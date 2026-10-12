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Medvék, eltévedt turisták, természetvédelem: mozgalmas évük van a hegyi csendőröknek

A csíksomlyói búcsún is szolgálatot teljesítenek a hegyi csendőrök • Fotó: Hargita Megyei Csendőrség

A csíksomlyói búcsún is szolgálatot teljesítenek a hegyi csendőrök

Fotó: Hargita Megyei Csendőrség

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A Hargita megyei hegyi csendőröket gyakran riasztották medvék miatt, de ezen kívül eltévedt embereket is kerestek, és az erdei termények illegális gyűjtését is megpróbálták visszaszorítani. Az alakulatnak idén 19 esetben kellett beavatkoznia.

Barabás Hajnal

2026. október 12., 13:482026. október 12., 13:48

Az év elejétől mostanáig 19 alkalommal avatkoztak be a hegyi csendőrök Hargita megyében – közölte érdeklődésünkre Pop Adrian-Florin, a Hargita Megyei Csendőrség sajtófelelőse. Hozzátette:

intézkedéseik egyaránt szolgálták a bajba jutott személyek megsegítését, a közbiztonság fenntartását és a hegyvidéki környezet védelmét.

A legutóbbi beavatkozásaik között szerepeltek a természetvédelmi területek és erdők védelme, az erdőterületekre való illegális belépés, valamint az erdei termények illegális gyűjtésének visszaszorítása is.

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Az év folyamán ugyanakkor

gyakran riasztották őket medvék miatt, a vadállatok ugyanis lakott területek vagy turisták által látogatott helyek közelében jelentek meg.

Ezen esetek mellett eltévedt személyek felkutatásában és mentésében is részt vettek.

Nehéz terepen és télen is helyt kell állniuk a hegyi csendőröknek • Fotó: Hargita Megyei Csendőrség Galéria

Nehéz terepen és télen is helyt kell állniuk a hegyi csendőröknek

Fotó: Hargita Megyei Csendőrség

Feladataikat a 2004-ből származó 550-ös számú törvény szabályozza, ezek közé tartozik többek között

  • a turistautak állapotának figyelemmel kísérése,

  • a veszélyekre való figyelmeztetés,

  • a hegyvidéki balesetek megelőzése, illetve

  • a bajba jutott személyek elsősegélyben részesítése és mentése is.

A munkájukat azonban nem mindig könnyű körülmények között végzik. A csendőrség szóvivője szerint a legnagyobb nehézséget a nehezen megközelíthető terep, a téli időszak kedvezőtlen időjárása, valamint a hegyvidéki közlekedés jelentős fizikai megterhelése okozza.

• Fotó: Hargita Megyei Csendőrség Galéria

Fotó: Hargita Megyei Csendőrség

Tíz évre maradhatnak a Szarvas-villában

A hargitafürdői alakulatukat érintően nemrég hozott döntést a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület. A Szarvas villa két helyiségét ugyanis további tíz évre adták ingyenesen használatba a hegyi csendőrség számára. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere rámutatott, hogy

a hegyi csendőrök eddig is két termet használtak a Szarvas villában, most elsősorban a használat jogi kerete változott.

• Fotó: Hargita Megyei Csendőrség Galéria

Fotó: Hargita Megyei Csendőrség

„Mindössze annyi történt, hogy változott a közigazgatási törvény, és lehetővé vált, hogy egy civilizáltabb procedúrával adjuk át a helyiségeket, hogy továbbra is használhassák, és költhessenek a fenntartásukra” – fogalmazott a polgármester.

A csendőrségi sajtófelelős szerint

a helyiségek a hargitafürdői hegyi csendőrőrs tényleges székhelyeként szolgálnak majd.

Bizonyos időközönként népszerűsíteni is szokták a tevékenységüket • Fotó: Hargita Megyei Csendőrség Galéria

Bizonyos időközönként népszerűsíteni is szokták a tevékenységüket

Fotó: Hargita Megyei Csendőrség

Itt tarthatják a beavatkozásokhoz szükséges felszereléseket és egyéb eszközöket, ez pedig lehetővé teszi, hogy vészhelyzetekben gyorsabban elérjék a beavatkozások helyszínét. A Szarvas villában működő őrs a turisták és a helyiek számára is könnyebben elérhető kapcsolattartási pontot biztosít.

• Fotó: Hargita Megyei Csendőrség Galéria

Fotó: Hargita Megyei Csendőrség

• Fotó: Hargita Megyei Csendőrség Galéria

Fotó: Hargita Megyei Csendőrség

• Fotó: Hargita Megyei Csendőrség Galéria

Fotó: Hargita Megyei Csendőrség

Csíkszék Hargitafürdő
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