A Marosvásárhelyi Ítélőtábla két hónap múlva hirdethet ítéletet azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és 12 másik személy elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

Kovács Attila 2026. június 19., 18:142026. június 19., 18:14

Több halasztás, és időpont-változtatás után pénteken a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán lezajlott a büntetőper elsőfokú ítélete után benyújtott fellebbezések érdemi tárgyalása, amelynek során a védőügyvédek megfogalmazták végkövetkeztetéseiket az üggyel, a vádakkal kapcsolatban, a vádlottak pedig nyilatkozhattak arról, hogy ártatlannak, vagy bűnösnek tartják-e magukat.

A bíróság ezek után augusztus 17-re tűzte ki a jogerős ítélet kihirdetésének időpontját.

Mint Borboly Csabának, a Hargita megyei tanács alelnökének ügyvédje, Sergiu Bogdan kérdésünkre elmondta, ő most felhívta a figyelmet, hogy az az útfelújítási terv, amellyel még 2007-től rendelkezik a Hargita megyei tanács, nincs aláírva a tervező által, és valójában egy megvalósíthatósági tanulmány másolata. Hirdetés Emlékeztetett: a vád szerint a tervmódosítás, amely a műszaki megoldások változtatásával járt, a tervező utasítása nélkül történt, de valójában tervező nem is volt, mert hiányzik az aláírása.

A törvény szerint nem lehet kifogásolni egy olyan terv előírásainak be nem tartását, amelyet nem írt alá tervező

– magyarázta. A vádhatóság szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es jelzésű – egy-egy szakaszának felújítása során

több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét.