Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében

Hiába törik be a jeget, alacsony és piszkos a Görgény
Fotó: Aquaserv
Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra.
Az Aquaserv regionális vízszolgáltató szászrégeni kirendeltsége kedden hajnalban adott ki egy rövid közleményt, amelyből kiderül, hogy fennakadások vannak a szolgáltatásban. Mint írják: január 19-től kénytelen voltak felfüggeszteni a nyersvíz-kezelési folyamatot a vízforrás túlzott mértékű hordalékkal való terhelése (jég, növényi anyagok, szerves szennyeződések és lebegőanyagok) miatt.
„A jelenlegi körülmények meghaladják a meglévő berendezések technológiai kezelési kapacitását, fennáll annak a kockázata, hogy nem biztosíthatók a hatályos jogszabályok által előírt ivóvíz-minőségi paraméterek. Ennek következtében
– áll a közleményben.
Ebből nem állítható elő ivóvíz
A szolgáltató munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és amint lehetséges lesz, azonnal újraindítják a vízkezelési folyamatot. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, amikor a kezelt víz maradéktalanul megfelel valamennyi minőségi előírásnak.
A vízszolgáltatás felfüggesztése érinti a csaknem negyvenezres lakosú Szászrégent és a környező nagyközségeket: Görgényoroszfalu, Alsóidecs, Gernyeszeg, Beresztelke, Faragó, Tekeújfalu, Bátos, Vajdaszentivány, Marosfelfalu, Görgény községek.
