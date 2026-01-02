Téli útviszonyok Maros megyében is

Szászrégen és Maroshévíz közötti ilyen az út
Fotó: Info Trafic Maros
Fokozott figyelemmel kell közlekedni Maros megyében Szászrégentől Hargita megye határáig. De Hargita megyében is havasak az utak és több helyen folyamatosan havazik.
A Maros megyei közlekedési híreket megosztó csoportokban arra hívják fel az autósok figyelmét, hogy Szászrégen és Maroshévíz között havas útszakaszra kell számítani és folyamatosan havazik.
Az udvarhelyszéki közlekedési csoportban pénteken kora este közölték, hogy a Libánra vezető út havas, de járható.
A Bucsin járható, de csak óvatosan
Fotó: Gyergyószék közlekedési infó
A gyergyószéki közlekedési csoportban pénteken délután közzétett fényképek szerint a Bucsinon átvezető út is hóval borított, de járható.
Textilhulladék égett Marosvásárhelyen az aluljáróban, ahol egy embert eszméletlenül találtak.
A jég alól mentettek ki pénteken a búvárok egy embert Marosvásárhelyen, miután a kutyája megmentésére siető 41 éves férfi alatt beszakadt a Maros-folyót borító jégréteg.
Január első napjaitól a marosvásárhelyi városi buszok egy része kiviszi az utasokat a peremtelepülésekre is. Egységes 4 lejes áron lehet utazni Maroskeresztúrra, Marosszentkirályra, Náznánfalvára, Marosszentgyörgyre, Koronkára és Jeddre.
Tizenöt méterre a parttól találtak rá egy férfira a Maros megyei tűzoltók pénteken délelőtt a jeges Marosban, Marosvásárhelyen, a vegyipari kombinát háta mögött.
Tejszállító tartálykocsi és személyautó ütközött össze Segesvár kijáratánál. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is küldtek.
Eltűnés miatt indított keresést a rendőrség egy 13 éves, Maros megyei lány ügyében, aki vasárnap este önként távozott otthonról, és azóta nem adott életjelet magáról. A kiskorút pár órán belül megtalálták.
Fenyőfa dőlt vasárnap délben egy parkoló autóra Marosvásárhelyen. A tűzoltók, a viharos szélre való tekintettel arra kérnek mindenkit, hogy ha lehet ne hagyja el otthonát.
Jótékonysági koncertet szerveznek vasárnap Szovátán, amelyen fellép Kristof Rebeka és Béla, akik nemrég nyerték meg a Csillag születik tehetségkutatót.
Két baleset történt Maros megyében egymást követően vasárnap reggel, három személy megsérült.
Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.
