Még egy kukázó medvét kilőtték Brassóban

Kevesebb mint egy hónap alatt már a második medvét lőtték ki Brassó leginkább medvejárta, Rakodó nevű lakónegyedében – közölte pénteken a város polgármesteri hivatala.

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A közlemény szerint a medvét csütörtök este lőtték ki, és arról a példányról van szó, amelyik az utóbbi időben sok gondot okozott a környéken lakóknak. Dan Ghiță alpolgármester szerint

a medve gyakran bejárt a lakónegyedbe, megpróbált hozzájutni a hulladékokhoz, és sikerült is feltépnie két ökohulladéktároló fedelét.

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben kilőttekhez hasonlóan ez az állat is egy korábban befogott, nyakörvvel és mikrocsippel ellátott és máshová telepített példány volt – írja az Agerpres hírügynökség.

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A brassói városháza május 29-én jelentette be, hogy kilőtt egy medvét, amely gyakran bejárt a Rakodó lakónegyedbe (Valea Cetății) „kukázni”. Másnap reggel azonban már egy másik példányt láttak a környéken lakók.

Csak május folyamán több mint 120 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívószámon Brassóban medvék miatt, és az elmúlt hat hétben mintegy tíz példányt távolítottak el a környékről.