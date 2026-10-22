Holtan találtak börtöncellájában egy nemi erőszakért elítélt férfit

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Fotó: Pixabay
Holtan talált meg cellájában az aradi börtön személyzete egy 31 éves férfit, aki nemi erőszakért kiszabott 16 éves és 8 hónapos börtönbüntetését töltötte a fogvatartási intézményben.
2026. október 22., 15:192026. október 22., 15:19
2026. október 22., 15:392026. október 22., 15:39
A börtön képviselői az Agerpresnek csütörtökön elmondták, a férfit szerda este 10 óra előtt találta meg a személyzet felakasztva a cellájában, amelyben egyedül volt.
Az eljárást a kiérkező SMURD mentősök folytatták, de nem jártak sikerrel. A fogvatartott haláláról értesítették az illetékes hatóságokat, beleértve az ügyészséget is – mondta el Andrei Băețan szóvivő.
Băețan szerint a fogvatartott „nem szerepelt öngyilkossági kockázatot jelentő személyként az intézet nyilvántartásában”. A férfi családját értesítették az esetről.
Ügyészségi források az Agerpresnek azt nyilatkozták, hogy
amelyben leírta, hogy nehezen alkalmazkodott a börtönkörülményekhez, és hiányzik neki a családja.
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