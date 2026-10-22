Ismét gyengült a lej

Gyengült csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 1,88 banival (0,35 százalékkal) 5,3485 lejre emelkedett a szerdai 5,3297 lejről.

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A román fizetőeszköz gyengült az amerikai dollárhoz képest is, amelynek az árfolyama 1,51 banival (0,32 százalékkal) 4,7640 lejre emelkedett a szerdai 4,7489 lejről.

A svájci frankhoz képest még nagyobb mértékben gyengült a lej; előbbi árfolyama 5,57 banival 5,8104 lejre nőtt az előző nap jegyzett 5,7547 lejről.

Az arany grammonkénti ára a szerdai 629,3552 lejről 625,6821 lejre csökkent csütörtökön.