Letartóztatták a férfit, aki seprűnyéllel verte a feleségét

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Fotó: László Ildikó
A Kovászna megyei rendőrséget október 17-én Gidófalvára riasztották, ahol botrány tört ki egy lakóházban, ahol egy férfi seprűnyéllel verte meg a feleségét.
2026. október 22., 16:522026. október 22., 16:52
2026. október 22., 16:552026. október 22., 16:55
A helyszínen megállapították, hogy egy férfi alkoholos befolyásoltság alatt megverte a feleségét:
A nőt a mentősök kórházba szállították. Az igazságügyi orvosszakértő szerint sérülései 3–4 napos orvosi ellátást igényelnek. A rendőrség ideiglenes távoltartási végzést adott ki a férfi ellen, amely előírja, hogy biztonságos távolságot kell tartania az áldozattól.
A sepsiszentgyörgyi bíróság melletti ügyészség által végzett eljárás után a férfit 24 órára őrizetbe vették.
A nyomozás tovább folyik családon belüli erőszak miatt indított büntetőügyben. A férfi ellen egy másik, erőszakos cselekmények miatti ügyben is eljárás folyamatban van, korábban pedig közlekedési bűncselekmények miatt is elítélték – közölte a Kovászna megyei rendőrség sajtóosztálya.
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