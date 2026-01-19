Rovatok
Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt

Egyelőre úgy tűnik, nem csökkent az adófizetők száma az előző év azonos időszakához képest • Fotó: Haáz Vince

Egyelőre úgy tűnik, nem csökkent az adófizetők száma az előző év azonos időszakához képest

Fotó: Haáz Vince

Bár egyelőre nincsenek sorok a pénztárak előtt, a marosvásárhelyiek az előző évekhez hasonló ütemben törlesztik a helyi adókat és illetékeket. Egy hét alatt hat és fél millió lejt fizettek be.

 

Simon Virág

2026. január 19., 13:212026. január 19., 13:21

Marosvásárhelyen január 12-től lehet adót és illetéket fizetni a városháza pénztárainál és online formában. Noha a közösségi oldalakon több olyan magánjellegű felhívás jelent meg, amely bojkottra szólította fel a marosvásárhelyieket, arra biztatva őket, hogy egyelőre ne törlesszenek, így tiltakozva a jelentősen megemelt kirovások ellen, jelenleg úgy tűnik, ezek nem voltak hatásosak. A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályának vezetője, Szövérfi László a Székelyhonnak elmondta,

az első héten összesen 4100-an fizették ki az idei adókat és illetékeket.

Közülük 1800-an az egész évi kirovást törlesztették, kihasználva a március végéig érvényes 10 százalékos kedvezményt. Összesen 6,5 millió lejt folyt be a város pénztárába.

Mint az illetékestől megtudtuk, az előző években is hasonló volt az arány, lehet, hogy szám szerint valamivel többen voltak, de Szövérfi László szerint az időjárás is nagyban befolyásolja az adófizetési kedvet. Rámutatott, tapasztalatuk szerint

az első hetekben főleg a nyugdíjasok mennek személyesen adót és illetéket törleszteni, őket azonban visszatartja a fagyos idő.

Az elmúlt időszakban csúszósak voltak a járdák, fagyosak a reggelek, hétfőn például mínusz 17 Celsius fokot mértek Marosvásárhelyen. Azonkívül az sem mellékes szempont, hogy mikor utalják a nyugdíjakat. Egyelőre tehát mindent összevetve úgy tűnik,

idén is az előző évekhez hasonló az adófizetési hajlandóság Marosvásárhelyen

– összegzett az adóügyi osztály vezetője.

Miért hír az adófizetési hajlandóság?
A bukaresti kormány fiskális csomagja értelmében (amely decemberben kiállta az alkotmányosság próbáját) január elsejétől mintegy 70-80 százalékkal növekedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke országszerte. Az adóemelések mértékét több szempontot figyelembe véve állapították meg: számít, hogy a településnek milyen közigazgatási besorolása van, továbbá az épület elhelyezkedése, építésének éve is. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok a közpénzek racionalizálására irányuló új intézkedések keretében eltöröltek bizonyos típusú lakásokra (pl. régi épületekben, tömbházakban található lakásokra) vonatkozó adókedvezményeket. Ezzel egy időben átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően megemelték a gépjárműadót is.

Marosszék Marosvásárhely Adózás
