Szombaton 8-tól 11 óráig a helyi adókat Kilyénben, az iskola épületében, valamint a 11.15 és 14 óra között a szotyori faluházban is ki lehet fizetni.
Kézdivásárhelyen csaknem kilencezer magánszemély fizette be az adót
Fotó: Tuchiluș Alex
Kézdivásárhelyen március 13-án szavazta meg a képviselő-testület az országosan jelentősen megemelt helyi adók és illetékek viszonylagos mérséklését, három nappal később meg is történt az adatfrissítés, és a fizetési rendszerben közzétették az újraszámolt adókat. Mint megtudtuk,
Míg 2024. március 1-e és 25- között 6800 magánszemély tett eleget eme kötelezettségének, 2025 azonos időszakában 7139-en, 2026-ban pedig már 8795-en törlesztették az adót. A városkasszába ennek megfelelően
2024-ben 1,3 millió lej,
2025-ben 1,5 millió lej,
2026-ban 2,5 millió lej folyt be a jelzett időszakban.
Kovásznán is javult az adófizetési hajlandóság, közölte érdeklődésünkre Gyerő József polgármester. A városban összesen 7452 adófizető szerepel a nyilvántartásban, ez év során közülük 4417 fő fizetett adót: 3803 személy 10 százalékos kedvezményben részesült, mivel ők egész évre rendezték az adófizetési kötelezettségüket, további 614 adófizető pedig az első részletet fizette be.
Sepsiszentgyörgyön a hónap hátralévő napjain hosszabbított programmal dolgoznak
Fotó: Farkas Orsolya
A baróti polgármesteri hivatal adóosztályán érdeklődve megtudtuk: az előző évhez képest többen fizették be az adót, eddig több mint háromezren, de március 31-ig várhatóan még sokat fog nőni ez a szám. Aki ezekben a napokban a városi pénztárnál, személyesen szeretné rendezni a kötelezettségét, sorban állásra is számíthat, ezért érdemes megfontolni az online fizetés lehetőségét a ghișeul.ro felületen. A magánszemélyek, akik e hónap végéig egész évi adójukat törlesztik, 10 százalékos, a jogi személyek 7 százalékos kedvezményt kapnak.
A tavaly decemberi adóemelések miatt az országban, de leginkább Székelyföldön ez év elején tüntetések robbantak ki. Mint ismert, az állam hosszabb ideje küzd magas költségvetési hiánnyal (jóval az EU által elvárt 3 százalék fölött). Az Európai Unió jó ideje nyomást gyakorol a kormányra, hogy csökkentse a deficitet, különben pénzügyi szankciók vagy támogatáscsökkentések jöhetnek. Ezért
Januárban még arra biztatták egymást az emberek Székelyföldön, hogy a helyi adók törlesztésre minél később, lehetőleg decemberben kerítsenek sort, ezzel jelezve: nem értenek egyet a drasztikus emeléssel. Azóta Sepsiszentgyörgyön, majd több székelyföldi városban (Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen és Gyergyószentmiklóson) is lezajlott egy tiltakozáshullám, a kormány pedig valamelyest enyhített a feszültségen, miután egy sürgősségi kormányrendelet elfogadásával lehetővé tette a helyi önkormányzatoknak, hogy csökkentsenek az adókon, és kedvezményeket vezetett vissza a régi ingatlanok tulajdonosai, valamint a fogyatékkal élők számára.
Az újraszámított adókat március elején fogadta el a sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi és kovásznai képviselő-testület, az erről szóló határozattervezetet e havi tanácsülésén a baróti önkormányzat is napirendre tűzi.
