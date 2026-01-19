Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt

Egyelőre úgy tűnik, nem csökkent az adófizetők száma az előző év azonos időszakához képest
Fotó: Haáz Vince
Bár egyelőre nincsenek sorok a pénztárak előtt, a marosvásárhelyiek az előző évekhez hasonló ütemben törlesztik a helyi adókat és illetékeket. Egy hét alatt hat és fél millió lejt fizettek be.
Marosvásárhelyen január 12-től lehet adót és illetéket fizetni a városháza pénztárainál és online formában. Noha a közösségi oldalakon több olyan magánjellegű felhívás jelent meg, amely bojkottra szólította fel a marosvásárhelyieket, arra biztatva őket, hogy egyelőre ne törlesszenek, így tiltakozva a jelentősen megemelt kirovások ellen, jelenleg úgy tűnik, ezek nem voltak hatásosak. A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályának vezetője, Szövérfi László a Székelyhonnak elmondta,
Közülük 1800-an az egész évi kirovást törlesztették, kihasználva a március végéig érvényes 10 százalékos kedvezményt. Összesen 6,5 millió lejt folyt be a város pénztárába.
Mint az illetékestől megtudtuk, az előző években is hasonló volt az arány, lehet, hogy szám szerint valamivel többen voltak, de Szövérfi László szerint az időjárás is nagyban befolyásolja az adófizetési kedvet. Rámutatott, tapasztalatuk szerint
Az elmúlt időszakban csúszósak voltak a járdák, fagyosak a reggelek, hétfőn például mínusz 17 Celsius fokot mértek Marosvásárhelyen. Azonkívül az sem mellékes szempont, hogy mikor utalják a nyugdíjakat. Egyelőre tehát mindent összevetve úgy tűnik,
– összegzett az adóügyi osztály vezetője.
Miért hír az adófizetési hajlandóság?
A bukaresti kormány fiskális csomagja értelmében (amely decemberben kiállta az alkotmányosság próbáját) január elsejétől mintegy 70-80 százalékkal növekedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke országszerte. Az adóemelések mértékét több szempontot figyelembe véve állapították meg: számít, hogy a településnek milyen közigazgatási besorolása van, továbbá az épület elhelyezkedése, építésének éve is. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok a közpénzek racionalizálására irányuló új intézkedések keretében eltöröltek bizonyos típusú lakásokra (pl. régi épületekben, tömbházakban található lakásokra) vonatkozó adókedvezményeket. Ezzel egy időben átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően megemelték a gépjárműadót is.
Egy időben riasztották a tűzoltókat Nagyernyében és Marosvásárhelyen, két különböző tűzeset miatt.
Közúti balesethez riasztották a hatóságokat Nyárádkarácsonba vasárnap este. Két gépkocsi ütközött össze, aminek következtében az egyik jármű egy gázcsőnek csapódott, ezért felmerült a gázvezeték megrongálódásának gyanúja.
Az áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Szászrégen több utcájában is ideiglenes áramszünetekre kell számítani a következő napokban.
Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója tisztázta a Marosvásárhelyen kiosztásra kerülő kukák körüli kérdéseket: az új rendszer célja az átlátható és egységes hulladékszállítás, de nem mérik le mindenkinek külön a szemétmennyiségét.
A farkasok és a tigrisek különösen jól érzik magukat a nagy hóban, fagyban a marosvásárhelyi állatkertben. A tartósan fagyos idő beálltával fokozottan figyelnek az állatokra és az optimális hőmérsékletre, az ünnepek alatt mégis elpusztult egy gímszarvas.
Négy hónap alatt hatszáznál több szabálytalanul parkoló vagy közterületen hagyott autót szállítottak el Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármestert cáfolta, hogy a luxus, nagyméretű járművek a helyükön maradnak, bárhol is állomásoznak.
Negyven hektáros területen fekvő sport- és szabadidőpark létrehozását tervezi a marosvásárhelyi városháza, és százötvenezer eurós össznyereményt ajánl fel azoknak a tervezőknek, építészeknek, akik rész vesznek a tervpályázaton.
Földrengéshez hasonló zajt és mozgást eredményezett pénteken reggel a hó súlya alatt összeomlott röpde a marosvásárhelyi állatkertben. A Zöld házat és környékét is lezárták.
Két autó ütközött össze Désfalva és Harangláb között pénteken reggel, többen is megsérültek.
Noha a konkrét határozattervezet még nincs meg, de Marosvásárhelyen úgy néz ki, legtöbb ezer lej értékben fogják visszatéríteni a fogyatékkal élők által befizetett adót, jövedelem függvényében.
