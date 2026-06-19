Fotó: Borbély Fanni
A nyári vakációban hosszított nyitva tartással 10 és 21 óra között tart nyitva a Szécsenyi Sportpark hétfőtől kezdve – adták hírül a sportpark Facebook oldalán.
Hétfőtől minden nap 10 és 21 óra között várják azokat, akik a nyári szünetet mozgással, játékkal és szabadban töltött élményekkel szeretnék gazdagítani – közölte Facebook oldalán a sportpark kezelője.
A szabadtéri mozgásra vágyókat futópálya, focipálya, kosárpálya, BMX Cross edzőpálya, kötélmászó-pálya, játszótér és egy kilátó várja.
Összegyűjtötte a beteglátogatás legfontosabb szabályait a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A pénteken közzétett tájékoztatóban arra kérik a hozzátartozókat, hogy legyenek tekintettel a többi betegre és a személyzet munkájára is.
Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy Adrian Veștea miniszterelnökké jelölését tartotta a legnagyobb eséllyel megszavazható megoldásnak, miután a pártok egyike sem tudott parlamenti többséget javasolni.
Románia célja, hogy az Európai Unió következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen, mert így az ország nettó uniós forrásbevétele is nagyobb lehet – jelentette ki pénteken Nicușor Dan a nyári EU-csúcs végén.
Dominic Fritzet nem összeférhetetlenséggel vagy bűncselekmény elkövetésével vádolják, hanem érdekellentéttel, és ez a szabálysértés nem vonja maga után a polgármesteri mandátum elvesztését – jelentette ki Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.
A Marosvásárhelyi Ítélőtábla két hónap múlva hirdethet ítéletet azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és 12 másik személy elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.
Hétfőn kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel.
Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester csütörtökön megfellebbezte a fővárosi törvényszéken a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által ellene elrendelt hatósági felügyeletet.
Kevesebb mint egy hónap alatt már a második medvét lőtték ki Brassó leginkább medvejárta, Rakodó nevű lakónegyedében – közölte pénteken a város polgármesteri hivatala.
Különösen magas hőmérsékletekre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre vonatkozó figyelmeztetést, illetve elsőfokú (sárga) riasztásokat adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hőhullám Maros megyét is érinti.
Kiemelték és a midiai kikötőbe vontatták csütörtökön a térségben márciusban elsüllyedt Astana vontatóhajót.
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