Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát

Munkacsoportot hozott létre az igazságügyi minisztérium a büntethetőség alsó korhatárának felülvizsgálatára – jelentette be hétfőn Radu Marinescu tárcavezető.
A döntést a Temes megyei gyermekgyilkosság váltotta ki, amelynek elkövetésében egy 13 éves kiskorú is részt vett, ám aki a hatályos jogszabályok szerint nem vonható büntetőjogi felelősségre.
Marinescu a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy
Tájékoztatása szerint a hetente ülésező, több szakterületet lefedő munkacsoport azt elemzi majd, hogy indokolt-e a büntethetőségi korhatár 14 év alá csökkentése. A testületbe bevonják az ügyészségek, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM), orvosi szakmai szervezetek, a büntetés-végrehajtás, valamint civil szervezetek és az ügyvédi kamara képviselőit is – ismerteti az Agerpres.
A miniszter közölte, hogy több lehetséges irányt is vizsgálni fognak.
Az egyik lehetőség az, hogy a büntethetőség alsó korhatárát a jelenlegi 14 év alá csökkentik. Ez azt jelentené, hogy
Egy másik lehetőség az, hogy ne életkorhoz kössék a büntethetőséget, hanem kizárólag ahhoz, hogy az elkövető rendelkezett-e a cselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges beszámítási képességgel, amit minden esetben szakértői vizsgálat állapítana meg.
Felmerült egy harmadik, köztes megoldás is: meghatároznak egy alsó korhatárt, ugyanakkor lehetőséget adnának arra, hogy ez alatt is megállapítható legyen a büntetőjogi felelősség, ha egy igazságügyi szakértői vizsgálat egyértelműen igazolja a kiskorú beszámítási képességét.
Az erdélyi Nagysinken (Cincu) működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).
Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.
Ilie Bolojan miniszterelnökkel tárgyalt hétfőn Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal közleménye szerint a kormányfő közelgő németországi látogatásának előkészítéséről és Románia 2026-os költségvetéséről is egyeztettek.
Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.
Halálos kimenetelű baleset történt Gyergyóremete közelében szombaton, amikor az autó után vonatott szán felborult.
Közzétették a január utolsó, illetve február első hetére vonatkozó friss időjárás-előrejelzést.
Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.
Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.
Több ittas járművezetőt és egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök az elmúlt hétvégén Hargita megyében.
A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.
