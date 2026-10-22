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Előzetes letartóztatásba helyeztek egy kiskorú parfümtolvajt Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezett a marosvásárhelyi bíróság egy kiskorú fiút, akit többszörös lopással és rablással gyanúsítanak. A fiú parfümöket lopott egymás után több napon át ugyanabból a boltból.

Székelyhon

2026. október 22., 15:582026. október 22., 15:58

2026. október 22., 16:012026. október 22., 16:01

Az ügyészség szerint a fiatal szeptember 4-e és szeptember 10-e között ötször járt ugyanabban a marosvásárhelyi üzletben, és

összesen mintegy 800 lej értékű parfümöt lopott el, amelyet a nadrágjába vagy a ruhái alá rejtett.

Az utolsó alkalommal, szeptember 10-én a pénztárakon túljutva, megkarmolta és meglökte az őt feltartóztatni próbáló alkalmazottat, így sikerült elmenekülnie a lopott áruval.

A letartóztatást az ügyészség kérte, a bíróság október 21-én hagyta jóvá – közölte a marosvásárhelyi ügyészség sajtóosztálya.

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Marosszék Marosvásárhely Bűnügy
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