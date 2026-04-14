Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai

Fotó: Marosvásárhely önkormányzatának iskolákért felelős igazgatósága
Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.
A Marosvásárhely közoktatási intézményeinek bútorral, taneszközökkel és digitális felszerelésekkel való ellátása címmel meghirdetett projekt keretében 54 tanintézményt szereltek fel új berendezéssel az elmúlt hetekben. Van, ahol már használatban vannak a bútorok, máshol még kicsomagolásra várnak.
Ergonomikus, a gyerekek igényeihez igazítható bútorokkal látták el az iskolákat:
Továbbá szereltek fel szaklaborokat és szakmai műhelyeket is, illetve más, multifunkcionális bútorok is érkeztek – számolt be a projektről Horațiu Lobonț, a város iskolákért felelős igazgatóságának vezetője.
„Nem volt szükség prioritási sorrend felállítására, mivel minden intézmény megkapta, amit kért. Az iskolaigazgatóság összegyűjtötte az összes tanintézmény igénylistáját, és ezek alapján állította össze a teljes beszerzési listát” – tette hozzá Lobonț a Székelyhon megkeresésére.
– vagyis az önkormányzatnak ezt nem kell visszafizetnie. A projekt teljes értéke mintegy 45 millió lej.
A régi bútorok az iskolák kezelésében maradnak. Bár az önkormányzat vásárolja meg a felszerelést, az átadás után az iskola saját vagyonába kerül, és ők döntenek a régi bútorok sorsáról.
Az új iskolai bútorzat ergonomikus, de a rakterük kicsi, a táska nem fér be, hajlított drótból alakították ki őket, a rések közt minden kipotyog
Fotó: Marosvásárhely önkormányzatának iskolákért felelős igazgatósága
A város több iskolájában már ezeket a padokat használják, azonban az új bútorzatot vegyesen fogadták: van ahol örülnek annak, hogy a diákok ezután egyszemélyes padokban ülhetnek, mivel sok tantermet helyhiány miatt észszerűbb egyéni padokkal felszerelni. Ugyanakkor
Gáspár Melinda, a Dacia Általános Iskola tanára úgy véli, bár az első benyomás jó, mert a bútorok egyformák, világos színűek, viszont a tárólóterük kicsi, a táska nem fér el bennük.
Továbbá hajlított drótból alakították ki őket, a rések közt minden kipotyog, és ezt a drótfiókot hamar el lehet rontani, magától is deformálódik nagyobb feszítés esetén, a székeket pedig kényelmetlennek tartják a gyerekek.
Pedagógiailag is rossz példa szerintem a jót lecserélni gyengébbre, és szemétre küldeni a még használhatót” – magyarázta a Székelyhonnak a Dacia iskola tanára, miért ragaszkodna a régebbiekhez.
Új óvodai berendezés várja a kicsiket vakáció után
Fotó: Marosvásárhely önkormányzatának iskolákért felelős igazgatósága
Horațiu Lobonț azonban kifejtette, az új bútorokat ténylegesen használni kell, mert erre adta az Európai Unió a pénzt, nem arra, hogy raktárban tárolják. „Az ellenőrzés iskolai szinten történik – ha egy iskola 300 garnitúrát rendelt, mindnek ott kell lennie, és használatban kell lennie” – hangsúlyozta a Székelyhon kérdésére az iskolákért felelős igazgatóság vezetője.
szóljon hozzá!