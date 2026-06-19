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Nicușor Dan: Románia célja, hogy az EU következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Románia célja, hogy az Európai Unió következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen, mert így az ország nettó uniós forrásbevétele is nagyobb lehet – jelentette ki pénteken Nicușor Dan a nyári EU-csúcs végén.

Székelyhon

2026. június 19., 18:512026. június 19., 18:51

2026. június 19., 19:082026. június 19., 19:08

Brüsszeli sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy az új uniós költségvetés kidolgozásakor a tagállamok

a korábbi eljárásnál sokkal rugalmasabban határozhatják meg saját mezőgazdasági és kohéziós programjaikat.

Nicușor Dan szerint Románia és további 15 tagállam közös levelében szintén azt az álláspontot képviselte a költségvetésről szóló vitában, hogy az uniós források felhasználása minél rugalmasabb legyen – ismerteti az Agerpres.

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Emellett arról is egyeztetnek, hogy hány évvel hosszabbítsák meg az európai alapok lehívásának határidejét. Emlékeztetett, hogy a 2014-2020-as költségvetési ciklus támogatásait 2023. december 31-ig fel lehetett használni.

A versenyképességi alapokról az államfő derűlátóan nyilatkozott. Közlése szerint

bízik abban, hogy ezekből a forrásokból romániai vállalatok és kutatócsoportok is részesülnek majd.

A tagállamok vezetői pénteken egyeztettek az EU 2028-2034-es többéves költségvetéséről, miután az EU Tanácsának ciprusi elnöksége bemutatta a konkrét számadatokat tartalmazó tervezetet.

Az uniós csúcs pénteken elfogadott zárókövetkeztetései szerint az Európai Tanács felkéri a soron következő ír elnökséget, hogy az októberi csúcstalálkozóig folytassa a tervezettel kapcsolatos munkát a mielőbbi megállapodás érdekében. A dokumentum szerint, ha 2026 vége előtt sikerül egyezségre jutni,

2027-ben elfogadhatók lesznek a szükséges jogszabályok, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az uniós finanszírozás 2028 januárjától megszakítás nélkül jusson el a tagállamokhoz.

Június 11-én az EU Tanácsának ciprusi elnöksége kompromisszumos javaslatot terjesztett elő az uniós költségvetés tervezetéről. Ez nagyrészt fenntartja a mezőgazdasági és kohéziós források esetében javasolt csökkentéseket, de egyes tagállamok számára csekély mértékű emelést is tartalmaz. Az új javaslat

mintegy 15 milliárd euróval csökkentené az Európai Versenyképességi Alapot, az uniós védelmi és külpolitikai forrásokat pedig mintegy 13,5 milliárd euróval mérsékelné.

A Bizottság eredeti, 2028-2034-re szóló, mintegy 2000 milliárd eurós költségvetési javaslatának teljes összege így 2 százalékkal csökkenne.

Az EU Tanácsa és az Európai Parlament közötti tárgyalások a következő időszakban felgyorsulnak, mivel a felek célja, hogy 2026 végéig megszülessen a végleges megállapodás a többéves pénzügyi keretről.

Külföld Belföld
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