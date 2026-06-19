Nicușor Dan: Adrian Veștea kijelölésekor az ország Nyugat-barát irányvonalának megőrzését tartottam szem előtt

Fotó: Presidency.ro
Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy Adrian Veștea miniszterelnökké jelölését tartotta a legnagyobb eséllyel megszavazható megoldásnak, miután a pártok egyike sem tudott parlamenti többséget javasolni.
2026. június 19., 19:062026. június 19., 19:06
2026. június 19., 19:082026. június 19., 19:08
A brüsszeli EU-csúcs utáni sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben
Nicușor Dan felidézte, hogy először Eugen Tomacot kérte fel kormányalakításra.
„A pártoktól kapott információk alapján meg voltam győződve arról, hogy Tomac kormányát megszavazza a parlament, de meglepetések értek” – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint az elnök.
Ezután azt a megoldást választotta, amelyet a legnagyobb eséllyel megszavazhatónak tartott a parlamentben, mivel
„A Veștea-változat az, amelyet alkalmasnak tartottam egy parlamenti többség kialakítására, hogy végre kilépjünk ebből a válságból, teljes jogkörű kormányunk legyen, lezárjuk helyreállítási tervvel kapcsolatos folyamatot és minden egyebet” – jelentette ki az államfő, hangsúlyozva, hogy
Hozzátette, hogy Adrian Veștea kijelölésekor az ország Nyugat-barát irányvonalának megőrzését és a pénzügyi stabilitás fenntartását tartotta szem előtt.
Nicușor Dan szerint Veșteát a szakmai tapasztalata teszi a legalkalmasabbá a tisztségre: jelentős költségvetésekért és uniós forrásokért felelt, ráadásul politikai pályafutása során mindvégig képes volt elkerülni a válsághelyzeteket.
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