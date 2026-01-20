Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.

A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint nagy erőkkel dolgoznak a munkagépek és a szakemberek azon, hogy a szászrégeni vízüzemnek biztosítani tudják az ivóvíz előállításához szükséges nyersvizet. Mint kedden reggel beszámoltunk róla, a regionális szolgáltató, az Aquaserv arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a jég és a szennyeződés miatt nincs elegendő nyersvíz és a felfüggesztik az ivóvíz előállítását. korábban írtuk Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Kivonultak a terepre A vízügyi igazgatóság kedden kora délután arról tájékoztatott, hogy nagy erőkkel dolgoznak a probléma megoldásán. Elsősorban

kotrógéppel törik be a jeget, és pucolják a hordalékkal, növényekkel teli medret.

Ugyanakkor két nagy kapacitású szivattyúval a görgényi gát alsó és felső részéből is a nyersvíz gyűjtőbe juttatják el a vizet.

Tisztítják a Görgény medrét Fotó: Maros Vízügyi Igazgatóság

Az egyik szivattyú óránként 500 köbmétert vizet tud a vízüzem közelébe juttatni, ez a megyei katasztrófavédelmi felügyelőségé. A másik pumpa a vízügyi igazgatóságé és kapacitása 690 köbméter óránként. Próbálnak vizet biztosítani Az Aquaserv sajtószóvője, Nicu Tomulețiu a Székelyhonnak elmondta, hogy kedden reggel, amikor kénytelenek voltak a szászrégeni vízüzemnél beszüntetni a nyersvíz feldolgozását, a városban levő két, 2500 köbméteres tartály tele volt.

Pumpákkal biztosítják a nyersvizet Fotó: Maros Vízügyi Igazgatóság

Hajnaltól kora délutánig szünetelt a nyersvíz tisztítása, ám a beavatkozásoknak köszönhetően újraindult. Akkor már a víztartályok egyharmada volt tele. Arra törekednek, hogy

ha nem is a megszokott nyomással, de biztosítsák Szászrégenben és a környező nagyközségekben is a ivóvizet