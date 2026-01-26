Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát

A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.

A döntést a Temes megyei gyermekgyilkosság váltotta ki, amelynek elkövetésében egy 13 éves kiskorú is részt vett, ám aki a hatályos jogszabályok szerint nem vonható büntetőjogi felelősségre.

a történtek megrázták a közvéleményt, és indokolttá teszik annak vizsgálatát, hogy a jelenlegi törvények alkalmasak-e az ilyen súlyos esetek kezelésére.

Tájékoztatása szerint a hetente ülésező, több szakterületet lefedő munkacsoport azt elemzi majd, hogy indokolt-e a büntethetőségi korhatár 14 év alá csökkentése. A testületbe bevonják az ügyészségek, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM), orvosi szakmai szervezetek, a büntetés-végrehajtás, valamint civil szervezetek és az ügyvédi kamara képviselőit is – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A miniszter közölte, hogy több lehetséges irányt is vizsgálni fognak.

Az egyik lehetőség az, hogy a büntethetőség alsó korhatárát a jelenlegi 14 év alá csökkentik. Ez azt jelentené, hogy