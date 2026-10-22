Előzetes letartóztatásba helyeztek egy kiskorú parfümtolvajt Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezett a marosvásárhelyi bíróság egy kiskorú fiút, akit többszörös lopással és rablással gyanúsítanak. A fiú parfümöket lopott egymás után több napon át ugyanabból a boltból.
2026. október 22., 15:582026. október 22., 15:58
2026. október 22., 16:012026. október 22., 16:01
Az ügyészség szerint a fiatal szeptember 4-e és szeptember 10-e között ötször járt ugyanabban a marosvásárhelyi üzletben, és
Az utolsó alkalommal, szeptember 10-én a pénztárakon túljutva, megkarmolta és meglökte az őt feltartóztatni próbáló alkalmazottat, így sikerült elmenekülnie a lopott áruval.
A letartóztatást az ügyészség kérte, a bíróság október 21-én hagyta jóvá – közölte a marosvásárhelyi ügyészség sajtóosztálya.
Holtan talált meg cellájában az aradi börtön személyzete egy 31 éves férfit, aki nemi erőszakért kiszabott 16 éves és 8 hónapos börtönbüntetését töltötte a fogvatartási intézményben.
Vádat emelt a legfőbb ügyészség Dan Tanasă, ellen egy Facebook-bejegyzése miatt, amelyben a vendégmunkások bojkottjára szólította fel a követőit.
Jövő nyáron szervezik meg Marosvásárhelyen a SEESOF nemzetközi katonai konferenciát és hadiipari, technológiai kiállítást, amelyen a balkáni együttműködés, a különleges műveleti erők kihívásai és a legújabb védelmi eszközök is terítékre kerülnek.
Ukrajna helyreállítási és újjáépítési szükségleteit közel 600 milliárd dollárra becsülik a következő tíz évre, Románia pedig hosszú távú partnerként kíván részt venni a folyamatban – jelentette ki csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
Újabb büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen, akit csütörtökön kihallgatták a központi fogdában egy legionárius köszöntés ügyében – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.
Románia számára jelenleg a biztonság garantálása és a külföldi befektetések ösztönzése a két legfontosabb prioritás – jelentette ki Nicușor Dan az amerikai SiriusXM-nek szerdán adott interjúban.
A tanév rendje szerint a pénteki tanórák után kezdődik az őszi szünidő az iskolákban.
Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.
Esőre és a szél erősödésére figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
szóljon hozzá!