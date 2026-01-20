Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében

Hiába törik be a jeget, alacsony és piszkos a Görgény • Fotó: Aquaserv

Hiába törik be a jeget, alacsony és piszkos a Görgény

Fotó: Aquaserv

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra.

Simon Virág

2026. január 20., 08:392026. január 20., 08:39

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Aquaserv regionális vízszolgáltató szászrégeni kirendeltsége kedden hajnalban adott ki egy rövid közleményt, amelyből kiderül, hogy fennakadások vannak a szolgáltatásban. Mint írják: január 19-től kénytelen voltak felfüggeszteni a nyersvíz-kezelési folyamatot a vízforrás túlzott mértékű hordalékkal való terhelése (jég, növényi anyagok, szerves szennyeződések és lebegőanyagok) miatt.

A Maros mellékfolyója, a Görgény több helyen befagyott, és ahol nem, ott sem kellően tiszta, hogy ivóvizet állítsanak elő belőle.

„A jelenlegi körülmények meghaladják a meglévő berendezések technológiai kezelési kapacitását, fennáll annak a kockázata, hogy nem biztosíthatók a hatályos jogszabályok által előírt ivóvíz-minőségi paraméterek. Ennek következtében

Idézet
a vízmű kénytelen volt ideiglenesen csökkenteni, illetve szüneteltetni a vízkezelési folyamatot, a lakosság egészségének és a technológiai berendezések védelme érdekében”

– áll a közleményben.

Ebből nem állítható elő ivóvíz • Fotó: Aquaserv Galéria

Ebből nem állítható elő ivóvíz

Fotó: Aquaserv

A szolgáltató munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és amint lehetséges lesz, azonnal újraindítják a vízkezelési folyamatot. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, amikor a kezelt víz maradéktalanul megfelel valamennyi minőségi előírásnak.

A vízszolgáltatás felfüggesztése érinti a csaknem negyvenezres lakosú Szászrégent és a környező nagyközségeket: Görgényoroszfalu, Alsóidecs, Gernyeszeg, Beresztelke, Faragó, Tekeújfalu, Bátos, Vajdaszentivány, Marosfelfalu, Görgény községek.

Hirdetés

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Székelyhon

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Székelyhon

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Székely Sport

Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
Krónika

Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Székely Sport

A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Nőileg

Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen

Ötórás műtét során kapott új szívet egy 19 éves, Beszterce-Naszód megyei fiatal a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézetben (IUBCvT). Ez volt 2026 első szívátültetése Romániában.

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen

Hosszabb távú gyalogosforgalmi korlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen a Park Hotel mögötti parkolóház építése miatt: a munkálatok idején több utcában ideiglenesen módosul a közlekedés rendje.

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt

Bár egyelőre nincsenek sorok a pénztárak előtt, a marosvásárhelyiek az előző évekhez hasonló ütemben törlesztik a helyi adókat és illetékeket. Egy hét alatt hat és fél millió lejt fizettek be.

 

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
2026. január 18., vasárnap

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen

Egy időben riasztották a tűzoltókat Nagyernyében és Marosvásárhelyen, két különböző tűzeset miatt.

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott

Közúti balesethez riasztották a hatóságokat Nyárádkarácsonba vasárnap este. Két gépkocsi ütközött össze, aminek következtében az egyik jármű egy gázcsőnek csapódott, ezért felmerült a gázvezeték megrongálódásának gyanúja.

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
2026. január 18., vasárnap

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
2026. január 18., vasárnap

Áramszünetek várhatók Szászrégenben

Az áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Szászrégen több utcájában is ideiglenes áramszünetekre kell számítani a következő napokban.

Áramszünetek várhatók Szászrégenben
Áramszünetek várhatók Szászrégenben
2026. január 18., vasárnap

Áramszünetek várhatók Szászrégenben
2026. január 18., vasárnap

Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen

Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója tisztázta a Marosvásárhelyen kiosztásra kerülő kukák körüli kérdéseket: az új rendszer célja az átlátható és egységes hulladékszállítás, de nem mérik le mindenkinek külön a szemétmennyiségét.

Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen
Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 17., szombat

A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak

Négy hónap alatt hatszáznál több szabálytalanul parkoló vagy közterületen hagyott autót szállítottak el Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármestert cáfolta, hogy a luxus, nagyméretű járművek a helyükön maradnak, bárhol is állomásoznak.

A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak
A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak
2026. január 17., szombat

A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak
2026. január 17., szombat

Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját

Negyven hektáros területen fekvő sport- és szabadidőpark létrehozását tervezi a marosvásárhelyi városháza, és százötvenezer eurós össznyereményt ajánl fel azoknak a tervezőknek, építészeknek, akik rész vesznek a tervpályázaton.

Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját
Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját
2026. január 17., szombat

Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját
2026. január 16., péntek

A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje

Földrengéshez hasonló zajt és mozgást eredményezett pénteken reggel a hó súlya alatt összeomlott röpde a marosvásárhelyi állatkertben. A Zöld házat és környékét is lezárták.

A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje
A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje
2026. január 16., péntek

A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!