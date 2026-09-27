Még évekig várni kell a Suta sétányi szociális lakásokra

Hiába kezdték el a közbeszerzési eljárást, még nem lesznek egyhamar költözhetőek a csíkszeredai Suta sétány 11. szám alatti tömbház szociális- és szükséglakásai. A 24 lakrész kialakításának finanszírozását ugyanis négy évre ütemezte az önkormányzat.

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A szociális és szükséglakások azonban még jó ideig nem lesznek készen. Sógor Enikő alpolgármester a Székelyhon érdeklődésére elmondta:

A 2023-ban megvásárolt csíkszeredai Suta sétány 11. szám alatti tömbház 24 lakásának felújítására már elindította a közbeszerzést a csíkszeredai önkormányzat.

folyamatban van a kivitelezésre a közbeszerzés, jelenleg a benyújtott ajánlatok műszaki értékelése zajlik.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a munkálatok finanszírozása jelenleg négy évre ütemezve szerepelnek a költségvetésben, így a lakásokba való beköltözésre még legalább négy évet várni kell.

természeti katasztrófa vagy baleset következtében lakhatatlanná vált, akiknek otthonát közérdekű beruházás miatt le kell bontani, illetve akiknek lakóhelyén olyan felújítási munkálatokat kell végezni, amelyek az épület lakott állapotában nem kivitelezhetők”

Hozzátette, a szociális lakások a jogszabályokban és a helyi szabályozásban meghatározott feltételek szerint jogosult személyek és családok számára lesznek elérhetők.

Ide tartozhatnak többek között a visszaszolgáltatott ingatlanokból kilakoltatott vagy kilakoltatás előtt álló családok, a 35 év alatti fiatalok, a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiatalok, a fogyatékkal élő személyek, valamint más, szociális helyzetük alapján jogosult személyek és családok.

A lakások tényleges kiutalására a beruházás befejezését követően, a hatályos jogszabályok és a helyi lakáskiutalási szabályok alapján kerülhet sor”

– szögezte le az alpolgármester.

A szóban forgó lakások ügye már évek óta húzódik. Az önkormányzat 2023-ban döntött a lakások megvásárlásáról, miután a Gyermeksétány 9. szám alatti tömbházból ki kellett költöztetni a szociális lakások lakóit és a hajléktalanszállót.

Az önkormányzatnak pedig kötelessége lakhatást biztosítani a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyeknek.

A Suta sétány tömbházának földszintjén és negyedik emeletén található garzonlakások kitatarozására 2025-ben készült el a megvalósíthatósági tanulmány és a felújítási terv is. Akkor a kivitelezés értékét közel 5,8 millió lejre becsülték.