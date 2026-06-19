Nicușor Dan: Románia célja, hogy az EU következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen

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Románia célja, hogy az Európai Unió következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen, mert így az ország nettó uniós forrásbevétele is nagyobb lehet – jelentette ki pénteken Nicușor Dan a nyári EU-csúcs végén.
2026. június 19., 18:512026. június 19., 18:51
2026. június 19., 19:082026. június 19., 19:08
Brüsszeli sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy az új uniós költségvetés kidolgozásakor a tagállamok
Nicușor Dan szerint Románia és további 15 tagállam közös levelében szintén azt az álláspontot képviselte a költségvetésről szóló vitában, hogy az uniós források felhasználása minél rugalmasabb legyen – ismerteti az Agerpres.
Emellett arról is egyeztetnek, hogy hány évvel hosszabbítsák meg az európai alapok lehívásának határidejét. Emlékeztetett, hogy a 2014-2020-as költségvetési ciklus támogatásait 2023. december 31-ig fel lehetett használni.
A versenyképességi alapokról az államfő derűlátóan nyilatkozott. Közlése szerint
A tagállamok vezetői pénteken egyeztettek az EU 2028-2034-es többéves költségvetéséről, miután az EU Tanácsának ciprusi elnöksége bemutatta a konkrét számadatokat tartalmazó tervezetet.
Az uniós csúcs pénteken elfogadott zárókövetkeztetései szerint az Európai Tanács felkéri a soron következő ír elnökséget, hogy az októberi csúcstalálkozóig folytassa a tervezettel kapcsolatos munkát a mielőbbi megállapodás érdekében. A dokumentum szerint, ha 2026 vége előtt sikerül egyezségre jutni,
Június 11-én az EU Tanácsának ciprusi elnöksége kompromisszumos javaslatot terjesztett elő az uniós költségvetés tervezetéről. Ez nagyrészt fenntartja a mezőgazdasági és kohéziós források esetében javasolt csökkentéseket, de egyes tagállamok számára csekély mértékű emelést is tartalmaz. Az új javaslat
A Bizottság eredeti, 2028-2034-re szóló, mintegy 2000 milliárd eurós költségvetési javaslatának teljes összege így 2 százalékkal csökkenne.
Az EU Tanácsa és az Európai Parlament közötti tárgyalások a következő időszakban felgyorsulnak, mivel a felek célja, hogy 2026 végéig megszülessen a végleges megállapodás a többéves pénzügyi keretről.
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