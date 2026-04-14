Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai

Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.

Hajnal Csilla 2026. április 14., 20:562026. április 14., 20:56

A Marosvásárhely közoktatási intézményeinek bútorral, taneszközökkel és digitális felszerelésekkel való ellátása címmel meghirdetett projekt keretében 54 tanintézményt szereltek fel új berendezéssel az elmúlt hetekben. Van, ahol már használatban vannak a bútorok, máshol még kicsomagolásra várnak. Tizenegyezer iskolapad és asztal Ergonomikus, a gyerekek igényeihez igazítható bútorokkal látták el az iskolákat:

11 ezer állítható magasságú szék és 11 ezer egyszemélyes íróasztal váltotta fel a régi felszerelést.

Továbbá szereltek fel szaklaborokat és szakmai műhelyeket is, illetve más, multifunkcionális bútorok is érkeztek – számolt be a projektről Horațiu Lobonț, a város iskolákért felelős igazgatóságának vezetője. Hirdetés „Nem volt szükség prioritási sorrend felállítására, mivel minden intézmény megkapta, amit kért. Az iskolaigazgatóság összegyűjtötte az összes tanintézmény igénylistáját, és ezek alapján állította össze a teljes beszerzési listát” – tette hozzá Lobonț a Székelyhon megkeresésére.

A projektet az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből finanszírozták, amelynek 98 százaléka vissza nem térítendő támogatás

– vagyis az önkormányzatnak ezt nem kell visszafizetnie. A projekt teljes értéke mintegy 45 millió lej. Silányabbak az újak? A régi bútorok az iskolák kezelésében maradnak. Bár az önkormányzat vásárolja meg a felszerelést, az átadás után az iskola saját vagyonába kerül, és ők döntenek a régi bútorok sorsáról.

Az új iskolai bútorzat ergonomikus, de a rakterük kicsi, a táska nem fér be, hajlított drótból alakították ki őket, a rések közt minden kipotyog Fotó: Marosvásárhely önkormányzatának iskolákért felelős igazgatósága

A város több iskolájában már ezeket a padokat használják, azonban az új bútorzatot vegyesen fogadták: van ahol örülnek annak, hogy a diákok ezután egyszemélyes padokban ülhetnek, mivel sok tantermet helyhiány miatt észszerűbb egyéni padokkal felszerelni. Ugyanakkor

vannak, akik rosszabb minőségűnek látják az új iskolai bútorzatot, mint a régit.

Gáspár Melinda, a Dacia Általános Iskola tanára úgy véli, bár az első benyomás jó, mert a bútorok egyformák, világos színűek, viszont a tárólóterük kicsi, a táska nem fér el bennük. Továbbá hajlított drótból alakították ki őket, a rések közt minden kipotyog, és ezt a drótfiókot hamar el lehet rontani, magától is deformálódik nagyobb feszítés esetén, a székeket pedig kényelmetlennek tartják a gyerekek.

A szomorú, hogy a szemétbe küldték az ennél jobb minőségű padokat, amelyek tömör fából készült, jó fémszerkezettel ellátott, igazi iskolai padok voltak.

Pedagógiailag is rossz példa szerintem a jót lecserélni gyengébbre, és szemétre küldeni a még használhatót” – magyarázta a Székelyhonnak a Dacia iskola tanára, miért ragaszkodna a régebbiekhez.

Új óvodai berendezés várja a kicsiket vakáció után Fotó: Marosvásárhely önkormányzatának iskolákért felelős igazgatósága