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Mivel az USR elnökét nem összeférhetetlenséggel vádolják, nem veszíti el polgármesteri mandátumát

Dominic Fritz. Nem kell lemondania polgármesteri mandátumáról • Fotó: Dominic Fritz/Facebook

Dominic Fritz. Nem kell lemondania polgármesteri mandátumáról

Fotó: Dominic Fritz/Facebook

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Dominic Fritzet nem összeférhetetlenséggel vagy bűncselekmény elkövetésével vádolják, hanem érdekellentéttel, és ez a szabálysértés nem vonja maga után a polgármesteri mandátum elvesztését – jelentette ki Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.

Székelyhon

2026. június 19., 18:222026. június 19., 18:22

Sajtótájékoztatóján a politikus elmondta, hogy „fenntartások nélkül” bízik Dominic Fritz a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökének jóhiszeműségében – ismerteti az Agerpres.

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A miniszter a legfelsőbb bíróság csütörtöki döntésére reagált, amely jogerősen megerősítette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jelentését.

Az ANI korábban érdekellentétet állapított a temesvári polgármesternél.

Miruță szerint az USR a feddhetetlenségre építve nyert, és más pártoknál többet nyerhet ennek az elvnek képviseletével, de többet is veszíthet, ha nem tartja be a saját mércéit.

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Dominic Fritz csütörtökön jogerősen elvesztette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség ellen indított perét a legfelsőbb bíróságon. Az ANI korábban érdekellentétet állapított meg vele szemben.

Hangsúlyozta, hogy Dominic Fritzet nem összeférhetetlenséggel vagy bűncselekmény elkövetésével vádolják, hanem érdekellentéttel, és

ez a szabálysértés nem vonja maga után a polgármesteri mandátum elvesztését.

Az ügyvivő miniszter emlékeztetett, hogy Dominic Fritz bizalmi szavazást kér a párttól, és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul igazának érvényesítéséért.

Arra a kérdésre, hogy fennáll-e egy párton belüli puccs veszélye az USR-ben, Miruță azt válaszolta: sokan szeretnének puccsot látni a pártban, de szerinte az USR egységesebb, mint valaha.

Belföld
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