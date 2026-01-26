A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.
Az államfő gondolatait Raluca Butnaru államtanácsos olvasta fel a fővárosi Korál zsinagógában a holokauszt és bukaresti legionárius pogrom áldozatai emlékének szentelt rendezvényen.
Üzenetében Nicușor Dan felidézte, hogy a náci rezsim hatmillió zsidót küldött halálba. Szerinte
– olvasható az Agerpres tudósításában.
Az elnök szerint a holokauszt felidézése különösen időszerű ma, amikor halványul a kollektív emlékezet, és erősödnek a szélsőséges mozgalmak. Kiemelte: az elmúlt nyolc évtized tanulsága két alapvető kérdéshez kapcsolódik: „hogyan juthatott el Európa a 20. században egy ilyen erkölcsi mélységig”, és „mit kell tennünk azért, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg”.
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy Románia az európai nemzetekkel együtt
folytatja a holokauszt tragédiájának tudatosítását, különösen a fiatalok oktatásán keresztül,
elítéli az antiszemitizmust, a holokauszt relativizálását, valamint a történelem meghamisítását.
Figyelmeztetett, hogy Antonescu diktatórikus rezsimjének sötét korszakát nem szabad elhallgatni vagy elfelejteni, mintha meg sem történt volna.
Az államfő szerint minden generációnak erkölcsi kötelessége éberen kell maradni a zsarnoki hatalmi túlkapásokkal szemben, elutasítani az antiszemitizmust, a közönyt és az együttműködést a rosszal.
– zárta az üzenetét.
