Nicușor Dan: Adrian Veștea kijelölésekor az ország Nyugat-barát irányvonalának megőrzését tartottam szem előtt

Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy Adrian Veștea miniszterelnökké jelölését tartotta a legnagyobb eséllyel megszavazható megoldásnak, miután a pártok egyike sem tudott parlamenti többséget javasolni.

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A brüsszeli EU-csúcs utáni sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben

alapvető célja Románia Nyugat-barát orientációjának megőrzése és a hirtelen gazdasági visszaesés elkerülése.

Nicușor Dan felidézte, hogy először Eugen Tomacot kérte fel kormányalakításra.

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„A pártoktól kapott információk alapján meg voltam győződve arról, hogy Tomac kormányát megszavazza a parlament, de meglepetések értek” – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint az elnök.

Ezután azt a megoldást választotta, amelyet a legnagyobb eséllyel megszavazhatónak tartott a parlamentben, mivel