Kettős épületavató Szentegyházán: megújult az egyik óvoda és iskola

Visszaköltözhet három csoportnyi gyerek a korszerűsített Hófehérke óvodába Szentegyházán. Mindeközben a Tamási Áron Általános Iskola diákjait is megújult tantermek, modern laborok és új eszközök várják. Csütörtökön tartották az avatóünnepségeket.
2026. október 22., 16:032026. október 22., 16:03
2026. október 22., 16:052026. október 22., 16:05
Fotó: László Ildikó
Visszaköltözhet három csoportnyi gyerek a korszerűsített Hófehérke óvodába Szentegyházán. Mindeközben a Tamási Áron Általános Iskola diákjait is megújult tantermek, modern laborok és új eszközök várják. Csütörtökön tartották az avatóünnepségeket.
2026. október 22., 16:032026. október 22., 16:03
2026. október 22., 16:052026. október 22., 16:05
Kettős épületavatóra kapott meghívást a sajtó csütörtökre a szentegyházi önkormányzattól: a Tamási Áron Általános Iskola és a Hófehérke óvoda felújítását ünnepelték.
Tankó Csilla, a tanintézmények igazgatója a helyszínen elmondta:
Fotó: László Ildikó
Köszönetet mondott a munkálatokért, továbbá az udvaron kialakított játszótérért, amely a szülők összefogásával, a Fuss Neki! elnevezésű civil kezdeményezés részeként valósult meg. A Fuss Neki! egy sporteseményre (futásra, gyaloglásra, kerékpározásra vagy lovaglásra) épülő közösségi adománygyűjtő program, amely helyi civil szervezetek kezdeményezéseit és projektjeit támogatja Erdélyben.
„Azért fektetünk ekkora hangsúlyt a tanintézmények felújítására, hogy a fiatalok itthon tartásával az idősebbeknek is jobb legyen”– szögezte le beszéde elején Lőrincz Csaba polgármester. Rámutatott: a gyerekek mellett az óvoda munkatársai számára sem mindegy, hogy milyen körülmények között kell dolgozniuk. Bár jelentős önrészt kellett biztosítania az önkormányzatnak a korszerűsítéshez, ez megérte, hiszen
Azt is elárulta, hogy az épületben három csoportnyi gyerek fog tanulni.
Fotó: László Ildikó
Miklós Réka, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség koragyermekkori nevelésért felelős munkatársa kijelentette: egy magyar tanintézmény felújítása mindig ünnep. Szerinte a háttérben zajló összefogás azt jelenti, hogy a közösség fontosnak tartja a legkisebbek fejlődését.
– összegezte a két épülettel rendelkező iskola korszerűsítését Tankó Csilla.
Fotó: László Ildikó
Kiemelte, különösen büszkék arra, hogy sikerült kialakítani egy okos labort, ahol egyebek mellett 3D nyomtatók, robotikai készletek és VR-szemüvegek is találhatók.
– osztotta meg gondolatait.
Lőrincz Csaba kijelentette, közös felelősség, hogy milyen generációt nevelnek, ezért is összpontosít a városvezetés az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.
Fotó: László Ildikó
„Nemcsak a gyerekek, de az oktatók számára is igyekeztünk jobb körülményeket teremteni. (…)
– fogalmazott a polgármester.
Beszédében megjegyezte, hogy a Gábor Áron Iskolaközpont bentlakásának felújítása is befejeződik hamarosan, már csak apróbb simítások vannak hátra.
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
A gyerekek és oktatóik számára iis fontos, hogy jó körülmények legyenek az óvodában. Ezt valósították meg
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Nem csak a falak újultak meg az iskolában, de modern felszereléseket is vásároltak
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
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