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Minden uniós lakosra közel kétszáz kilogramm csomagolási hulladék jut évente

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Az Európai Unió 2024-ben összesen 81,5 millió tonna csomagolóanyag-hulladékot termelt, ami fejenként 181 kilogrammot jelent – derül ki az Eurostat csütörtöki adataiból.

Székelyhon

2026. október 22., 16:462026. október 22., 16:46

Ez 3,2 kilogrammos növekedést jelent az előző évhez képest, és 19,6 kilogrammal többet 2014-hez viszonyítva.

A keletkezett hulladékból 40,8 százalék volt papír és karton, 19,9 százalék műanyag, 18,1 százalék üveg, 16,2 százalék fa és 4,8 százalék fém.

Az egy főre jutó műanyag csomagolóanyag-hulladék mennyisége 2024-ben

35,9 kilogramm volt, melyből 15,3 kilogramm került újrahasznosításra.

A műanyag hulladék keletkezése és újrahasznosítása egyaránt 0,6 kilogrammal nőtt 2023-hoz képest.

2014 és 2024 között az egy főre jutó műanyag csomagolóanyag hulladék 6,1 kilogrammal, az újrahasznosított mennyiség pedig 3,4 kilogrammal nőtt.

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Emellett 2024-ben az EU a műanyag csomagolóanyag-hulladék 42,4 százalékát újrahasznosította, ami a 2023-as értékhez (41,6 százalék) képest

az újrahasznosítási arány enyhe növekedését jelzi.

Az uniós tagállamok közül a legmagasabb újrahasznosítási arányt Lettország érte el 71 százalékkal, őt követte Belgium (58,2 százalék), Lengyelország (56 százalék) és Csehország (53,7 százalék). A legalacsonyabb arányokat Dánia (22,5 százalék), Finnország (26,9 százalék) és Franciaország (27,4 százalék) regisztrálta. A 2023-as adatok szerint Románia a műanyag csomagolóanyag-hulladék mintegy 30 százalékát hasznosítja újra – írja az Agerpres.

Belföld
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