Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában

Több szakaszon jegessé fagytak a járdák, sok gyalogos az úttesten volt kénytelen közlekedni
Fotó: Székelyhon
A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.
2026. január 27., 14:102026. január 27., 14:10
2026. január 27., 14:122026. január 27., 14:12
Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában, írtuk hétfőn, emiatt több gyalogos inkább az úton közlekedett, mint a járdákon, egyes szakaszokon ugyanis jég alakult ki a járófelületeken, és ez sok helyen még kedden is fennállt, annak ellenére, hogy enyhült az időjárás.
A téli időszak nemcsak a csúszós felületek miatt jelent fokozott veszélyt, hanem a téli sportok űzése is növeli a sérülések kockázatát. Ennek következtében
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ortopédiai-traumatológiai osztályának tapasztalatai szerint ugyanis az elmúlt két hétben mintegy 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek aránya.
„Jelenleg naponta átlagosan mintegy 20-25 személy fordul a sürgősségi betegellátó egységhez elcsúszások, esések, szánkózás, téli sportbalesetek nyomán, rándulások, ficamok, törések miatt, és átlagosan napi három beutalás történik ezek kapcsán.
– válaszolta érdeklődésünkre Kiss Edit, a kórház sajtószóvivője. Hozzátette:
Továbbá Szántó András ortopéd-traumatológus főorvost, osztályvezető orvost idézte, aki elővigyázatosságot ajánl mindenkinek erre az időszakra.
„Aki téli sportokat űz, az csak megfelelő védőfelszereléssel tegye, a felkészültségi szintjének megfelelően.
– javasolta még a szakorvos.
Legutóbb szombaton, Gyergyóremetén történt egy szánkós baleset, amelynek egy 44 éves férfi lett az áldozata miután az autó után kötött szánkóról menet közben az úttestre esett.
Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért.
Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.
Egy megszűnő osztály majdnem két megszűnő pedagógusi állást jelent, és ez a folyamat nem zajlik le egy tanév alatt, a ciklusváltások miatt évről évre megismétlődik. A tanügyi szakszervezetek az oktatási rendszer destabilizációja ellen tiltakoznak.
Európai elfogatóparancsot adott ki hétfőn a bukaresti törvényszék Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár ellen, aki nem tért vissza a Rahova börtönbe a számára engedélyezett eltávozás lejárta után.
Ideiglenes ivóvízszünet várható kedden reggel kilenc órától a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben – figyelmezteti a lakosságot a szolgáltató.
Csíkszékért díjjal tüntette ki az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Sebestyén Ottó zsögödi plébánost hétfőn este.
Radu Miruță védelmi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján ismertette a Románia 9,53 milliárd eurós SAFE-hitelkeretéből finanszírozott haderőfejlesztési programot, amelyik 21 beruházást irányoz elő.
Bár a sepsiszentgyörgyi polgármester már megígérte a helyi adók csökkentését, petíciót is benyújtanak a helyzet miatt tiltakozók – hangzott el az újabb, hétfőn tartott tiltakozáson, ahol a víz- és szemétszállítás díjának csökkentését is kérték.
Vizsgálatot indított a bukaresti Rahova börtönben az Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság (ANP) és az igazságügyi minisztérium, miután egy emberölésért elítélt török állampolgár nem tért vissza a számára engedélyezett eltávozásról.
szóljon hozzá!