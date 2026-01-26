Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása

2026. január 26., hétfő

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket

Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből.