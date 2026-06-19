Megfellebbezte az ellene elrendelt hatósági felügyeletet Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester csütörtökön megfellebbezte a fővárosi törvényszéken a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által ellene elrendelt hatósági felügyeletet.

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A törvényszék június 24-én tárgyalja a fellebbezését – számol be az Agerpres. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ciprian Ciucu ellen vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt indított büntetőeljárást a DNA.

korábban írtuk Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt büntetőeljárást indított Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester ellen. Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték.

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Ciucut és három üzletembert 60 napra hatósági felügyelet alá helyeztek. Az elöljárót azzal gyanúsítják, hogy