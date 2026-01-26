Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában

Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.

ónos eső alakulhat ki, ami jegesedést, csúszós járdákat és útfelületeket eredményezhet

– figyelmeztet Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere. Éppen ezért arra kéri az autósokat, hogy közlekedjenek lassabban, óvatosabban, a gyalogosok pedig körültekintően megfelelő lábbeliben sétáljanak.

„Egy kis odafigyeléssel sok baleset megelőzhető” – fogalmaz az elöljáró.

