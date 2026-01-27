Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában

A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.

Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában, írtuk hétfőn, emiatt több gyalogos inkább az úton közlekedett, mint a járdákon, egyes szakaszokon ugyanis jég alakult ki a járófelületeken, és ez sok helyen még kedden is fennállt, annak ellenére, hogy enyhült az időjárás.

A téli időszak nemcsak a csúszós felületek miatt jelent fokozott veszélyt, hanem a téli sportok űzése is növeli a sérülések kockázatát. Ennek következtében