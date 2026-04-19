Szováta minden évben turisták sokaságát vonzza, a jelenleg kidolgozás alatt álló stratégiában ők is érdekeltek.

A Maros megyei kistérségek erősségeit, látványosságait, különleges helyeit és szokásait mérik fel az elkövetkező időszakban magyarországi szakértők. Év végéig derül ki, hogy mivel lehet a turistákat Maros megye különböző régióiba csalogatni.

Simon Virág 2026. április 19., 08:232026. április 19., 08:23

A megye polgármesterei és a turisztikában érdekelt szolgáltatók találkozójával kezdődött Maros megye turisztikai stratégiájának kidolgozása. Év végén lesznek meg az első konkrétumok. Mutatja az irányt Mint Szántó Lóránt, a Visit Maros vezetője a Székelyhonnak elmondta, fontosnak tartják kidolgozni a megye turisztikai stratégiáját, ami mentén tervezhetnek és dolgoznak és amely

jelentős kapaszkodót jelent majd minden önkormányzatnak és mindenkinek, aki a turizmusban érdekelt.

Első lépésként nemrég egy tájékoztatóra hívták össze a városok és községek vezetőit, amelyben ismertették a Maros megyei tanács megbízásából elindított folyamatot. Tapasztalt szakértőket kértek fel Az illetékes elmondta, hogy a felmérés elkészítésére az Aktív Magyarország szervezetet kérték fel, akikkel korábban is együtt dolgoztak és, akik az anyaországban kidolgozták több mikrorégió turisztikai stratégiáját. Ők működtetik az Aktív kalandor honlapot is, ahol túraajánlatokkal népszerűsítik Magyarország kirándulóhelyeit. Az első találkozón az anyaországi szakemberek ismertették, hogy hogyan fog zajlani a helyi értékek, helyszínek, szokások feltérképezése. Ez az első lépés, amelynek során

azonosítják és összesítik minden kistérség értékes helyeit, szokásait.

„Tudnunk kell, hogy mire építünk, milyen értékek vannak egy-egy kis régióban, mit tudnak fejleszteni a helyi önkormányzatok, mit tudnak bemutatni a turistáknak a szolgáltatók. Fontos, hogy a kistérségek települései, önkormányzatai együttműködjenek, közös terveket, ajánlatokat készítsenek.

Mi megmutatjuk az irányt, de helyileg ők kell majd értékesítsék a lehetőségeket

– fejtette ki az illetékes. Helyi és nemzetközi piacon Szántó Lóránt elmondta, hogy novemberig készül el a felmérés, amelyet a Visit Maros szakemberei összegeznek, ennek alapján dolgozzák ki a stratégiát.

A célunk az, hogy az országos és a nemzetközi piacon is versenyképesek legyünk, olyan ajánlataink legyenek, amelyekkel Maros megyébe tudjuk vonzani a romániai és külföldi turistákat