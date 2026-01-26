Új hónapba lépünk. Fagy híján vizesen
Fotó: Barabás Ákos
Közzétették a január utolsó, illetve február első hetére vonatkozó friss időjárás-előrejelzést.
2026. január 26., 15:08
2026. január 26., 15:192026. január 26., 15:19
Ezen a héten a nappali hőmérsékletek Erdély-szerte napról napra változnak – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétette, a következő kéthetes időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzésében. Január utolsó hetének első napjain a maximumok átlagosan 8 Celsius-fok körül alakulnak, majd rövid lehűlés következik napközben 4 fok körüli értékekkel. Január 28–29-én „visszamelegedés” várható, ekkor
A következő héten, február első hetén a maximumok 4 és 8 Celsius-fok között ingadoznak, immár kiegyensúlyozottabban.
Az éjszakai hőmérsékletek a nappali ingadozáshoz képest valamivel stabilabbak lesznek, a minimumok mínusz 4 és plusz 2 Celsius-fok között váltakoznak.
Hegyvidéken is elég széles skálán fog ingadozni a nappali felmelegedés mértéke, várhatóan mínusz 2 és plusz 6 Celsius-fok között alakul. A legmelegebb napok január 26-án, 28–29-én, valamint február 4–6. között várhatók.
Az éjszakai minimumok mínusz 8 és plusz 2 fok között mozognak. A leghidegebb éjszakák január 28-án, illetve február 1–4. között lesznek.
A csapadék valószínűsége mindkét héten magas lesz, a hét első napjain pedig jelentősebb mennyiségű hó is lehullhat. Tehát a hegyvidéken egyelőre marad a hó, főként a hidegebb napokon, ám az alacsonyabb területeken a csapadék inkább eső formájában jelentkezik.
