Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők

Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.

Nyitástól zárásig kígyóznak a sorok a háromszéki városok pénztárainál. Van, aki csak érdeklődni szeretne az újraszámolt adók kapcsán, a legtöbben viszont azzal a szándékkal állják ki a sort, hogy törlesszék az egész évi kötelezettségüket, és ezzel kihasználják a 9–10 százalékos kedvezményt. Mutatjuk, hányan fizették be mostanáig az adót Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton. A megyeszékhelyen hosszabbították a nyitvatartást Sepsiszentgyörgyön, megbékélve a magánszemélyek esetében minimumra csökkentett adókkal, nagyon sokan személyesen mennek kifizetni azokat, hogy a 9 százalékos kedvezményt megkapják. Mint megtudtuk,

az utóbbi napokban naponta átlagosan 800-nál is több ember fizetett, szerdán 11 órakor például már az aznapi 149. sorszámot adták ki, és mind a négy ablaknál lehetett fizetni.

De így is egy órába telt, míg az ajtótól a pultig ért valaki.

A megyeszékhelyen elsősorban az idősek fizetik be személyesen az adót Fotó: Farkas Orsolya

Mint az várható volt, nagy többségükben idősek és középkorúak álltak sorba, akik még mindig nem barátkoztak meg a digitális fizetési móddal. A fiatalabbak pedig azért jöttek személyesen, mert nem maguknak fizettek, vagy éppenséggel tájékozódni szerettek volna a további adókedvezményeket illetően (például a fogyatékkal élőkre vonatkozóan).

A ghișeul.ro portálon további 350–400 személy intézi naponta a befizetéseket.

A városi közpénzügyi igazgatóság adatai szerint mostanáig a sepsiszentgyörgyi magánszemélyek 47 százaléka,

a jogi személyek 25 százaléka fizette ki egész éves jármű-, épület- és telekadóját. A sepsiszentgyörgyi városházi adóosztály március végéig hosszabbított programmal dolgozik: a hónap hátralevő munkanapjain 8 és 18 óra között tart nyitva, március 28-án, szombaton pedig 8 és 14 óra között. Szombaton 8-tól 11 óráig a helyi adókat Kilyénben, az iskola épületében, valamint a 11.15 és 14 óra között a szotyori faluházban is ki lehet fizetni.

Kézdivásárhelyen csaknem kilencezer magánszemély fizette be az adót Fotó: Tuchiluș Alex

A legtöbben nem halogatják a fizetést Kézdivásárhelyen Kézdivásárhelyen március 13-án szavazta meg a képviselő-testület az országosan jelentősen megemelt helyi adók és illetékek viszonylagos mérséklését, három nappal később meg is történt az adatfrissítés, és a fizetési rendszerben közzétették az újraszámolt adókat. Mint megtudtuk,

a céhes város lakói nem halogatják a befizetést, március 16-a óta a pénztáraknál a 8 órai nyitástól egészen a 15 órai zárásig kígyóznak a sorok.

Míg 2024. március 1-e és 25- között 6800 magánszemély tett eleget eme kötelezettségének, 2025 azonos időszakában 7139-en, 2026-ban pedig már 8795-en törlesztették az adót. A városkasszába ennek megfelelően 2024-ben 1,3 millió lej,

2025-ben 1,5 millió lej,

2026-ban 2,5 millió lej folyt be a jelzett időszakban. Kovásznán is javult az adófizetési hajlandóság, közölte érdeklődésünkre Gyerő József polgármester. A városban összesen 7452 adófizető szerepel a nyilvántartásban, ez év során közülük 4417 fő fizetett adót: 3803 személy 10 százalékos kedvezményben részesült, mivel ők egész évre rendezték az adófizetési kötelezettségüket, további 614 adófizető pedig az első részletet fizette be.

Sepsiszentgyörgyön a hónap hátralévő napjain hosszabbított programmal dolgoznak Fotó: Farkas Orsolya

Baróton is sorban állnak A baróti polgármesteri hivatal adóosztályán érdeklődve megtudtuk: az előző évhez képest többen fizették be az adót, eddig több mint háromezren, de március 31-ig várhatóan még sokat fog nőni ez a szám. Aki ezekben a napokban a városi pénztárnál, személyesen szeretné rendezni a kötelezettségét, sorban állásra is számíthat, ezért érdemes megfontolni az online fizetés lehetőségét a ghișeul.ro felületen. A magánszemélyek, akik e hónap végéig egész évi adójukat törlesztik, 10 százalékos, a jogi személyek 7 százalékos kedvezményt kapnak. A megemelt adóktól a sorban állásig A tavaly decemberi adóemelések miatt az országban, de leginkább Székelyföldön ez év elején tüntetések robbantak ki. Mint ismert, az állam hosszabb ideje küzd magas költségvetési hiánnyal (jóval az EU által elvárt 3 százalék fölött). Az Európai Unió jó ideje nyomást gyakorol a kormányra, hogy csökkentse a deficitet, különben pénzügyi szankciók vagy támogatáscsökkentések jöhetnek. Ezért

a kormány bevételnövelő intézkedéseket vezetett be – vagyis súlyos adóemeléseket és új adóterheket.