Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.

Székelyhon

2026. január 26., 17:392026. január 26., 17:39

2026. január 26., 17:542026. január 26., 17:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sárga jelzésű meteorológiai figyelmeztetés van érvényben, így

ónos eső alakulhat ki, ami jegesedést, csúszós járdákat és útfelületeket eredményezhet

– figyelmeztet Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere. Éppen ezért arra kéri az autósokat, hogy közlekedjenek lassabban, óvatosabban, a gyalogosok pedig körültekintően megfelelő lábbeliben sétáljanak.

„Egy kis odafigyeléssel sok baleset megelőzhető” – fogalmaz az elöljáró.

korábban írtuk

Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában
Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában

Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.

Mint arról reggel beszámoltunk, jeges járdákkal és útfelületekkel indult a hétfő Csíkszeredában. A jegesedés miatt még sok gyalogosövezet balesetveszélyes, ezért nem árt a körültekintő közlekedés.

Hirdetés

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Hidegzuhany a fővárosban: a Kolozsvári CFR kiütötte az FCSB-t (videóval)
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Székelyhon

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Székelyhon

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
Székely Sport

A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Krónika

„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Hidegzuhany a fővárosban: a Kolozsvári CFR kiütötte az FCSB-t (videóval)
Székely Sport

Hidegzuhany a fővárosban: a Kolozsvári CFR kiütötte az FCSB-t (videóval)
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 26., hétfő

Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása

Ilie Bolojan miniszterelnökkel tárgyalt hétfőn Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal közleménye szerint a kormányfő közelgő németországi látogatásának előkészítéséről és Románia 2026-os költségvetéséről is egyeztettek.

Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása
Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása
2026. január 26., hétfő

Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan

Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.

A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan
A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan
2026. január 26., hétfő

A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan
2026. január 26., hétfő

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében

Halálos kimenetelű baleset történt Gyergyóremete közelében szombaton, amikor az autó után vonatott szán felborult.

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
2026. január 26., hétfő

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
2026. január 26., hétfő

Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés

Közzétették a január utolsó, illetve február első hetére vonatkozó friss időjárás-előrejelzést.

Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés
Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés
2026. január 26., hétfő

Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi

Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
2026. január 26., hétfő

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
2026. január 26., hétfő

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is

Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is
Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is
2026. január 26., hétfő

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is
2026. január 26., hétfő

Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében

Több ittas járművezetőt és egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök az elmúlt hétvégén Hargita megyében.

Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében
Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében
2026. január 26., hétfő

Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Csenei gyermekgyilkosság: korábban egy másik fiút is megvertek a gyanúsítottak

A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.

Csenei gyermekgyilkosság: korábban egy másik fiút is megvertek a gyanúsítottak
Csenei gyermekgyilkosság: korábban egy másik fiút is megvertek a gyanúsítottak
2026. január 26., hétfő

Csenei gyermekgyilkosság: korábban egy másik fiút is megvertek a gyanúsítottak
2026. január 26., hétfő

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette

Egy tizennégy éves lány vesztette életét hétfőn reggel fél kilenc körül a Brassó megyei Almásmezőnél (Poiana Mărului) bekövetkezett balesetben. A sofőr és még négy kiskorú is megsérült.

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
2026. január 26., hétfő

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
2026. január 26., hétfő

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket

Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből.

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket
Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket
2026. január 26., hétfő

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!