Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál

A nyitás óta több száz kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi lakó fizette be az adót • Fotó: Tuchiluș Alex

A nyitás óta több száz kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi lakó fizette be az adót

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az emelések ellenére sok háromszéki adófizető már az első napokban törlesztette a kötelezettségeit. Kézdivásárhelyen kisebb sorok alakultak ki, Sepsiszentgyörgyön sorszámhúzást követően, hosszabb várakozással lehetett adót befizetni kedden délelőtt.

Farkas Orsolya

Kocsis Károly

2026. január 13., 16:082026. január 13., 16:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Amióta a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi önkormányzat is megszavazta a megemelkedett helyi adókat és illetékeket, a közösségi oldalakon csak úgy záporoztak a hírek alatti hozzászólások: egymást buzdították az emberek arra, hogy adósságaikat lehetőleg minél később, vagy egyáltalán ne fizessék be a városkasszába. Ehhez képest

a pénztárak nyitását követő első napokban több százan tettek eleget a pénzügyi kötelességeiknek.

Jelentős forgalom Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön január 12-én délután nyitották meg a pénztárakat, január 13-án délelőttre pedig zsúfolttá vált a városi közpénzügyi igazgatóság épülete. Ott tartózkodásunk alatt megközelítőleg 20 ember várakozott, kezükben sorszám, és nagy többségük adót fizetni jött.

A sepsiszentgyörgyi közpénzügyi igazgatóság székhelyén zsúfolt volt a délelőtt • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A sepsiszentgyörgyi közpénzügyi igazgatóság székhelyén zsúfolt volt a délelőtt

Fotó: Tuchiluș Alex

Amint egyvalaki távozott, az ajtón újabb ember lépett be. Az adóhivatal illetékese a Székelyhonnak elmondta:

a nyitást követő első napon megközelítőleg 380-an keresték fel a hivatalt, ebből mintegy 300-an adókat törlesztettek,

a többiek egyebet – például parkolási bérletet, pénzbírságot – fizettek ki. Ehhez a számhoz hozzáadódnak az online kifizetések is, a hétfői nap folyamán nagyjából 200-an törlesztettek a Ghișeul.ro felületen keresztül.

Hirdetés

Mint megtudtuk, általában minden évben hasonló a forgalom ebben a periódusban.

A sepsiszentgyörgyiek mintegy 90 százaléka tett eleget adózási kötelezettségének 2025-ben.

Adókat és illetékeket befizetni a közpénzügyi igazgatóság Olt utca. 2. szám alatti székhelyén, valamint online lehet. A fizetési határidő március 31. az első félévre, szeptember 30. a másodikra. Azok, akik március végéig befizetik az egész évre járó adók értékét, 9 százalékos kedvezményben részesülnek.

Kézdivásárhelyen is törlesztenek

Kézdivásárhelyen január 8-tól lehet adót fizetni, és úgy tűnik, a kormány jelentős emelést eredményező rendelete nem tántorította el a lakosokat. Látogatásunkkor mindkét pénztár nyitva volt, tízen álltak sorba, gördülékenyen ment az ügyintézés.

Kézdivásárhelyen az első három napban 444-en törlesztették az adójukat • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Kézdivásárhelyen az első három napban 444-en törlesztették az adójukat

Fotó: Tuchiluș Alex

Míg 2024 januárjában az első három napon 369-en tettek eleget ezen kötelezettségüknek, 2025-ben kétszázan, idén pedig 444-en. Ennek megfelelően az első három nap során befolyt adók összege is eltérő:

  • 2024-ben 153 000 lej gyűlt be,

  • tavaly 117 000 lej,

  • 2026-ban 276 000 lej.

A céhes városban 10 százalékos kedvezményt élvez, aki március 31-ig egész éves adóját törleszti.

korábban írtuk

Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?

A címben megfogalmazott kérdés költőinek tűnhet, pedig van rá precedens. Sőt, néhány kézdivásárhelyi tanácsos nemhogy nem szavazta meg a Bukarest által előírt adóemelést, hanem még kérkedik is vele. Holott nem kellene – mondja a város polgármestere.

Mit kapunk a befizetett adóért cserébe?

2026-tól az épület-, terület- és gépjárműadók országszerte megemelkedtek. Noha az önkormányzatok többsége csak a „kormány által előírt mértékben” növelte az adókat, ez tulajdonképpen

számottevő emelést jelent, különösen a magánszemélyek ingatlanadói esetében.

A téma azóta is forró, hiszen a döntés a városlakókat és a vidékieket egyaránt érinti. A hírek, bejegyzések alá rengeteg hozzászólás érkezik, az emberek hangot adnak a csalódottságuknak, sőt olyan is van, aki lehetséges sztrájkot emleget.

Vannak, akik a készpénzes fizetés mellett maradnak, de a legtöbben inkább online fizetnek • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Vannak, akik a készpénzes fizetés mellett maradnak, de a legtöbben inkább online fizetnek

Fotó: Tuchiluș Alex

Sokan arra buzdítják az adófizetőket, ne siessenek a törlesztéssel, lehetőleg csak decemberben, vagy egyáltalán ne fizessenek. Vannak olyanok is, akik kitartanak a határidőn belüli fizetés mellett, azzal érvelve, ha túllépik a szeptember végi dátumot, a megemelkedett adó mellé még büntetőkamattal is sújtani fogják őket. Számos olyan hozzászólás olvasható, amelyből kitűnik:

az emberek nem értik, miért szűntek meg a kedvezmények, miért volt szükség az adóemelésre.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere nemrég felhívást tett közzé a Facebookon, amelyben beszélgetésre hívja a városlakókat. Az Agerpresnek adott nyilatkozatában a városvezető később kifejtette: lakossági fórumokat fog szervezni a Művész Mozi épületében, mert szükségesnek tartja tisztázni, milyen bevételekből gazdálkodik az önkormányzat, miért emelkednek az adót, mire költik el a pénzt.

korábban írtuk

A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést
A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést

Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.

A lakossági fórumokról a bejelentés óta nem közölt részleteket. A hírügynökségnek azonban elmondta, hogy

a sepsiszentgyörgyiek által befizetett helyi adók mindössze 4 százalékát teszik ki a polgármesteri hivatal teljes bevételének, és csupán 7 százalékát a saját bevételeknek.

Az elöljáró úgy fogalmazott ebben a nyilatkozatban: vannak olyan állampolgárok, akik úgy gondolják, nem kapnak semmit cserébe a befizetett adókért. Pedig a lakosok számos szolgáltatás kapnak az önkormányzattól – közvilágítás, köztisztaság, közoktatás, stb. –, azontúl pedig fejlesztik a várost.

korábban írtuk

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat

Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Korondi játékos nyerte a csíkszeredai sakkversenyt
Elkerekedett a polgárok szeme, amikor az első adófizetési napon a pénztárhoz járultak
Távozhat a Sepsi OSK saját nevelésű fiatalja
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
Székelyhon

48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Székelyhon

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Korondi játékos nyerte a csíkszeredai sakkversenyt
Székely Sport

Korondi játékos nyerte a csíkszeredai sakkversenyt
Elkerekedett a polgárok szeme, amikor az első adófizetési napon a pénztárhoz járultak
Krónika

Elkerekedett a polgárok szeme, amikor az első adófizetési napon a pénztárhoz járultak
Távozhat a Sepsi OSK saját nevelésű fiatalja
Székely Sport

Távozhat a Sepsi OSK saját nevelésű fiatalja
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 13., kedd

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón

A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
2026. január 13., kedd

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán

Az utcán lopták el egy idős nő táskáját szombat délután Kovászna utcáin. A tettest rövid időn belül sikerült azonosítania a rendőrségnek.

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
2026. január 12., hétfő

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
2026. január 11., vasárnap

Régi magyar nevek a felkapottak mellett

Tavaly szinte minden háromszéki városban hasonló számú baba jött világra, mint tavalyelőtt. A nevek tekintetében továbbra is az Anna és a Dominik a listavezető, de van pár régi, már kevésbé népszerű keresztnév: Erzsébet, Béla, Magdolna, Zsigmond.

Régi magyar nevek a felkapottak mellett
Régi magyar nevek a felkapottak mellett
2026. január 11., vasárnap

Régi magyar nevek a felkapottak mellett
2026. január 09., péntek

Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének

2025 őszén az oktatási minisztérium olyan kísérleti programot hirdetett meg középiskolák számára, amely az intézményi autonómia erősítését szolgálta volna. Ám az új kerettantervvel gyakorlatilag lőttek ennek a kezdeményezésnek, és nemcsak annak.

Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének
Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének
2026. január 09., péntek

Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének
Hirdetés
2026. január 09., péntek

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
2026. január 09., péntek

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
2026. január 08., csütörtök

Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?

A címben megfogalmazott kérdés költőinek tűnhet, pedig van rá precedens. Sőt, néhány kézdivásárhelyi tanácsos nemhogy nem szavazta meg a Bukarest által előírt adóemelést, hanem még kérkedik is vele. Holott nem kellene – mondja a város polgármestere.

Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
2026. január 08., csütörtök

Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?
2026. január 05., hétfő

Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken

Számos ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok az év első napjaiban Háromszéken, ráadásul olyan is volt köztük, aki vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken
Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken
2026. január 05., hétfő

Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Megérkeztek az új év első babái Kézdivásárhelyen

Csendes volt az évkezdés a kézdivásárhelyi kórház szülészetén: szokatlan módon egyetlen gyermek sem jött világra az első pár napban. Január ötödike azonban örömteli nap, hiszen ma két baba született, másik kettő úton van.

Megérkeztek az új év első babái Kézdivásárhelyen
Megérkeztek az új év első babái Kézdivásárhelyen
2026. január 05., hétfő

Megérkeztek az új év első babái Kézdivásárhelyen
2026. január 02., péntek

Négy személyautó ütközött össze Kökösnél

Közúti baleset történt pénteken este kevéssel hat óra után a Kovászna megyei Kökös közelében. Rendőrök irányítják a forgalmat.

Négy személyautó ütközött össze Kökösnél
Négy személyautó ütközött össze Kökösnél
2026. január 02., péntek

Négy személyautó ütközött össze Kökösnél
2026. január 01., csütörtök

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája

Kisfiú született elsőként 2026-ban a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. Demeter Szebasztian az újév reggelén látta meg a napvilágot.

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
2026. január 01., csütörtök

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!