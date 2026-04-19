Szováta minden évben turisták sokaságát vonzza, a jelenleg kidolgozás alatt álló stratégiában ők is érdekeltek.
Fotó: Haáz Vince
A Maros megyei kistérségek erősségeit, látványosságait, különleges helyeit és szokásait mérik fel az elkövetkező időszakban magyarországi szakértők. Év végéig derül ki, hogy mivel lehet a turistákat Maros megye különböző régióiba csalogatni.
A megye polgármesterei és a turisztikában érdekelt szolgáltatók találkozójával kezdődött Maros megye turisztikai stratégiájának kidolgozása. Év végén lesznek meg az első konkrétumok.
Mint Szántó Lóránt, a Visit Maros vezetője a Székelyhonnak elmondta, fontosnak tartják kidolgozni a megye turisztikai stratégiáját, ami mentén tervezhetnek és dolgoznak és amely
Első lépésként nemrég egy tájékoztatóra hívták össze a városok és községek vezetőit, amelyben ismertették a Maros megyei tanács megbízásából elindított folyamatot.
Az illetékes elmondta, hogy a felmérés elkészítésére az Aktív Magyarország szervezetet kérték fel, akikkel korábban is együtt dolgoztak és, akik az anyaországban kidolgozták több mikrorégió turisztikai stratégiáját. Ők működtetik az Aktív kalandor honlapot is, ahol túraajánlatokkal népszerűsítik Magyarország kirándulóhelyeit.
Három év alatt 45 millió lejt költene a megye népszerűsítésére Maros Megye Tanácsa a Visit Maros Egyesületen keresztül. A repülőtér által meghirdetett de minimis pályázatot is újra közzéteszik, a támogatási összeg itt 7,5 millió lej.
Az első találkozón az anyaországi szakemberek ismertették, hogy hogyan fog zajlani a helyi értékek, helyszínek, szokások feltérképezése. Ez az első lépés, amelynek során
„Tudnunk kell, hogy mire építünk, milyen értékek vannak egy-egy kis régióban, mit tudnak fejleszteni a helyi önkormányzatok, mit tudnak bemutatni a turistáknak a szolgáltatók. Fontos, hogy a kistérségek települései, önkormányzatai együttműködjenek, közös terveket, ajánlatokat készítsenek.
– fejtette ki az illetékes.
Szántó Lóránt elmondta, hogy novemberig készül el a felmérés, amelyet a Visit Maros szakemberei összegeznek, ennek alapján dolgozzák ki a stratégiát.
– mutatott rá a szakember. A Székelyhon kérdésére Szántó Lóránt azt is elmondta, hogy még nem választották ki azt a céget, amely külföldön fogja népszerűsíteni Maros megyét, de már több ajánlat érkezett és az elkövetkező időszakban megtörténik ezek elbírálása is.
Mint korábban beszámoltunk róla, a Maros megyei tanács három év alatt 45 millió lejt költene a megye népszerűsítésére. A kiválasztott cégnek az lesz a feladata, hogy Maros megye turisztikai ismertségét növelje a külföldi piacokon.
