Borboly Csaba és vádlott-t ársai büntethetősége elévült
Fotó: László Ildikó
A Marosvásárhelyi Ítélőtábla két hónap múlva hirdethet ítéletet azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és 12 másik személy elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.
Több halasztás, és időpont-változtatás után pénteken a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán lezajlott a büntetőper elsőfokú ítélete után benyújtott fellebbezések érdemi tárgyalása, amelynek során a védőügyvédek megfogalmazták végkövetkeztetéseiket az üggyel, a vádakkal kapcsolatban, a vádlottak pedig nyilatkozhattak arról, hogy ártatlannak, vagy bűnösnek tartják-e magukat.
Mint Borboly Csabának, a Hargita megyei tanács alelnökének ügyvédje, Sergiu Bogdan kérdésünkre elmondta, ő most felhívta a figyelmet, hogy az az útfelújítási terv, amellyel még 2007-től rendelkezik a Hargita megyei tanács, nincs aláírva a tervező által, és valójában egy megvalósíthatósági tanulmány másolata.
Emlékeztetett: a vád szerint a tervmódosítás, amely a műszaki megoldások változtatásával járt, a tervező utasítása nélkül történt, de valójában tervező nem is volt, mert hiányzik az aláírása.
– magyarázta. A vádhatóság szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es jelzésű – egy-egy szakaszának felújítása során
2013-ban kezdődött a büntetőeljárás, a per tárgyalását a Hargita Megyei Törvényszékről 2020-ban helyezték át a Maros Megyei Törvényszékre, majd 2025 júniusában történt meg az elsőfokú ítélet kihirdetése. Ebben a büntethetőség elévülése miatt megszüntették eljárást a vélelmezett bűncselekmények kapcsán. Borboly esetében közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentés volt a vád.
Noha a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) által a bíróságnak küldött válasz ismertetése elmaradt a per csütörtöki tárgyalásán, azt már lehet tudni, hogy a SRI elismerte, végzett lehallgatásokat a vádhatóság megbízásából a Borboly Csaba és több másik személy elleni vizsgálat során.
Az anyagi felelősség viszont megmaradt, így az elsőfokú ítélet szerint Borboly Csabának közösen Cs.B.B., B.E., K.Cs., I.M.A. és I.M.J. vádlottakkal 1 millió 168 ezer 684 lejes összeget, S.L-nek közösen Cs.B.B., G.L., K.Cs., valamint S.T. vádlottakkal 1 millió 413 ezer 959 lejt kell kifizetnie a Hargita megyei tanács számára. K.P. vádlottnak, közösen Borboly Csaba, S.L, Cs.B.B., K.Cs., I.M.A. és I.M.J. vádlottakkal 81 ezer 730 lej összegű anyagi kárt kell megtérítenie Csíkszentmihály községnek.
A fenti összegekhez hozzáadódnak a jogerőre emelkedés dátumától a tényleges kifizetésig járó törvényes kamatok, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint számított késedelmi pótlékok vagy büntetések. A vádlott és az anyagilag felelősnek talált személyek mellett az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett két, szintén felelősnek minősített cég, Hargita Megye Tanácsa pedig azért, mert kártérítési igényeiket nem teljes mértékben fogadta el a bíróság.
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