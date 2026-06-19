Megfellebbezte az ellene elrendelt hatósági felügyeletet Ciprian Ciucu

A törvényszék június 24-én tárgyalja a fellebbezést / Képünk illusztráció
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Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester csütörtökön megfellebbezte a fővárosi törvényszéken a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által ellene elrendelt hatósági felügyeletet.
2026. június 19., 16:112026. június 19., 16:11
2026. június 19., 16:122026. június 19., 16:12
A törvényszék június 24-én tárgyalja a fellebbezését – számol be az Agerpres. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ciprian Ciucu ellen vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt indított büntetőeljárást a DNA.
Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt büntetőeljárást indított Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester ellen. Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték.
Ciucut és három üzletembert 60 napra hatósági felügyelet alá helyeztek. Az elöljárót azzal gyanúsítják, hogy
cserében pedig akkor még a főváros hatodik kerületének polgármestereként gondoskodott arról, hogy az üzletemberek megkapják a bukaresti ingatlanfejlesztési projektjükhöz szükséges urbanisztikai bizonylatot és építési engedélyt. Az ügyészek szerint a felek között az ügyben érintett harmadik üzletember közvetített.
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