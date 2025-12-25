Rovatok
Négyszáz sebességmérő készüléket vetnek be a karácsonyi hosszú hétvégén

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Naponta mintegy 23 ezer rendőr, csendőr, határrendész, tűzoltó és rohammentős teljesít szolgálatot a karácsonyi hosszú hétvégén.

Székelyhon

2025. december 25., 11:172025. december 25., 11:17

Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő közlése szerint a belügyi szervek vigyáznak a közrendre és a közbiztonságra, illetve készenlétben állnak, hogy közbelépjenek vészhelyzetekben. Jelen lesznek a hosszú hétvégén sorra kerülő mintegy tízezer nyilvános eseményen is, amelyeken a becslések szerint hozzávetőlegesen egymillió ember vesz részt.

A forgalom zavartalanságát a közlekedésrendészet mintegy kétezer munkatársa lesz hivatott biztosítani, és négyszáz sebességmérő készülékkel figyelik a forgalmat.

A sofőröknek azt javasolják, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, útnak indulás előtt tájékozódjanak az időjárási viszonyokról és az utak állapotáról, csak megfelelően felszerelt járművel induljanak útnak és vezessenek óvatosan – írja az Agerpres hírügynökség.

Folytatódnak a napokban a pirotechnikai eszközök illegális forgalmazásának megelőzését és leküzdését célzó akciók is. Dajbog emlékeztetett, hogy szeptembertől mostanig hozzávetőlegesen 70 tonna illegálisan birtokolt pirotechnikai eszközt foglaltak le és több mint hatszáz büntetőeljárás indult ilyen ügyekben.

A hosszú hétvégét a hegyekben töltőknek azt ajánlják a hatóságok, hogy ne induljanak el jelöletlen vagy a téli idényben lezárt ösvényeken, legyen megfelelő ruházatuk és felszerelésük, illetve tájékozódjanak az időjárási viszonyokról. Naponta több mint 170 hegyi csendőr lesz készenlétben, hogy segítsen a bajba jutottakon.

Belföld Közlekedés Rendőrség
