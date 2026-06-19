Elpusztított egy lovat és jött a tehénért is a behemót medve, amikor kilőtték

Előbb egy lovat pusztított el, aztán egy tehenet is megtámadott Güdücön a medve. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Kilőttek azt a medvét Gyergyószárhegy községben péntek hajnalban, amelyik az elmúlt napokban több alkalommal visszatért egy esztenához és haszonállatokat pusztított el.
2026. június 19., 14:112026. június 19., 14:11
2026. június 19., 14:172026. június 19., 14:17
Többször is kellett riasztani a hatóságokat egy medve miatt, amelyik rendszeresen keresett élelmet egy Güdüc-telepnél található esztenánál. A medve az elmúlt napokban
ám ekkor a beavatkozó csapat nem találta a vadat a környéken, utána viszont több alkalommal is a helyszínre mentek. Végül péntek hajnalban lőtték ki a medvét, amikor egy tehenet támadott meg – részletezte lapunknak Polgár Árpád Csaba, Gyergyószárhegy község alpolgármestere. Mint mondta, egy
Hozzátette, ugyan a vad nem támadt emberre, de a mindennapos jelenléte veszélyt jelentett, ezért döntöttek a kilövés mellett.
Szárhegyen viszont attól tartanak, még egy medve lehet a környéken, ezért arra kérik a lakosságot, ha látják a nagyvadat, értesítsék a hatóságokat a 112-n, hogy a beavatkozó csapat azonnal léphessen.
Kilőtték szerdán este azt a medvét Kászonban, amely hétfőn két embert sebesített meg egy esztenán. A nagyvad a hajtás során a vadőrre és a vadászra is rátámadt, ezért döntöttek a kilövése mellett.
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