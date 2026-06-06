Medve ölhetett meg egy férfit a szomszédos megyében

Meghalt egy 34 éves Szeben megyei férfi szombat reggel, vélhetően medvetámadás áldozata lett Prod falu közelében – közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség.

A Szeben megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint szombat reggel az 112-es segélyhívószámon riasztották a hatóságokat, hogy egy férfi súlyosan megsérült – ismerteti az Agerpres.

A helyszínre érkező SMURD-egység azonban már csak a 34 év körüli férfi halálát tudta megállapítani, akinek testén medvetámadás nyomai látszódtak – számolt be a katasztrófavédelem.