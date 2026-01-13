Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál

A nyitás óta több száz kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi lakó fizette be az adót

Az emelések ellenére sok háromszéki adófizető már az első napokban törlesztette a kötelezettségeit. Kézdivásárhelyen kisebb sorok alakultak ki, Sepsiszentgyörgyön sorszámhúzást követően, hosszabb várakozással lehetett adót befizetni kedden délelőtt.

Amióta a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi önkormányzat is megszavazta a megemelkedett helyi adókat és illetékeket, a közösségi oldalakon csak úgy záporoztak a hírek alatti hozzászólások: egymást buzdították az emberek arra, hogy adósságaikat lehetőleg minél később, vagy egyáltalán ne fizessék be a városkasszába. Ehhez képest

a pénztárak nyitását követő első napokban több százan tettek eleget a pénzügyi kötelességeiknek.

Jelentős forgalom Sepsiszentgyörgyön Sepsiszentgyörgyön január 12-én délután nyitották meg a pénztárakat, január 13-án délelőttre pedig zsúfolttá vált a városi közpénzügyi igazgatóság épülete. Ott tartózkodásunk alatt megközelítőleg 20 ember várakozott, kezükben sorszám, és nagy többségük adót fizetni jött.

A sepsiszentgyörgyi közpénzügyi igazgatóság székhelyén zsúfolt volt a délelőtt Fotó: Tuchiluș Alex

Amint egyvalaki távozott, az ajtón újabb ember lépett be. Az adóhivatal illetékese a Székelyhonnak elmondta:

a nyitást követő első napon megközelítőleg 380-an keresték fel a hivatalt, ebből mintegy 300-an adókat törlesztettek,

a többiek egyebet – például parkolási bérletet, pénzbírságot – fizettek ki. Ehhez a számhoz hozzáadódnak az online kifizetések is, a hétfői nap folyamán nagyjából 200-an törlesztettek a Ghișeul.ro felületen keresztül. Hirdetés Mint megtudtuk, általában minden évben hasonló a forgalom ebben a periódusban.

A sepsiszentgyörgyiek mintegy 90 százaléka tett eleget adózási kötelezettségének 2025-ben.

Adókat és illetékeket befizetni a közpénzügyi igazgatóság Olt utca. 2. szám alatti székhelyén, valamint online lehet. A fizetési határidő március 31. az első félévre, szeptember 30. a másodikra. Azok, akik március végéig befizetik az egész évre járó adók értékét, 9 százalékos kedvezményben részesülnek. Kézdivásárhelyen is törlesztenek Kézdivásárhelyen január 8-tól lehet adót fizetni, és úgy tűnik, a kormány jelentős emelést eredményező rendelete nem tántorította el a lakosokat. Látogatásunkkor mindkét pénztár nyitva volt, tízen álltak sorba, gördülékenyen ment az ügyintézés.

Kézdivásárhelyen az első három napban 444-en törlesztették az adójukat Fotó: Tuchiluș Alex

Míg 2024 januárjában az első három napon 369-en tettek eleget ezen kötelezettségüknek, 2025-ben kétszázan, idén pedig 444-en. Ennek megfelelően az első három nap során befolyt adók összege is eltérő: 2024-ben 153 000 lej gyűlt be,

tavaly 117 000 lej,

2026-ban 276 000 lej. A céhes városban 10 százalékos kedvezményt élvez, aki március 31-ig egész éves adóját törleszti.

számottevő emelést jelent, különösen a magánszemélyek ingatlanadói esetében.

A téma azóta is forró, hiszen a döntés a városlakókat és a vidékieket egyaránt érinti. A hírek, bejegyzések alá rengeteg hozzászólás érkezik, az emberek hangot adnak a csalódottságuknak, sőt olyan is van, aki lehetséges sztrájkot emleget.

Vannak, akik a készpénzes fizetés mellett maradnak, de a legtöbben inkább online fizetnek Fotó: Tuchiluș Alex

Sokan arra buzdítják az adófizetőket, ne siessenek a törlesztéssel, lehetőleg csak decemberben, vagy egyáltalán ne fizessenek. Vannak olyanok is, akik kitartanak a határidőn belüli fizetés mellett, azzal érvelve, ha túllépik a szeptember végi dátumot, a megemelkedett adó mellé még büntetőkamattal is sújtani fogják őket. Számos olyan hozzászólás olvasható, amelyből kitűnik:

az emberek nem értik, miért szűntek meg a kedvezmények, miért volt szükség az adóemelésre.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere nemrég felhívást tett közzé a Facebookon, amelyben beszélgetésre hívja a városlakókat. Az Agerpresnek adott nyilatkozatában a városvezető később kifejtette: lakossági fórumokat fog szervezni a Művész Mozi épületében, mert szükségesnek tartja tisztázni, milyen bevételekből gazdálkodik az önkormányzat, miért emelkednek az adót, mire költik el a pénzt.

a sepsiszentgyörgyiek által befizetett helyi adók mindössze 4 százalékát teszik ki a polgármesteri hivatal teljes bevételének, és csupán 7 százalékát a saját bevételeknek.