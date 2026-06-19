A nyári vakációban hosszított nyitva tartással 10 és 21 óra között tart nyitva a Szécsenyi Sportpark hétfőtől kezdve – adták hírül a sportpark Facebook oldalán.

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Hétfőtől minden nap 10 és 21 óra között várják azokat, akik a nyári szünetet mozgással, játékkal és szabadban töltött élményekkel szeretnék gazdagítani – közölte Facebook oldalán a sportpark kezelője.

A szabadtéri mozgásra vágyókat futópálya, focipálya, kosárpálya, BMX Cross edzőpálya, kötélmászó-pálya, játszótér és egy kilátó várja.