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Kettős épületavató Szentegyházán: megújult az egyik óvoda és iskola

Visszaköltözhet három csoportnyi gyerek a korszerűsített Hófehérke óvodába Szentegyházán. Mindeközben a Tamási Áron Általános Iskola diákjait is megújult tantermek, modern laborok és új eszközök várják. Csütörtökön tartották az avatóünnepségeket.

Fülöp-Székely Botond

2026. október 22., 16:032026. október 22., 16:03

2026. október 22., 16:052026. október 22., 16:05

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Visszaköltözhet három csoportnyi gyerek a korszerűsített Hófehérke óvodába Szentegyházán. Mindeközben a Tamási Áron Általános Iskola diákjait is megújult tantermek, modern laborok és új eszközök várják. Csütörtökön tartották az avatóünnepségeket.

Fülöp-Székely Botond

2026. október 22., 16:032026. október 22., 16:03

2026. október 22., 16:052026. október 22., 16:05

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Kettős épületavatóra kapott meghívást a sajtó csütörtökre a szentegyházi önkormányzattól: a Tamási Áron Általános Iskola és a Hófehérke óvoda felújítását ünnepelték.

Tankó Csilla, a tanintézmények igazgatója a helyszínen elmondta:

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a felújított óvoda igazi szépsége valójában a „gyerekek mosolyában, az óvónők türelmében, a dadanénik gondoskodásában, a szülők bizalmában és az apró sikerekben van”.
• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Köszönetet mondott a munkálatokért, továbbá az udvaron kialakított játszótérért, amely a szülők összefogásával, a Fuss Neki! elnevezésű civil kezdeményezés részeként valósult meg. A Fuss Neki! egy sporteseményre (futásra, gyaloglásra, kerékpározásra vagy lovaglásra) épülő közösségi adománygyűjtő program, amely helyi civil szervezetek kezdeményezéseit és projektjeit támogatja Erdélyben.

Polgármester: jelentős volt az önrész, de megérte

„Azért fektetünk ekkora hangsúlyt a tanintézmények felújítására, hogy a fiatalok itthon tartásával az idősebbeknek is jobb legyen”– szögezte le beszéde elején Lőrincz Csaba polgármester. Rámutatott: a gyerekek mellett az óvoda munkatársai számára sem mindegy, hogy milyen körülmények között kell dolgozniuk. Bár jelentős önrészt kellett biztosítania az önkormányzatnak a korszerűsítéshez, ez megérte, hiszen

az volt a cél, hogy olyan munkát végezzenek, amelyre évtizedek múlva is büszkék lehetnek.

Azt is elárulta, hogy az épületben három csoportnyi gyerek fog tanulni.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Miklós Réka, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség koragyermekkori nevelésért felelős munkatársa kijelentette: egy magyar tanintézmény felújítása mindig ünnep. Szerinte a háttérben zajló összefogás azt jelenti, hogy a közösség fontosnak tartja a legkisebbek fejlődését.

A falak megújultak, a tantermek megszépültek, új bútorok várják a diákokat, a kísérleti és informatikai laborokat, valamint az autószerelő műhelyt modern eszközökkel szerelték fel

– összegezte a két épülettel rendelkező iskola korszerűsítését Tankó Csilla.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Kiemelte, különösen büszkék arra, hogy sikerült kialakítani egy okos labort, ahol egyebek mellett 3D nyomtatók, robotikai készletek és VR-szemüvegek is találhatók.

Idézet
Egy modern iskola nemcsak tudást ad, hanem lehetőséget is a diákoknak, méghozzá arra, hogy felfedezzék, mire képesek”

– osztotta meg gondolatait.

Lőrincz Csaba kijelentette, közös felelősség, hogy milyen generációt nevelnek, ezért is összpontosít a városvezetés az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

„Nemcsak a gyerekek, de az oktatók számára is igyekeztünk jobb körülményeket teremteni. (…)

Idézet
Mi igyekszünk mindent megtenni, hogy behozzuk a lemaradást, sőt tanintézményeinkkel kiemelkedjünk a környezetünkben, de ez közös munka lesz. A szülőknek is hozzá kell tenniük az értelmes székely gondolkodást, ugyanakkor a tanároknak is hivatásként kell tekinteniük a munkájukra”

– fogalmazott a polgármester.

Beszédében megjegyezte, hogy a Gábor Áron Iskolaközpont bentlakásának felújítása is befejeződik hamarosan, már csak apróbb simítások vannak hátra.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

A gyerekek és oktatóik számára iis fontos, hogy jó körülmények legyenek az óvodában. Ezt valósították meg

A gyerekek és oktatóik számára iis fontos, hogy jó körülmények legyenek az óvodában. Ezt valósították meg

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Nem csak a falak újultak meg az iskolában, de modern felszereléseket is vásároltak

Nem csak a falak újultak meg az iskolában, de modern felszereléseket is vásároltak

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Szentegyháza
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