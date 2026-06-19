Beteglátogatási szabályokra emlékeztet a csíkszeredai kórház

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Fotó: Borbély Fanni
Összegyűjtötte a beteglátogatás legfontosabb szabályait a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A pénteken közzétett tájékoztatóban arra kérik a hozzátartozókat, hogy legyenek tekintettel a többi betegre és a személyzet munkájára is.
2026. június 19., 19:232026. június 19., 19:23
2026. június 19., 20:012026. június 19., 20:01
A beteg hozzátartozójának látogatása fontos lelki támaszt jelenthet, és a gyógyulást is segítheti, ugyanakkor csak akkor, ha az biztonságos körülmények között történik – erre hívja fel a figyelmet pénteki Facebook-bejegyzésében a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.
Az egészségügyi intézmény arra emlékeztet, hogy
Kérik azt is, hogy a hozzátartozók ne üljenek a beteg ágyára, belépéskor és távozáskor fertőtlenítsék a kezüket, valamint használják a bejáratnál biztosított lábzsákokat.
Hozzátették, hogy aki köhög, lázas, torokfájása vagy egyéb fertőző betegségre utaló tünete van, inkább halassza el a látogatást.
A kórtermekben
ügyelni kell a többi beteg nyugalmára és magánszférájára,
kerülni kell a hangos beszélgetést és a telefon kihangosított használatát,
továbbá be kell tartani az egészségügyi személyzet utasításait.
A tájékoztató szerint a 14 év alatti gyermekek csak kivételes esetben, a kezelőorvos engedélyével látogathatják meg a betegeket.
A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy az intenzív terápiás, gyermekgyógyászati, pneumológiai, fertőző betegségek, általános sebészeti, idegsebészeti, gyermeksebészeti és mellkassebészeti osztályokon kizárólag a kezelőorvos engedélyével lehet látogatni, az előírt védőfelszerelés használata mellett.
A szülészeti és újszülöttgyógyászati osztályokon továbbra sincs lehetőség látogatásra, különleges járványügyi helyzetben pedig a kórház ideiglenes látogatási korlátozásokat is bevezethet.
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