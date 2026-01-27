Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak

Fotó: Pixabay
Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.
2026. január 27., 15:422026. január 27., 15:42
A Maros Megyei Sporthorgász és Vadászegyesület (AJVPS) közösségi oldalán tette közzé, hogy nemrég két település határában engedett el mezei nyulakat.
A tájékoztatás szerint Arad megyéből hozták és a nagysármási valamint a marosszentgyörgyi vadászterületen engedték el az állatokat.
Az áttelepítés célja az volt, hogy Arad megyében megakadályozzák a túlszapodorást és Maros megyében pedig biztosítsák az egészséges nyúlpopulációt.
