Ismét gyengült a lej

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Fotó: Borbély Fanni
Gyengült csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 1,88 banival (0,35 százalékkal) 5,3485 lejre emelkedett a szerdai 5,3297 lejről.
A román fizetőeszköz gyengült az amerikai dollárhoz képest is, amelynek az árfolyama 1,51 banival (0,32 százalékkal) 4,7640 lejre emelkedett a szerdai 4,7489 lejről.
A svájci frankhoz képest még nagyobb mértékben gyengült a lej; előbbi árfolyama 5,57 banival 5,8104 lejre nőtt az előző nap jegyzett 5,7547 lejről.
Az arany grammonkénti ára a szerdai 629,3552 lejről 625,6821 lejre csökkent csütörtökön.
Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy alkotmányos jellegű jogi konfliktus állt fenn a kormány és a parlament között a SAFE-programra vonatkozó sürgősségi rendelet kiadása kapcsán – közölték az alkotmánybíróság képviselői.
A Kovászna megyei rendőrséget október 17-én Gidófalvára riasztották, ahol botrány tört ki egy lakóházban, ahol egy férfi seprűnyéllel verte meg a feleségét.
Az Európai Unió 2024-ben összesen 81,5 millió tonna csomagolóanyag-hulladékot termelt, ami fejenként 181 kilogrammot jelent – derül ki az Eurostat csütörtöki adataiból.
Visszaköltözhet három csoportnyi gyerek a korszerűsített Hófehérke óvodába Szentegyházán. Mindeközben a Tamási Áron Általános Iskola diákjait is megújult tantermek, modern laborok és új eszközök várják. Csütörtökön tartották az avatóünnepségeket.
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezett a marosvásárhelyi bíróság egy kiskorú fiút, akit többszörös lopással és rablással gyanúsítanak. A fiú parfümöket lopott egymás után több napon át ugyanabból a boltból.
Holtan talált meg cellájában az aradi börtön személyzete egy 31 éves férfit, aki nemi erőszakért kiszabott 16 éves és 8 hónapos börtönbüntetését töltötte a fogvatartási intézményben.
Vádat emelt a legfőbb ügyészség Dan Tanasă, ellen egy Facebook-bejegyzése miatt, amelyben a vendégmunkások bojkottjára szólította fel a követőit.
Jövő nyáron szervezik meg Marosvásárhelyen a SEESOF nemzetközi katonai konferenciát és hadiipari, technológiai kiállítást, amelyen a balkáni együttműködés, a különleges műveleti erők kihívásai és a legújabb védelmi eszközök is terítékre kerülnek.
Ukrajna helyreállítási és újjáépítési szükségleteit közel 600 milliárd dollárra becsülik a következő tíz évre, Románia pedig hosszú távú partnerként kíván részt venni a folyamatban – jelentette ki csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
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