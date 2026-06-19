Beteglátogatási szabályokra emlékeztet a csíkszeredai kórház

Összegyűjtötte a beteglátogatás legfontosabb szabályait a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A pénteken közzétett tájékoztatóban arra kérik a hozzátartozókat, hogy legyenek tekintettel a többi betegre és a személyzet munkájára is.

Barabás Hajnal 2026. június 19., 19:232026. június 19., 19:23 2026. június 19., 20:012026. június 19., 20:01

A beteg hozzátartozójának látogatása fontos lelki támaszt jelenthet, és a gyógyulást is segítheti, ugyanakkor csak akkor, ha az biztonságos körülmények között történik – erre hívja fel a figyelmet pénteki Facebook-bejegyzésében a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. Az egészségügyi intézmény arra emlékeztet, hogy

egyszerre egy beteghez csak egy látogató léphet be, legfeljebb 15 percre.

Kérik azt is, hogy a hozzátartozók ne üljenek a beteg ágyára, belépéskor és távozáskor fertőtlenítsék a kezüket, valamint használják a bejáratnál biztosított lábzsákokat. Hirdetés Hozzátették, hogy aki köhög, lázas, torokfájása vagy egyéb fertőző betegségre utaló tünete van, inkább halassza el a látogatást. A kórtermekben ügyelni kell a többi beteg nyugalmára és magánszférájára,

kerülni kell a hangos beszélgetést és a telefon kihangosított használatát,

továbbá be kell tartani az egészségügyi személyzet utasításait. A tájékoztató szerint a 14 év alatti gyermekek csak kivételes esetben, a kezelőorvos engedélyével látogathatják meg a betegeket.

A látogatási idő hétfőtől péntekig 15 és 17 óra között van, szombaton és vasárnap pedig 10–12, illetve 15–17 óra között.