Tűzesetek Maros megye számos pontján

Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Mozgalmas napjuk volt vasárnap a Maros megyei tűzoltóknak, akik több településen is beavatkozásra kényszerültek különböző tüzek miatt.
2026. március 22., 21:01
Nem nagyon pihenhettek vasárnap sem a Maros megyei tűzoltók: kigyúlladt autó és melléképület oltásánál is dolgoztak, több helyen pedig a lángra kapott száraz növényzetet kellett oltaniuk.
A személygépkocsi az E60-as úton gyulladt ki, Ákosfalva és Székelyvaja között. A helyszínre az ákosfalvi önkéntes tűzoltók vonultak ki,
Szovátán, a Bánya utcában egy melléképület gyulladt ki, ahol a helyi tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén.
Komoly beavatkozást igényelt egy száraz növényzetben keletkezett tűz Nagycserged és Mikefalva között, a 151B jelzésű megyei út közelében, ahol
A tüzet a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók fékezték meg.
Ezzel párhuzamosan több más helyszínen is lángra kapott a száraz aljnövényzet: Marosludas és Maroskece között, valamint Dédabisztrán településen is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak.
Az esti órákban ugyancsak beavatkozás zajlik Nyárádtő közelében, az E60-as út mentén, ahol a marosvásárhelyi tűzoltók oltanak egy újabb tüzet.
Száraz növényzet kapott lángra Szászrégenben, a Nordenlor cég telephelyének közelében. A szél segíti a lángok terjedését a közeli városrész felé.
