Ünnepi menetrend szerint és más útvonalon közlekednek a buszok ortodox húsvétkor

Az ortodox húsvéti ünnepek miatt változások lesznek a tömegközlekedésben és a forgalomban Marosvásárhelyen.

Már pénteken is ünnepi menetrend szerint közlekedtek az autóbuszok Marosvásárhelyen, ugyanígy lesz hétfőn is, amikor a buszok vasárnapi menetrend szerint közlekednek – közölte a helyi tömegközlekedési vállalat.

Emiatt a buszok nem a megszokott útvonalon közlekednek.

A központból a kórház felé tartó járatok a Cuza Vodă utcán, majd a Lovasság (Călărașilor) utcán haladnak. A kórháztól a központ felé tartó járatok a Lovasság utcán, majd a Cuza Vodă utcán közlekednek.