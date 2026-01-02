Téli útviszonyok Maros megyében is

Fokozott figyelemmel kell közlekedni Maros megyében Szászrégentől Hargita megye határáig. De Hargita megyében is havasak az utak és több helyen folyamatosan havazik.

A Maros megyei közlekedési híreket megosztó csoportokban arra hívják fel az autósok figyelmét, hogy Szászrégen és Maroshévíz között havas útszakaszra kell számítani és folyamatosan havazik.

Az udvarhelyszéki közlekedési csoportban pénteken kora este közölték, hogy a Libánra vezető út havas, de járható.