Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai

• Fotó: Marosvásárhely önkormányzatának iskolákért felelős igazgatósága

Fotó: Marosvásárhely önkormányzatának iskolákért felelős igazgatósága

Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.

Hajnal Csilla

2026. április 14., 20:562026. április 14., 20:56

A Marosvásárhely közoktatási intézményeinek bútorral, taneszközökkel és digitális felszerelésekkel való ellátása címmel meghirdetett projekt keretében 54 tanintézményt szereltek fel új berendezéssel az elmúlt hetekben. Van, ahol már használatban vannak a bútorok, máshol még kicsomagolásra várnak.

Tizenegyezer iskolapad és asztal

Ergonomikus, a gyerekek igényeihez igazítható bútorokkal látták el az iskolákat:

11 ezer állítható magasságú szék és 11 ezer egyszemélyes íróasztal váltotta fel a régi felszerelést.

Továbbá szereltek fel szaklaborokat és szakmai műhelyeket is, illetve más, multifunkcionális bútorok is érkeztek – számolt be a projektről Horațiu Lobonț, a város iskolákért felelős igazgatóságának vezetője.

Hirdetés

„Nem volt szükség prioritási sorrend felállítására, mivel minden intézmény megkapta, amit kért. Az iskolaigazgatóság összegyűjtötte az összes tanintézmény igénylistáját, és ezek alapján állította össze a teljes beszerzési listát” – tette hozzá Lobonț a Székelyhon megkeresésére.

A projektet az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből finanszírozták, amelynek 98 százaléka vissza nem térítendő támogatás

– vagyis az önkormányzatnak ezt nem kell visszafizetnie. A projekt teljes értéke mintegy 45 millió lej.

Silányabbak az újak?

A régi bútorok az iskolák kezelésében maradnak. Bár az önkormányzat vásárolja meg a felszerelést, az átadás után az iskola saját vagyonába kerül, és ők döntenek a régi bútorok sorsáról.

Az új iskolai bútorzat ergonomikus, de a rakterük kicsi, a táska nem fér be, hajlített drótból alakították ki őket, a rések közt minden kipotyog

A város több iskolájában már ezeket a padokat használják, azonban az új bútorzatot vegyesen fogadták: van ahol örülnek annak, hogy a diákok ezután egyszemélyes padokban ülhetnek, mivel sok tantermet helyhiány miatt észszerűbb egyéni padokkal felszerelni. Ugyanakkor

vannak, akik rosszabb minőségűnek látják az új iskolai bútorzatot, mint a régit.

Gáspár Melinda, a Dacia Általános Iskola tanára úgy véli, bár az első benyomás jó, mert a bútorok egyformák, világos színűek, viszont a tárólóterük kicsi, a táska nem fér el bennük.

Továbbá hajlított drótból alakították ki őket, a rések közt minden kipotyog, és ezt a drótfiókot hamar el lehet rontani, magától is deformálódik nagyobb feszítés esetén, a székeket pedig kényelmetlennek tartják a gyerekek.

Idézet
A szomorú, hogy a szemétbe küldték az ennél jobb minőségű padokat, amelyek tömör fából készült, jó fémszerkezettel ellátott, igazi iskolai padok voltak.

Pedagógiailag is rossz példa szerintem a jót lecserélni gyengébbre, és szemétre küldeni a még használhatót” – magyarázta a Székelyhonnak a Dacia iskola tanára, miért ragaszkodna a régebbiekhez.

Új óvodai berendezés várja a kicsiket vakáció után

Horațiu Lobonț azonban kifejtette, az új bútorokat ténylegesen használni kell, mert erre adta az Európai Unió a pénzt, nem arra, hogy raktárban tárolják. „Az ellenőrzés iskolai szinten történik – ha egy iskola 300 garnitúrát rendelt, mindnek ott kell lennie, és használatban kell lennie” – hangsúlyozta a Székelyhon kérdésére az iskolákért felelős igazgatóság vezetője.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 14., kedd

Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban

Sűrű füst töltött be egy ipari csarnokot Marosvásárhelyen, miután kedden este kigyulladt benne egy emelővillás targonca. Riasztották a tűzoltókat.

2026. április 14., kedd

Hirdetés
2026. április 13., hétfő

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton, ehhez riasztották hétfőn este a pirotechnikai szakembereket – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. április 13., hétfő

Fatároló gyulladt ki Marosszentgyörgyön

Fatárolóban csaptak fel a lángok hétfőn délután Marosszentgyörgyön, de szerencsére senki sem szenvedett komolyabb sérülést – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. április 13., hétfő

2026. április 12., vasárnap

Meggyalázták a szászrégeni zsidó temetőt

Tizennégy síremléket döntöttek fel vasárnapra virradóan a szászrégeni zsidó temetőben ismeretlen tettesek. A hatóság sírgyalázás gyanújával indított nyomozást az ügyben.

2026. április 12., vasárnap

Hirdetés
2026. április 12., vasárnap

Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében

Mintegy 250 négyzetméternyi felületen teljesen leégett a teteje egy lakóháznak egy Maros megyei faluban vasárnap hajnalban, szerencsére a lakóknak időben sikerült kimenekülniük.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 11., szombat

Dorin Florea is üzent „magyar barátainak”, és egyértelműen állást foglalt a magyarországi választás kapcsán

Facebook-videóban foglalt állást a vasárnapi magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatban Dorin Florea korábbi marosvásárhelyi polgármester.

2026. április 11., szombat

Súlyos közúti baleset történt Marosludas közelében

Súlyosan megsérült két ember egy marosludasi közúti balesetben szombaton. Az egyik sérült életveszélyes állapotban volt, amikor a mentőegységek kiértek.

2026. április 11., szombat

Hirdetés
2026. április 11., szombat

Ünnepi menetrend szerint és más útvonalon közlekednek a buszok ortodox húsvétkor

Az ortodox húsvéti ünnepek miatt változások lesznek a tömegközlekedésben és a forgalomban Marosvásárhelyen.

2026. április 11., szombat

2026. április 10., péntek

Forgalomkorlátozások Marosvásárhelyen az ortodox húsvét idején

Péntek estétől-hétfő reggelig Marosvásárhelyen, a város különböző részein forgalomkorlátozásra kell számítani az ortodox húsvét miatt.

2026. április 10., péntek

Autó gyulladt ki Héjjasfalvánál

Kigyulladt autóhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat Héjjasfalvához, pénteken a déli órákban.

2026. április 10., péntek

Hirdetés
