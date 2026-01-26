Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Az erdélyi Nagysinken (Cincu) működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).
Az Egyesült Államok európai szárazföldi erőinek legnagyobb, évente rendezett tüzérségi gyakorlata során a tagállamok több országban, köztük Romániában rendeznek éleslövészeteket a tüzérségi rendszereik integrálása, a NATO területi műveleti terveinek gyakorlati tesztelése, a különböző fegyvernemek együttműködésének javítása érdekében.
– írja a MAPN közlése alapján az MTI.
A Dynamic Front 26 kiemelt hangsúlyt helyez az egymástól távol lévő, különböző országok területén tevékenykedő és különböző fegyvernemekhez tartozó katonai egységek műveleteinek összehangolására, a parancsnoki lánc és ellenőrzés gyors és pontos működésére.Az erdélyi Nagysinken rendezendő,
valamint különböző lőszerek becsapódási hatását tesztelik. Jövő évtől kezdődően a Dynamic Front tüzérségi hadgyakorlatot összevonják az elektromágneses hadviselésre és felderítésre összpontosító Arcane Thunder hadgyakorlattal.
a térség biztonsága és kollektív védelme mellett – szögezte le a román védelmi minisztérium.
Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.
Ilie Bolojan miniszterelnökkel tárgyalt hétfőn Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal közleménye szerint a kormányfő közelgő németországi látogatásának előkészítéséről és Románia 2026-os költségvetéséről is egyeztettek.
Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.
Halálos kimenetelű baleset történt Gyergyóremete közelében szombaton, amikor az autó után vonatott szán felborult.
Közzétették a január utolsó, illetve február első hetére vonatkozó friss időjárás-előrejelzést.
Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.
Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.
Több ittas járművezetőt és egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök az elmúlt hétvégén Hargita megyében.
A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.
Egy tizennégy éves lány vesztette életét hétfőn reggel fél kilenc körül a Brassó megyei Almásmezőnél (Poiana Mărului) bekövetkezett balesetben. A sofőr és még négy kiskorú is megsérült.
