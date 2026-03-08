Megújuló falak, erősödő közösség – új fejezet a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum életében

A magyar kormány támogatásával idén is folytatódhat a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum felújítása. A beruházás nem csupán épületmentés, hanem a magyar közösség jövőjébe vetett bizalom jele is.
A patinás iskolaépületet Fogarasy Mihály erdélyi püspök építtette, 1876-ban készült el az akkori leánynevelő intézet
Fotó: Gergely Imre
A magyar kormány támogatásával idén is folytatódhat a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum felújítása. A beruházás nem csupán épületmentés, hanem a magyar közösség jövőjébe vetett bizalom jele is.
„A magyar kormány döntése, hogy magára vállalja a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum felújításának teljes finanszírozást olyan gesztus volt, amely túlmutat a költségvetési sorokon: annak kimondása, hogy a gyergyói magyar közösség nem marad magára” – fogalmazott az ingatlan gazdája, a katolikus egyház nevében Jánossi Imre plébános.
A patinás iskolaépületet Fogarasy Mihály erdélyi püspök építtette, 1876-ban készült el az akkori leánynevelő intézet.
1948-ban az összes felekezeti iskolával együtt államosították. A katolikus egyház 2003-ban kapta vissza az ingatlant, amely felvette alapítója, Fogarasy Mihály püspök nevét. A román állam nem volt igazán jó gazdája: 1938 óta lényeges felújítást nem végeztek rajta.
Mai, ismert formáját az 1926 és 1938 közötti bővítés során nyerte el az iskola
Fotó: Gergely Imre
Egészen addig, amíg a 2019-ben a FeltöltŐ Keresztény Zenei Fesztivál vendégeként Gyergyószentmiklósra látogató Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára meg nem ismerte az akkori állapotában is impozáns épületet és az iskola helyzetét.
„Akkor indult el az a folyamat, amely a magyar állam által felvállalt támogatáshoz és a teljes felújítás megkezdéséhez vezetett” – idézte fel Kántor Boglárka parlamenti képviselő.
– fogalmazott Kántor Boglárka.
Fotó: Gergely Imre
„Egy patinás, de megfáradt épület nem a lassú pusztulás felé haladt tovább, hanem újra a város szívévé válhat.
– mutatott rá Jánossi Imre, aki a Szent István-plébánia vezetőjeként jelenleg kézben tartja a fejlesztést.
A Fogarasy Mihály Műszaki Líceumnak otthont adó egykori szerzetesiskola épülete hosszú éveken át hordozta a történelmi gazdátlanság és elkobzás súlyát
Fotó: Gergely Imre
„A Fogarasy Mihály Műszaki Líceumnak otthont adó egykori szerzetesiskola épülete hosszú éveken át hordozta a történelmi gazdátlanság és elkobzás súlyát. A falak repedeztek, a vakolat hullott, a gépészet elavult. Az egyház mindent megtett, amit ereje engedett: kisebb javítások, állagmegóvás, gyűjtések történtek. De
A hit sok mindenre képes, de a több százmilliós beruházások világában a fizika és a gazdaság törvényei makacsul érvényesülnek. És ez alól mi sem vagyunk kivételek” – mondta a plébános.
A diáklétszám emelkedése látványos: néhány év alatt elérte az ötszázat a gyergyóiak körében „Szakiként” ismert iskolában tanulók száma
Fotó: Gergely Imre
Ez az összeg nem csupán egy épület megmentését tette lehetővé, hanem azt is, hogy az oktatás méltó környezetben működjön tovább. Az eddig több szakaszban zajló munkálatok során megújult a homlokzat, födémcsere történt, a tantermek és közösségi terek teljes felújításon estek át a földszinten és az első emelet egyharmadán. Az épületgépészet teljes egészében, a villamos hálózat jelentős részben megújult, az energetikai fejlesztések java megtörtént. A nyílászárók restaurálása és cseréje befejeződött, új konyha, étkezde és díszterem áll a diákok rendelkezésére.
– sorolta Jánossi Imre.
A teljes projekt költsége várhatóan a már megítélt keret nagyságrendjének másfélszerese lesz az építőipari árak, az infláció és az ágazati bérfejlesztések jelentős növekedése miatt. Ennyit helyi szinten nem lehetett volna előteremteni – tette hozzá.
Egy patinás, de megfáradt épület nem a lassú pusztulás felé haladt tovább, hanem újra a város szívévé válhat
Fotó: Gergely Imre
Soltész Miklós államtitkár egy tavalyi látogatása során rámutatott: míg az intézményt néhány éve már-már a megszűnés fenyegette a jelentkezők alacsony száma miatt, a felújítás megkezdése a reményt is elhozta.
A magyar kormány nemcsak biztatja a szülőföldön maradásra az embereket, hanem konkrét támogatásokkal is segíti ezt.
Keresztes Zoltán korábbi plébános – akinek gyergyószentmiklósi szolgálata idején a felújítás elindult – így fogalmazott: „Volt olyan is, aki azt mondta, nem kell a felújítás, nincs rá szükség, mert az iskolának úgysem lesz jövője, 190 diákért nem érdemes. Mára az emelkedő diáklétszám is mutatja: megújul az iskola nemcsak falakban, hanem lélekben, hozzáállásban is.”
A diáklétszám emelkedése látványos:
Fotó: Gergely Imre
A növekedést úgy sikerült elérni, hogy közben az oktatás az építkezés miatt korántsem volt egyszerű. A felújítás ideje alatt az intézmény folyamatosan működött. „Költöztünk, por és zaj volt mindig. De a cél érdekében vállaltuk, vállalni kellett, együtt kellett élni a munkateleppel. Most kezdjük érezni, hogy valami újban van részünk.
– mondta el Siklódi Piroska, az iskola igazgatója.
A munka pedig folytatódik. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára nemrég a városba látogatott, és Nagy Zoltán polgármesterrel közösen tartott tájékoztatón jelentette be:
Fotó: Gergely Imre
Közben nemcsak az épület újul meg, hanem felszereltsége is korszerűsödik. A napokban érkeztek meg azok a didaktikai eszközök, amelyek Gyergyószentmiklós és Hargita Megye Tanácsa közös pályázataként kerülnek a gyergyószentmiklósi iskolákba, köztük a „Szakiba” is.
A szakoktatást például hegesztőszimulátor és lézervágó segíti – közölte Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.
Eddig 1 milliárd 38 millió forint érkezett a felújításra
Fotó: Gergely Imre
A végkövetkeztetést Jánossi Imre így foglalta össze: „A Fogarasy Mihály Műszaki Líceum megújulásával a fiatalok helyben maradási esélye nő, mert
Az egyház jelenléte erősödik, nemcsak lelki, hanem kulturális és közösségi értelemben is. A nemzeti összetartozás kézzelfoghatóvá válik, mert a támogatás nem szavakban, hanem falakban, tetőkben és jövőben testesül meg.”
