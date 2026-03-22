Tűzesetek Maros megye számos pontján

Mozgalmas napjuk volt vasárnap a Maros megyei tűzoltóknak, akik több településen is beavatkozásra kényszerültek különböző tüzek miatt.

Nem nagyon pihenhettek vasárnap sem a Maros megyei tűzoltók: kigyúlladt autó és melléképület oltásánál is dolgoztak, több helyen pedig a lángra kapott száraz növényzetet kellett oltaniuk. A személygépkocsi az E60-as úton gyulladt ki, Ákosfalva és Székelyvaja között. A helyszínre az ákosfalvi önkéntes tűzoltók vonultak ki,

személyi sérülés nem történt, a forgalom viszont mindkét irányban ideiglenesen leállt.

Szovátán, a Bánya utcában egy melléképület gyulladt ki, ahol a helyi tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. Hirdetés Komoly beavatkozást igényelt egy száraz növényzetben keletkezett tűz Nagycserged és Mikefalva között, a 151B jelzésű megyei út közelében, ahol

fennállt a veszélye annak, hogy a lángok átterjednek a közelben található erdős területre.