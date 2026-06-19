Mivel az USR elnökét nem összeférhetetlenséggel vádolják, nem veszíti el polgármesteri mandátumát

Dominic Fritzet nem összeférhetetlenséggel vagy bűncselekmény elkövetésével vádolják, hanem érdekellentéttel, és ez a szabálysértés nem vonja maga után a polgármesteri mandátum elvesztését – jelentette ki Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.

Székelyhon 2026. június 19., 18:222026. június 19., 18:22

Sajtótájékoztatóján a politikus elmondta, hogy „fenntartások nélkül” bízik Dominic Fritz a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökének jóhiszeműségében – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A miniszter a legfelsőbb bíróság csütörtöki döntésére reagált, amely jogerősen megerősítette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jelentését.

Az ANI korábban érdekellentétet állapított a temesvári polgármesternél.

Miruță szerint az USR a feddhetetlenségre építve nyert, és más pártoknál többet nyerhet ennek az elvnek képviseletével, de többet is veszíthet, ha nem tartja be a saját mércéit. korábban írtuk Pert vesztett a feddhetetlenségi ügynökséggel szemben az USR elnöke Dominic Fritz csütörtökön jogerősen elvesztette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség ellen indított perét a legfelsőbb bíróságon. Az ANI korábban érdekellentétet állapított meg vele szemben. Hangsúlyozta, hogy Dominic Fritzet nem összeférhetetlenséggel vagy bűncselekmény elkövetésével vádolják, hanem érdekellentéttel, és

ez a szabálysértés nem vonja maga után a polgármesteri mandátum elvesztését.