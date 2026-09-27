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Még évekig várni kell a Suta sétányi szociális lakásokra

A tömbház földszintjén és negyedik emeletén alakítanának ki szociális és szükséglakásokat.

A tömbház földszintjén és negyedik emeletén alakítanának ki szociális és szükséglakásokat

Fotó: Pinti Attila

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Hiába kezdték el a közbeszerzési eljárást, még nem lesznek egyhamar költözhetőek a csíkszeredai Suta sétány 11. szám alatti tömbház szociális- és szükséglakásai. A 24 lakrész kialakításának finanszírozását ugyanis négy évre ütemezte az önkormányzat.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 27., 08:552026. szeptember 27., 08:55

A 2023-ban megvásárolt csíkszeredai Suta sétány 11. szám alatti tömbház 24 lakásának felújítására már elindította a közbeszerzést a csíkszeredai önkormányzat.

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A szociális és szükséglakások azonban még jó ideig nem lesznek készen. Sógor Enikő alpolgármester a Székelyhon érdeklődésére elmondta:

folyamatban van a kivitelezésre a közbeszerzés, jelenleg a benyújtott ajánlatok műszaki értékelése zajlik.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a munkálatok finanszírozása jelenleg négy évre ütemezve szerepelnek a költségvetésben, így a lakásokba való beköltözésre még legalább négy évet várni kell.

„A szükséglakások elsősorban olyan személyek és családok ideiglenes elhelyezését szolgálják, akiknek lakása

Idézet
természeti katasztrófa vagy baleset következtében lakhatatlanná vált, akiknek otthonát közérdekű beruházás miatt le kell bontani, illetve akiknek lakóhelyén olyan felújítási munkálatokat kell végezni, amelyek az épület lakott állapotában nem kivitelezhetők”

– részletezte az alpolgármester.

Hozzátette, a szociális lakások a jogszabályokban és a helyi szabályozásban meghatározott feltételek szerint jogosult személyek és családok számára lesznek elérhetők.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Ide tartozhatnak többek között a visszaszolgáltatott ingatlanokból kilakoltatott vagy kilakoltatás előtt álló családok, a 35 év alatti fiatalok, a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiatalok, a fogyatékkal élő személyek, valamint más, szociális helyzetük alapján jogosult személyek és családok.

Idézet
A lakások tényleges kiutalására a beruházás befejezését követően, a hatályos jogszabályok és a helyi lakáskiutalási szabályok alapján kerülhet sor”

– szögezte le az alpolgármester.

A szóban forgó lakások ügye már évek óta húzódik. Az önkormányzat 2023-ban döntött a lakások megvásárlásáról, miután a Gyermeksétány 9. szám alatti tömbházból ki kellett költöztetni a szociális lakások lakóit és a hajléktalanszállót.

Az önkormányzatnak pedig kötelessége lakhatást biztosítani a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyeknek.

A Suta sétány tömbházának földszintjén és negyedik emeletén található garzonlakások kitatarozására 2025-ben készült el a megvalósíthatósági tanulmány és a felújítási terv is. Akkor a kivitelezés értékét közel 5,8 millió lejre becsülték.

Csíkszék Csíkszereda
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