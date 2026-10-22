Letartóztatták a férfit, aki seprűnyéllel verte a feleségét

A Kovászna megyei rendőrséget október 17-én Gidófalvára riasztották, ahol botrány tört ki egy lakóházban, ahol egy férfi seprűnyéllel verte meg a feleségét.

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A helyszínen megállapították, hogy egy férfi alkoholos befolyásoltság alatt megverte a feleségét:

seprűnyéllel ütötte a hátát, és megtépte a haját.

A nőt a mentősök kórházba szállították. Az igazságügyi orvosszakértő szerint sérülései 3–4 napos orvosi ellátást igényelnek. A rendőrség ideiglenes távoltartási végzést adott ki a férfi ellen, amely előírja, hogy biztonságos távolságot kell tartania az áldozattól.

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A sepsiszentgyörgyi bíróság melletti ügyészség által végzett eljárás után a férfit 24 órára őrizetbe vették.