Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál

A nyitás óta több száz kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi lakó fizette be az adót
Fotó: Tuchiluș Alex
Az emelések ellenére sok háromszéki adófizető már az első napokban törlesztette a kötelezettségeit. Kézdivásárhelyen kisebb sorok alakultak ki, Sepsiszentgyörgyön sorszámhúzást követően, hosszabb várakozással lehetett adót befizetni kedden délelőtt.
Amióta a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi önkormányzat is megszavazta a megemelkedett helyi adókat és illetékeket, a közösségi oldalakon csak úgy záporoztak a hírek alatti hozzászólások: egymást buzdították az emberek arra, hogy adósságaikat lehetőleg minél később, vagy egyáltalán ne fizessék be a városkasszába. Ehhez képest
Sepsiszentgyörgyön január 12-én délután nyitották meg a pénztárakat, január 13-án délelőttre pedig zsúfolttá vált a városi közpénzügyi igazgatóság épülete. Ott tartózkodásunk alatt megközelítőleg 20 ember várakozott, kezükben sorszám, és nagy többségük adót fizetni jött.
A sepsiszentgyörgyi közpénzügyi igazgatóság székhelyén zsúfolt volt a délelőtt
Fotó: Tuchiluș Alex
Amint egyvalaki távozott, az ajtón újabb ember lépett be. Az adóhivatal illetékese a Székelyhonnak elmondta:
a többiek egyebet – például parkolási bérletet, pénzbírságot – fizettek ki. Ehhez a számhoz hozzáadódnak az online kifizetések is, a hétfői nap folyamán nagyjából 200-an törlesztettek a Ghișeul.ro felületen keresztül.
Mint megtudtuk, általában minden évben hasonló a forgalom ebben a periódusban.
Adókat és illetékeket befizetni a közpénzügyi igazgatóság Olt utca. 2. szám alatti székhelyén, valamint online lehet. A fizetési határidő március 31. az első félévre, szeptember 30. a másodikra. Azok, akik március végéig befizetik az egész évre járó adók értékét, 9 százalékos kedvezményben részesülnek.
Kézdivásárhelyen január 8-tól lehet adót fizetni, és úgy tűnik, a kormány jelentős emelést eredményező rendelete nem tántorította el a lakosokat. Látogatásunkkor mindkét pénztár nyitva volt, tízen álltak sorba, gördülékenyen ment az ügyintézés.
Kézdivásárhelyen az első három napban 444-en törlesztették az adójukat
Fotó: Tuchiluș Alex
Míg 2024 januárjában az első három napon 369-en tettek eleget ezen kötelezettségüknek, 2025-ben kétszázan, idén pedig 444-en. Ennek megfelelően az első három nap során befolyt adók összege is eltérő:
2024-ben 153 000 lej gyűlt be,
tavaly 117 000 lej,
2026-ban 276 000 lej.
A céhes városban 10 százalékos kedvezményt élvez, aki március 31-ig egész éves adóját törleszti.
A címben megfogalmazott kérdés költőinek tűnhet, pedig van rá precedens. Sőt, néhány kézdivásárhelyi tanácsos nemhogy nem szavazta meg a Bukarest által előírt adóemelést, hanem még kérkedik is vele. Holott nem kellene – mondja a város polgármestere.
2026-tól az épület-, terület- és gépjárműadók országszerte megemelkedtek. Noha az önkormányzatok többsége csak a „kormány által előírt mértékben” növelte az adókat, ez tulajdonképpen
A téma azóta is forró, hiszen a döntés a városlakókat és a vidékieket egyaránt érinti. A hírek, bejegyzések alá rengeteg hozzászólás érkezik, az emberek hangot adnak a csalódottságuknak, sőt olyan is van, aki lehetséges sztrájkot emleget.
Vannak, akik a készpénzes fizetés mellett maradnak, de a legtöbben inkább online fizetnek
Fotó: Tuchiluș Alex
Sokan arra buzdítják az adófizetőket, ne siessenek a törlesztéssel, lehetőleg csak decemberben, vagy egyáltalán ne fizessenek. Vannak olyanok is, akik kitartanak a határidőn belüli fizetés mellett, azzal érvelve, ha túllépik a szeptember végi dátumot, a megemelkedett adó mellé még büntetőkamattal is sújtani fogják őket. Számos olyan hozzászólás olvasható, amelyből kitűnik:
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere nemrég felhívást tett közzé a Facebookon, amelyben beszélgetésre hívja a városlakókat. Az Agerpresnek adott nyilatkozatában a városvezető később kifejtette: lakossági fórumokat fog szervezni a Művész Mozi épületében, mert szükségesnek tartja tisztázni, milyen bevételekből gazdálkodik az önkormányzat, miért emelkednek az adót, mire költik el a pénzt.
Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.
A lakossági fórumokról a bejelentés óta nem közölt részleteket. A hírügynökségnek azonban elmondta, hogy
Az elöljáró úgy fogalmazott ebben a nyilatkozatban: vannak olyan állampolgárok, akik úgy gondolják, nem kapnak semmit cserébe a befizetett adókért. Pedig a lakosok számos szolgáltatás kapnak az önkormányzattól – közvilágítás, köztisztaság, közoktatás, stb. –, azontúl pedig fejlesztik a várost.
