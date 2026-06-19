Mivel az USR elnökét nem összeférhetetlenséggel vádolják, nem veszíti el polgármesteri mandátumát

Dominic Fritz. Nem kell lemondania polgármesteri mandátumáról
Fotó: Dominic Fritz/Facebook
Dominic Fritzet nem összeférhetetlenséggel vagy bűncselekmény elkövetésével vádolják, hanem érdekellentéttel, és ez a szabálysértés nem vonja maga után a polgármesteri mandátum elvesztését – jelentette ki Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.
Sajtótájékoztatóján a politikus elmondta, hogy „fenntartások nélkül” bízik Dominic Fritz a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökének jóhiszeműségében – ismerteti az Agerpres.
A miniszter a legfelsőbb bíróság csütörtöki döntésére reagált, amely jogerősen megerősítette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jelentését.
Miruță szerint az USR a feddhetetlenségre építve nyert, és más pártoknál többet nyerhet ennek az elvnek képviseletével, de többet is veszíthet, ha nem tartja be a saját mércéit.
Dominic Fritz csütörtökön jogerősen elvesztette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség ellen indított perét a legfelsőbb bíróságon. Az ANI korábban érdekellentétet állapított meg vele szemben.
Hangsúlyozta, hogy Dominic Fritzet nem összeférhetetlenséggel vagy bűncselekmény elkövetésével vádolják, hanem érdekellentéttel, és
Az ügyvivő miniszter emlékeztetett, hogy Dominic Fritz bizalmi szavazást kér a párttól, és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul igazának érvényesítéséért.
Arra a kérdésre, hogy fennáll-e egy párton belüli puccs veszélye az USR-ben, Miruță azt válaszolta: sokan szeretnének puccsot látni a pártban, de szerinte az USR egységesebb, mint valaha.
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