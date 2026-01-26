Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában

Fotó: Székelyhon
Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.
Sárga jelzésű meteorológiai figyelmeztetés van érvényben, így
– figyelmeztet Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere. Éppen ezért arra kéri az autósokat, hogy közlekedjenek lassabban, óvatosabban, a gyalogosok pedig körültekintően megfelelő lábbeliben sétáljanak.
„Egy kis odafigyeléssel sok baleset megelőzhető” – fogalmaz az elöljáró.
Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.
Mint arról reggel beszámoltunk, jeges járdákkal és útfelületekkel indult a hétfő Csíkszeredában. A jegesedés miatt még sok gyalogosövezet balesetveszélyes, ezért nem árt a körültekintő közlekedés.
Ilie Bolojan miniszterelnökkel tárgyalt hétfőn Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal közleménye szerint a kormányfő közelgő németországi látogatásának előkészítéséről és Románia 2026-os költségvetéséről is egyeztettek.
Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.
Halálos kimenetelű baleset történt Gyergyóremete közelében szombaton, amikor az autó után vonatott szán felborult.
Közzétették a január utolsó, illetve február első hetére vonatkozó friss időjárás-előrejelzést.
Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.
Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.
Több ittas járművezetőt és egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök az elmúlt hétvégén Hargita megyében.
A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.
Egy tizennégy éves lány vesztette életét hétfőn reggel fél kilenc körül a Brassó megyei Almásmezőnél (Poiana Mărului) bekövetkezett balesetben. A sofőr és még négy kiskorú is megsérült.
Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből.
