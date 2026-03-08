Rovatok
Megújuló falak, erősödő közösség – új fejezet a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum életében

A magyar kormány támogatásával idén is folytatódhat a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum felújítása. A beruházás nem csupán épületmentés, hanem a magyar közösség jövőjébe vetett bizalom jele is.

Gergely Imre

2026. március 08., 09:01

A patinás iskolaépületet Fogarasy Mihály erdélyi püspök építtette, 1876-ban készült el az akkori leánynevelő intézet • Fotó: Gergely Imre

A patinás iskolaépületet Fogarasy Mihály erdélyi püspök építtette, 1876-ban készült el az akkori leánynevelő intézet

Fotó: Gergely Imre

A magyar kormány támogatásával idén is folytatódhat a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum felújítása. A beruházás nem csupán épületmentés, hanem a magyar közösség jövőjébe vetett bizalom jele is.

Gergely Imre

2026. március 08., 09:012026. március 08., 09:01

„A magyar kormány döntése, hogy magára vállalja a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum felújításának teljes finanszírozást olyan gesztus volt, amely túlmutat a költségvetési sorokon: annak kimondása, hogy a gyergyói magyar közösség nem marad magára” – fogalmazott az ingatlan gazdája, a katolikus egyház nevében Jánossi Imre plébános.

A román állam nem volt jó gazdája az épületnek

A patinás iskolaépületet Fogarasy Mihály erdélyi püspök építtette, 1876-ban készült el az akkori leánynevelő intézet.

Mai, ismert formáját Görög Joachim örmény katolikus plébános és iskolaigazgató kezdeményezésére, az 1926 és 1938 közötti bővítés során nyerte el.

1948-ban az összes felekezeti iskolával együtt államosították. A katolikus egyház 2003-ban kapta vissza az ingatlant, amely felvette alapítója, Fogarasy Mihály püspök nevét. A román állam nem volt igazán jó gazdája: 1938 óta lényeges felújítást nem végeztek rajta.

Mai, ismert formáját az 1926 és 1938 közötti bővítés során nyerte el az iskola • Fotó: Gergely Imre

Mai, ismert formáját az 1926 és 1938 közötti bővítés során nyerte el az iskola

Fotó: Gergely Imre

Egészen addig, amíg a 2019-ben a FeltöltŐ Keresztény Zenei Fesztivál vendégeként Gyergyószentmiklósra látogató Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára meg nem ismerte az akkori állapotában is impozáns épületet és az iskola helyzetét.

A magyar állam felvállalta

„Akkor indult el az a folyamat, amely a magyar állam által felvállalt támogatáshoz és a teljes felújítás megkezdéséhez vezetett” – idézte fel Kántor Boglárka parlamenti képviselő.

Idézet
Örülök, hogy a magyar állam nem engedi el ezeknek az épületeknek a sorsát. Ezek fontosságát mi érezzük igazán, nekünk, magyaroknak és Magyarországnak mindig fontosabb lesz ez, mint másoknak. Örülök, hogy a nemzetben való gondolkodás nemcsak épületek megmentésében nyilvánul meg, hanem abban is, hogy nem engedik el a kezünket. Ez a gondoskodás, a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, erőt ad mindannyiunknak”

– fogalmazott Kántor Boglárka.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Épület, ami újra a város szívévé válhat

„Egy patinás, de megfáradt épület nem a lassú pusztulás felé haladt tovább, hanem újra a város szívévé válhat.

Idézet
Mert egy iskola nem csupán falakból áll; egy iskola a jövő formája. És ha a jövő repedezik, azt nem lehet puszta jó szándékkal vakolni”

– mutatott rá Jánossi Imre, aki a Szent István-plébánia vezetőjeként jelenleg kézben tartja a fejlesztést.

A Fogarasy Mihály Műszaki Líceumnak otthont adó egykori szerzetesiskola épülete hosszú éveken át hordozta a történelmi gazdátlanság és elkobzás súlyát • Fotó: Gergely Imre

A Fogarasy Mihály Műszaki Líceumnak otthont adó egykori szerzetesiskola épülete hosszú éveken át hordozta a történelmi gazdátlanság és elkobzás súlyát

Fotó: Gergely Imre

„A Fogarasy Mihály Műszaki Líceumnak otthont adó egykori szerzetesiskola épülete hosszú éveken át hordozta a történelmi gazdátlanság és elkobzás súlyát. A falak repedeztek, a vakolat hullott, a gépészet elavult. Az egyház mindent megtett, amit ereje engedett: kisebb javítások, állagmegóvás, gyűjtések történtek. De

Idézet
egy ekkora épület teljes felújítása nem az a kategória, amit egy fiatal, lakótelepi plébánia fel tud vállalni.

A hit sok mindenre képes, de a több százmilliós beruházások világában a fizika és a gazdaság törvényei makacsul érvényesülnek. És ez alól mi sem vagyunk kivételek” – mondta a plébános.

Eddig 1 milliárd 38 millió forint érkezett a felújításra.
A diáklétszám emelkedése látványos: néhány év alatt elérte az ötszázat a gyergyóiak körében „Szakiként” ismert iskolában tanulók száma • Fotó: Gergely Imre

A diáklétszám emelkedése látványos: néhány év alatt elérte az ötszázat a gyergyóiak körében „Szakiként” ismert iskolában tanulók száma

Fotó: Gergely Imre

Ez az összeg nem csupán egy épület megmentését tette lehetővé, hanem azt is, hogy az oktatás méltó környezetben működjön tovább. Az eddig több szakaszban zajló munkálatok során megújult a homlokzat, födémcsere történt, a tantermek és közösségi terek teljes felújításon estek át a földszinten és az első emelet egyharmadán. Az épületgépészet teljes egészében, a villamos hálózat jelentős részben megújult, az energetikai fejlesztések java megtörtént. A nyílászárók restaurálása és cseréje befejeződött, új konyha, étkezde és díszterem áll a diákok rendelkezésére.

Hátravan még az első szint fennmaradó részének és a manzárd termeinek felújítása, a főlépcső és az előcsarnok újraképzése, a belső udvar és a környezet rendezése, valamint a teljes tűzvédelmi rendszer kiépítése

– sorolta Jánossi Imre.

A teljes projekt költsége várhatóan a már megítélt keret nagyságrendjének másfélszerese lesz az építőipari árak, az infláció és az ágazati bérfejlesztések jelentős növekedése miatt. Ennyit helyi szinten nem lehetett volna előteremteni – tette hozzá.

Egy patinás, de megfáradt épület nem a lassú pusztulás felé haladt tovább, hanem újra a város szívévé válhat • Fotó: Gergely Imre

Egy patinás, de megfáradt épület nem a lassú pusztulás felé haladt tovább, hanem újra a város szívévé válhat

Fotó: Gergely Imre

Soltész Miklós: a felújítás megkezdése a reményt is elhozta

Soltész Miklós államtitkár egy tavalyi látogatása során rámutatott: míg az intézményt néhány éve már-már a megszűnés fenyegette a jelentkezők alacsony száma miatt, a felújítás megkezdése a reményt is elhozta.

Ma már nemcsak helyi szülők gyermekei járnak ide, hanem távolabbi székely vidékekről is érkeznek fiatalok.

A magyar kormány nemcsak biztatja a szülőföldön maradásra az embereket, hanem konkrét támogatásokkal is segíti ezt.

Keresztes Zoltán korábbi plébános – akinek gyergyószentmiklósi szolgálata idején a felújítás elindult – így fogalmazott: „Volt olyan is, aki azt mondta, nem kell a felújítás, nincs rá szükség, mert az iskolának úgysem lesz jövője, 190 diákért nem érdemes. Mára az emelkedő diáklétszám is mutatja: megújul az iskola nemcsak falakban, hanem lélekben, hozzáállásban is.”

A diáklétszám emelkedése látványos:

néhány év alatt elérte az ötszázat a gyergyóiak körében „Szakiként” ismert iskolában tanulók száma.
• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A növekedést úgy sikerült elérni, hogy közben az oktatás az építkezés miatt korántsem volt egyszerű. A felújítás ideje alatt az intézmény folyamatosan működött. „Költöztünk, por és zaj volt mindig. De a cél érdekében vállaltuk, vállalni kellett, együtt kellett élni a munkateleppel. Most kezdjük érezni, hogy valami újban van részünk.

Idézet
Ahogy belépünk a kapun, teljesen más a légkör, más a benyomás. Akkor fogjuk igazán érezni a hatását, amikor teljesen elkészül. Nagy dolog, hogy folytatódhat a munka, és továbbra is vállaljuk az ezzel járó nehézségeket”

– mondta el Siklódi Piroska, az iskola igazgatója.

Nacsa Lőrinc: a magyar kormány idén is támogatja a felújítást

A munka pedig folytatódik. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára nemrég a városba látogatott, és Nagy Zoltán polgármesterrel közösen tartott tájékoztatón jelentette be:

a magyar kormány idén is támogatja a felújítást.
• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Közben nemcsak az épület újul meg, hanem felszereltsége is korszerűsödik. A napokban érkeztek meg azok a didaktikai eszközök, amelyek Gyergyószentmiklós és Hargita Megye Tanácsa közös pályázataként kerülnek a gyergyószentmiklósi iskolákba, köztük a „Szakiba” is.

Interaktív táblákat, informatikai felszereléseket, didaktikai segédeszközöket, bútorzatot, labor- és szaktantermek felszerelését, valamint a szakmai oktatást segítő, gyakorlati képzést támogató eszközöket vehetnek használatba.

A szakoktatást például hegesztőszimulátor és lézervágó segíti – közölte Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.

Eddig 1 milliárd 38 millió forint érkezett a felújításra • Fotó: Gergely Imre

Eddig 1 milliárd 38 millió forint érkezett a felújításra

Fotó: Gergely Imre

Ahol jó tanulni és szakmát elsajátítani, ott jó maradni is

A végkövetkeztetést Jánossi Imre így foglalta össze: „A Fogarasy Mihály Műszaki Líceum megújulásával a fiatalok helyben maradási esélye nő, mert

Idézet
ahol jó tanulni és szakmát elsajátítani, ott jó maradni is.

Az egyház jelenléte erősödik, nemcsak lelki, hanem kulturális és közösségi értelemben is. A nemzeti összetartozás kézzelfoghatóvá válik, mert a támogatás nem szavakban, hanem falakban, tetőkben és jövőben testesül meg.”

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások
