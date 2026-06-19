Nicușor Dan: Románia célja, hogy az EU következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen

Románia célja, hogy az Európai Unió következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen, mert így az ország nettó uniós forrásbevétele is nagyobb lehet – jelentette ki pénteken Nicușor Dan a nyári EU-csúcs végén.

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Brüsszeli sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy az új uniós költségvetés kidolgozásakor a tagállamok

a korábbi eljárásnál sokkal rugalmasabban határozhatják meg saját mezőgazdasági és kohéziós programjaikat.

Nicușor Dan szerint Románia és további 15 tagállam közös levelében szintén azt az álláspontot képviselte a költségvetésről szóló vitában, hogy az uniós források felhasználása minél rugalmasabb legyen – ismerteti az Agerpres.

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Emellett arról is egyeztetnek, hogy hány évvel hosszabbítsák meg az európai alapok lehívásának határidejét. Emlékeztetett, hogy a 2014-2020-as költségvetési ciklus támogatásait 2023. december 31-ig fel lehetett használni.

A versenyképességi alapokról az államfő derűlátóan nyilatkozott. Közlése szerint