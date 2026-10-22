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Kettős épületavató Szentegyházán: megújult az egyik óvoda és iskola Visszaköltözhet három csoportnyi gyerek a korszerűsített Hófehérke óvodába Szentegyházán. Mindeközben a Tamási Áron Általános Iskola diákjait is megújult tantermek, modern laborok és új eszközök várják. Csütörtökön tartották az avatóünnepségeket. Fülöp-Székely Botond 2026. október 22., 16:032026. október 22., 16:03 2026. október 22., 16:052026. október 22., 16:05

Fotó: László Ildikó

Visszaköltözhet három csoportnyi gyerek a korszerűsített Hófehérke óvodába Szentegyházán. Mindeközben a Tamási Áron Általános Iskola diákjait is megújult tantermek, modern laborok és új eszközök várják. Csütörtökön tartották az avatóünnepségeket.

Fülöp-Székely Botond 2026. október 22., 16:032026. október 22., 16:03 2026. október 22., 16:052026. október 22., 16:05

Kettős épületavatóra kapott meghívást a sajtó csütörtökre a szentegyházi önkormányzattól: a Tamási Áron Általános Iskola és a Hófehérke óvoda felújítását ünnepelték. Tankó Csilla, a tanintézmények igazgatója a helyszínen elmondta: Hirdetés

a felújított óvoda igazi szépsége valójában a „gyerekek mosolyában, az óvónők türelmében, a dadanénik gondoskodásában, a szülők bizalmában és az apró sikerekben van”.

Fotó: László Ildikó

Köszönetet mondott a munkálatokért, továbbá az udvaron kialakított játszótérért, amely a szülők összefogásával, a Fuss Neki! elnevezésű civil kezdeményezés részeként valósult meg. A Fuss Neki! egy sporteseményre (futásra, gyaloglásra, kerékpározásra vagy lovaglásra) épülő közösségi adománygyűjtő program, amely helyi civil szervezetek kezdeményezéseit és projektjeit támogatja Erdélyben. Polgármester: jelentős volt az önrész, de megérte „Azért fektetünk ekkora hangsúlyt a tanintézmények felújítására, hogy a fiatalok itthon tartásával az idősebbeknek is jobb legyen”– szögezte le beszéde elején Lőrincz Csaba polgármester. Rámutatott: a gyerekek mellett az óvoda munkatársai számára sem mindegy, hogy milyen körülmények között kell dolgozniuk. Bár jelentős önrészt kellett biztosítania az önkormányzatnak a korszerűsítéshez, ez megérte, hiszen

az volt a cél, hogy olyan munkát végezzenek, amelyre évtizedek múlva is büszkék lehetnek.

Azt is elárulta, hogy az épületben három csoportnyi gyerek fog tanulni.

Fotó: László Ildikó

Miklós Réka, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség koragyermekkori nevelésért felelős munkatársa kijelentette: egy magyar tanintézmény felújítása mindig ünnep. Szerinte a háttérben zajló összefogás azt jelenti, hogy a közösség fontosnak tartja a legkisebbek fejlődését.

A falak megújultak, a tantermek megszépültek, új bútorok várják a diákokat, a kísérleti és informatikai laborokat, valamint az autószerelő műhelyt modern eszközökkel szerelték fel

– összegezte a két épülettel rendelkező iskola korszerűsítését Tankó Csilla.

Fotó: László Ildikó

Kiemelte, különösen büszkék arra, hogy sikerült kialakítani egy okos labort, ahol egyebek mellett 3D nyomtatók, robotikai készletek és VR-szemüvegek is találhatók.

Egy modern iskola nemcsak tudást ad, hanem lehetőséget is a diákoknak, méghozzá arra, hogy felfedezzék, mire képesek”

– osztotta meg gondolatait. Lőrincz Csaba kijelentette, közös felelősség, hogy milyen generációt nevelnek, ezért is összpontosít a városvezetés az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.

Fotó: László Ildikó

„Nemcsak a gyerekek, de az oktatók számára is igyekeztünk jobb körülményeket teremteni. (…)

Mi igyekszünk mindent megtenni, hogy behozzuk a lemaradást, sőt tanintézményeinkkel kiemelkedjünk a környezetünkben, de ez közös munka lesz. A szülőknek is hozzá kell tenniük az értelmes székely gondolkodást, ugyanakkor a tanároknak is hivatásként kell tekinteniük a munkájukra”

– fogalmazott a polgármester. Beszédében megjegyezte, hogy a Gábor Áron Iskolaközpont bentlakásának felújítása is befejeződik hamarosan, már csak apróbb simítások vannak hátra.

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

A gyerekek és oktatóik számára iis fontos, hogy jó körülmények legyenek az óvodában. Ezt valósították meg Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Nem csak a falak újultak meg az iskolában, de modern felszereléseket is vásároltak Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó