Minden uniós lakosra közel kétszáz kilogramm csomagolási hulladék jut évente

Az Európai Unió 2024-ben összesen 81,5 millió tonna csomagolóanyag-hulladékot termelt, ami fejenként 181 kilogrammot jelent – derül ki az Eurostat csütörtöki adataiból.

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Az egy főre jutó műanyag csomagolóanyag-hulladék mennyisége 2024-ben

A keletkezett hulladékból 40,8 százalék volt papír és karton, 19,9 százalék műanyag, 18,1 százalék üveg, 16,2 százalék fa és 4,8 százalék fém.

Ez 3,2 kilogrammos növekedést jelent az előző évhez képest, és 19,6 kilogrammal többet 2014-hez viszonyítva.

A műanyag hulladék keletkezése és újrahasznosítása egyaránt 0,6 kilogrammal nőtt 2023-hoz képest.

2014 és 2024 között az egy főre jutó műanyag csomagolóanyag hulladék 6,1 kilogrammal, az újrahasznosított mennyiség pedig 3,4 kilogrammal nőtt.

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Emellett 2024-ben az EU a műanyag csomagolóanyag-hulladék 42,4 százalékát újrahasznosította, ami a 2023-as értékhez (41,6 százalék) képest