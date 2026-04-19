Turisztikai stratégia: milyen értékei vannak a kistérségeknek Maros megyében?

Szováta minden évben turisták sokaságát vonzza, a jelenleg kidolgozás alatt álló stratégiában ők is érdekeltek. • Fotó: Haáz Vince

Szováta minden évben turisták sokaságát vonzza, a jelenleg kidolgozás alatt álló stratégiában ők is érdekeltek.

Fotó: Haáz Vince

A Maros megyei kistérségek erősségeit, látványosságait, különleges helyeit és szokásait mérik fel az elkövetkező időszakban magyarországi szakértők. Év végéig derül ki, hogy mivel lehet a turistákat Maros megye különböző régióiba csalogatni.

Simon Virág

2026. április 19., 08:232026. április 19., 08:23

A megye polgármesterei és a turisztikában érdekelt szolgáltatók találkozójával kezdődött Maros megye turisztikai stratégiájának kidolgozása. Év végén lesznek meg az első konkrétumok.

Mutatja az irányt

Mint Szántó Lóránt, a Visit Maros vezetője a Székelyhonnak elmondta, fontosnak tartják kidolgozni a megye turisztikai stratégiáját, ami mentén tervezhetnek és dolgoznak és amely

Hirdetés

jelentős kapaszkodót jelent majd minden önkormányzatnak és mindenkinek, aki a turizmusban érdekelt.

Első lépésként nemrég egy tájékoztatóra hívták össze a városok és községek vezetőit, amelyben ismertették a Maros megyei tanács megbízásából elindított folyamatot.

Tapasztalt szakértőket kértek fel

Az illetékes elmondta, hogy a felmérés elkészítésére az Aktív Magyarország szervezetet kérték fel, akikkel korábban is együtt dolgoztak és, akik az anyaországban kidolgozták több mikrorégió turisztikai stratégiáját. Ők működtetik az Aktív kalandor honlapot is, ahol túraajánlatokkal népszerűsítik Magyarország kirándulóhelyeit.

Negyvenötmillió lejt költenek Maros megye népszerűsítésére
Negyvenötmillió lejt költenek Maros megye népszerűsítésére

Három év alatt 45 millió lejt költene a megye népszerűsítésére Maros Megye Tanácsa a Visit Maros Egyesületen keresztül. A repülőtér által meghirdetett de minimis pályázatot is újra közzéteszik, a támogatási összeg itt 7,5 millió lej.

Az első találkozón az anyaországi szakemberek ismertették, hogy hogyan fog zajlani a helyi értékek, helyszínek, szokások feltérképezése. Ez az első lépés, amelynek során

azonosítják és összesítik minden kistérség értékes helyeit, szokásait.

„Tudnunk kell, hogy mire építünk, milyen értékek vannak egy-egy kis régióban, mit tudnak fejleszteni a helyi önkormányzatok, mit tudnak bemutatni a turistáknak a szolgáltatók. Fontos, hogy a kistérségek települései, önkormányzatai együttműködjenek, közös terveket, ajánlatokat készítsenek.

Mi megmutatjuk az irányt, de helyileg ők kell majd értékesítsék a lehetőségeket

– fejtette ki az illetékes.

Helyi és nemzetközi piacon

Szántó Lóránt elmondta, hogy novemberig készül el a felmérés, amelyet a Visit Maros szakemberei összegeznek, ennek alapján dolgozzák ki a stratégiát.

A célunk az, hogy az országos és a nemzetközi piacon is versenyképesek legyünk, olyan ajánlataink legyenek, amelyekkel Maros megyébe tudjuk vonzani a romániai és külföldi turistákat

– mutatott rá a szakember. A Székelyhon kérdésére Szántó Lóránt azt is elmondta, hogy még nem választották ki azt a céget, amely külföldön fogja népszerűsíteni Maros megyét, de már több ajánlat érkezett és az elkövetkező időszakban megtörténik ezek elbírálása is.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Maros megyei tanács három év alatt 45 millió lejt költene a megye népszerűsítésére. A kiválasztott cégnek az lesz a feladata, hogy Maros megye turisztikai ismertségét növelje a külföldi piacokon.

2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.

2026. április 17., péntek

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.

Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek

Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.

Digitális tudatosságról szülőknek

Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.

2026. április 16., csütörtök

Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon

Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.

Balavásár környékén keresik az emberöléssel gyanúsított szökevényt

Megszakítás nélkül folytatódik a gyilkossággal gyanúsított mezőméhesi férfi felkutatására irányuló hajtóvadászat – erősítette meg lapunknak a Maros megyei rendőrség sajtóirodája, miután a 112-n jelezték, hogy Szénaverősön vélhetően Emil Gânjt látták.

Rágcsáló- és rovarirtás lesz Marosvásárhelyen

Marosvásárhely több pontján tartanak rágcsáló- és rovarirtási akciót hétvégén, az időjárástól függően – tájékoztatja az érintetteket a polgármesteri hivatal.

Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen

Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.

Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát

Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.

