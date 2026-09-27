Még évekig várni kell a Suta sétányi szociális lakásokra

A tömbház földszintjén és negyedik emeletén alakítanának ki szociális és szükséglakásokat
Fotó: Pinti Attila
Hiába kezdték el a közbeszerzési eljárást, még nem lesznek egyhamar költözhetőek a csíkszeredai Suta sétány 11. szám alatti tömbház szociális- és szükséglakásai. A 24 lakrész kialakításának finanszírozását ugyanis négy évre ütemezte az önkormányzat.
A 2023-ban megvásárolt csíkszeredai Suta sétány 11. szám alatti tömbház 24 lakásának felújítására már elindította a közbeszerzést a csíkszeredai önkormányzat.
A szociális és szükséglakások azonban még jó ideig nem lesznek készen. Sógor Enikő alpolgármester a Székelyhon érdeklődésére elmondta:
Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a munkálatok finanszírozása jelenleg négy évre ütemezve szerepelnek a költségvetésben, így a lakásokba való beköltözésre még legalább négy évet várni kell.
„A szükséglakások elsősorban olyan személyek és családok ideiglenes elhelyezését szolgálják, akiknek lakása
– részletezte az alpolgármester.
Hozzátette, a szociális lakások a jogszabályokban és a helyi szabályozásban meghatározott feltételek szerint jogosult személyek és családok számára lesznek elérhetők.
Fotó: Pinti Attila
Ide tartozhatnak többek között a visszaszolgáltatott ingatlanokból kilakoltatott vagy kilakoltatás előtt álló családok, a 35 év alatti fiatalok, a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiatalok, a fogyatékkal élő személyek, valamint más, szociális helyzetük alapján jogosult személyek és családok.
– szögezte le az alpolgármester.
A szóban forgó lakások ügye már évek óta húzódik. Az önkormányzat 2023-ban döntött a lakások megvásárlásáról, miután a Gyermeksétány 9. szám alatti tömbházból ki kellett költöztetni a szociális lakások lakóit és a hajléktalanszállót.
Az önkormányzatnak pedig kötelessége lakhatást biztosítani a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyeknek.
A Suta sétány tömbházának földszintjén és negyedik emeletén található garzonlakások kitatarozására 2025-ben készült el a megvalósíthatósági tanulmány és a felújítási terv is. Akkor a kivitelezés értékét közel 5,8 millió lejre becsülték.
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