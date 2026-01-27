Rovatok
Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában

Több szakaszon jegessé fagytak a járdák, sok gyalogos az úttesten volt kénytelen közlekedni • Fotó: Székelyhon

Több szakaszon jegessé fagytak a járdák, sok gyalogos az úttesten volt kénytelen közlekedni

Fotó: Székelyhon

A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.

Barabás Hajnal

2026. január 27., 14:10

2026. január 27., 14:122026. január 27., 14:12

Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában, írtuk hétfőn, emiatt több gyalogos inkább az úton közlekedett, mint a járdákon, egyes szakaszokon ugyanis jég alakult ki a járófelületeken, és ez sok helyen még kedden is fennállt, annak ellenére, hogy enyhült az időjárás.

A téli időszak nemcsak a csúszós felületek miatt jelent fokozott veszélyt, hanem a téli sportok űzése is növeli a sérülések kockázatát. Ennek következtében

az elmúlt időszakban érezhetően megnövekedett a különböző, esések, balesetek száma.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ortopédiai-traumatológiai osztályának tapasztalatai szerint ugyanis az elmúlt két hétben mintegy 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek aránya.

„Jelenleg naponta átlagosan mintegy 20-25 személy fordul a sürgősségi betegellátó egységhez elcsúszások, esések, szánkózás, téli sportbalesetek nyomán, rándulások, ficamok, törések miatt, és átlagosan napi három beutalás történik ezek kapcsán.

Az orvosok közlése szerint a leggyakoribbak a csuklótörések, vállsérülések, csípőtáji sérülések és törések, bokatörés, lábszártörés”

– válaszolta érdeklődésünkre Kiss Edit, a kórház sajtószóvivője. Hozzátette:

sok a gyerek a páciensek között, de idősek is gyakran elszenvednek ilyen sérüléseket.

Továbbá Szántó András ortopéd-traumatológus főorvost, osztályvezető orvost idézte, aki elővigyázatosságot ajánl mindenkinek erre az időszakra.

„Aki téli sportokat űz, az csak megfelelő védőfelszereléssel tegye, a felkészültségi szintjének megfelelően.

Ajánlott a mindennapokban az utcára is a megfelelő lábbeli és öltözet. Ugyanakkor ne vontassanak autóval szánkót, hisz ez nagyon súlyos következményekkel járhat a szánkón ülőkre nézve”

– javasolta még a szakorvos.

Legutóbb szombaton, Gyergyóremetén történt egy szánkós baleset, amelynek egy 44 éves férfi lett az áldozata miután az autó után kötött szánkóról menet közben az úttestre esett.

Csíkszék Csíkszereda
