Négyszáz sebességmérő készüléket vetnek be a karácsonyi hosszú hétvégén

Naponta mintegy 23 ezer rendőr, csendőr, határrendész, tűzoltó és rohammentős teljesít szolgálatot a karácsonyi hosszú hétvégén.
Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő közlése szerint a belügyi szervek vigyáznak a közrendre és a közbiztonságra, illetve készenlétben állnak, hogy közbelépjenek vészhelyzetekben. Jelen lesznek a hosszú hétvégén sorra kerülő mintegy tízezer nyilvános eseményen is, amelyeken a becslések szerint hozzávetőlegesen egymillió ember vesz részt.
A sofőröknek azt javasolják, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, útnak indulás előtt tájékozódjanak az időjárási viszonyokról és az utak állapotáról, csak megfelelően felszerelt járművel induljanak útnak és vezessenek óvatosan – írja az Agerpres hírügynökség.
Folytatódnak a napokban a pirotechnikai eszközök illegális forgalmazásának megelőzését és leküzdését célzó akciók is. Dajbog emlékeztetett, hogy szeptembertől mostanig hozzávetőlegesen 70 tonna illegálisan birtokolt pirotechnikai eszközt foglaltak le és több mint hatszáz büntetőeljárás indult ilyen ügyekben.
A hosszú hétvégét a hegyekben töltőknek azt ajánlják a hatóságok, hogy ne induljanak el jelöletlen vagy a téli idényben lezárt ösvényeken, legyen megfelelő ruházatuk és felszerelésük, illetve tájékozódjanak az időjárási viszonyokról. Naponta több mint 170 hegyi csendőr lesz készenlétben, hogy segítsen a bajba jutottakon.
Szívélyesen, mosolyogva fogadtak, pedig alig pár órája érkeztek haza Budapestről: Kristof Béla és Rebeka, a Csillag születik idei győztesei a döntő utáni éjszakát még a fővárosban töltötték, kedden pedig már Székelyudvarhelyen beszélgettünk velük.
December 19-én személyes okokból lemondott a TAROM vezérigazgatója, Costin Iordache, de hivatalában marad 2026. január 15-ig, ameddig a vállalat igazgatótanácsa ügyvivő vezérigazgatót nevez ki – jelentette be szerdán az állami légitársaság.
Az előrejelzéseknek megfelelően havazásba váltott át a csapadék az ország több régiójában, így többek között Csíkszéken is.
Családon belüli erőszakhoz kapcsolódó emberölési kísérlet miatt indult eljárás a férfi ellen, aki a gyanú szerint benzint locsolt az élettársára, és a nő testfelületének 50 százalékán égési sérüléseket szenvedett.
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) az idei influenzaszezon első halálesetéről számolt be szerdán: egy 88 éves, Kolozs megyei, krónikus betegségekben szenvedő nő hunyt el. Az idős asszony nem volt beoltva influenza ellen.
Hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezték szerdán a katonai ügyészek Olt megye prefektusát, Cosmin Florescut (PSD) és alprefektusát, Ștefan Nicolaét (PNL), akiket jogosulatlan fegyverhasználattal gyanúsítanak.
Idén is sokan járultak hozzá adományaikkal az Együtt, egymásért mozgalomhoz, és a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt gyűjtése is eredményes volt. Ennek köszönhetően sok család számára válhatott szebbé a karácsony Gyergyószentmiklóson és Gyergyószéken.
Testfelületének 50 százalékán megégett egy nő szerdára virradóra a Szatmár megyei Ivácskó település egyik gazdaságában kitört tűzben.
A marosvásárhelyi születésű magyar országgyűlési képviselő annak kapcsán kéri a tiszás politikus állásfoglalását, hogy az utóbbi időben ismét téma lett Magyarországon a külhöni magyarok ügye, különösképpen a szavazati joguk.
Kedd esti ülésén a kormány jóváhagyta több minisztérium és állami intézmény büdzséjének a kiegészítését a 2025-ös évre.
