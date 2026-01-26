Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is

Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.

A szakemberek szerint hétfő este 6 és kedd délután 2 óra között a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița és Prahova megyei folyókon – ismerteti az Agerpres.

Ugyanakkor hétfő déltől szerda délig elsőfokú árvízriasztás érvényes Máramaros, Szatmár, Beszterce-Naszód, Hunyad, Arad, Fehér, Kolozs, Krassó-Szörény, Temes, Gorj, Dolj, Mehedinți, Szeben, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Buzău, Kovászna, Suceava, Neamț és Hargita megyei folyóvizeken.

Hirdetés

A lakosságnak azt tanácsolják, hogy

ne közlekedjenek, tartózkodjanak folyók közelében vagy árvízveszélyes területeken,

ne próbáljanak átkelni a gázlókon vagy pallókon, amelyeket elöntött az ár,

és kövessék a helyi hatóságok utasításait.

Mint arról beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.