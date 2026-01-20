Keresik a megoldásokat
Fotó: Maros Vízügyi Igazgatóság
Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.
A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint nagy erőkkel dolgoznak a munkagépek és a szakemberek azon, hogy a szászrégeni vízüzemnek biztosítani tudják az ivóvíz előállításához szükséges nyersvizet. Mint kedden reggel beszámoltunk róla, a regionális szolgáltató, az Aquaserv arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a jég és a szennyeződés miatt nincs elegendő nyersvíz és a felfüggesztik az ivóvíz előállítását.
Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra.
A vízügyi igazgatóság kedden kora délután arról tájékoztatott, hogy nagy erőkkel dolgoznak a probléma megoldásán. Elsősorban
Ugyanakkor két nagy kapacitású szivattyúval a görgényi gát alsó és felső részéből is a nyersvíz gyűjtőbe juttatják el a vizet.
Tisztítják a Görgény medrét
Fotó: Maros Vízügyi Igazgatóság
Az egyik szivattyú óránként 500 köbmétert vizet tud a vízüzem közelébe juttatni, ez a megyei katasztrófavédelmi felügyelőségé. A másik pumpa a vízügyi igazgatóságé és kapacitása 690 köbméter óránként.
Az Aquaserv sajtószóvője, Nicu Tomulețiu a Székelyhonnak elmondta, hogy kedden reggel, amikor kénytelenek voltak a szászrégeni vízüzemnél beszüntetni a nyersvíz feldolgozását, a városban levő két, 2500 köbméteres tartály tele volt.
Pumpákkal biztosítják a nyersvizet
Fotó: Maros Vízügyi Igazgatóság
Hajnaltól kora délutánig szünetelt a nyersvíz tisztítása, ám a beavatkozásoknak köszönhetően újraindult. Akkor már a víztartályok egyharmada volt tele. Arra törekednek, hogy
– vázolta az illetékes. Ezt a befagyott Görgényből kinyert nyersvíz mennyiségének függvényében tudják megtenni.
