Téli útviszonyok Maros megyében is

Szászrégen és Maroshévíz közötti ilyen az út • Fotó: Info Trafic Maros

Szászrégen és Maroshévíz közötti ilyen az út

Fotó: Info Trafic Maros

Fokozott figyelemmel kell közlekedni Maros megyében Szászrégentől Hargita megye határáig. De Hargita megyében is havasak az utak és több helyen folyamatosan havazik.

Simon Virág

2026. január 02., 20:252026. január 02., 20:25

A Maros megyei közlekedési híreket megosztó csoportokban arra hívják fel az autósok figyelmét, hogy Szászrégen és Maroshévíz között havas útszakaszra kell számítani és folyamatosan havazik.

Az udvarhelyszéki közlekedési csoportban pénteken kora este közölték, hogy a Libánra vezető út havas, de járható.

A Bucsin járható, de csak óvatosan • Fotó: Gyergyószék közlekedési infó Galéria

A Bucsin járható, de csak óvatosan

Fotó: Gyergyószék közlekedési infó

A gyergyószéki közlekedési csoportban pénteken délután közzétett fényképek szerint a Bucsinon átvezető út is hóval borított, de járható.

Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Közlekedés Időjárás
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. január 02., péntek

Eszméletlen áldozatot találtak a füstölgő textilhulladék mellett

Textilhulladék égett Marosvásárhelyen az aluljáróban, ahol egy embert eszméletlenül találtak.

Eszméletlen áldozatot találtak a füstölgő textilhulladék mellett
Eszméletlen áldozatot találtak a füstölgő textilhulladék mellett
2026. január 02., péntek

Eszméletlen áldozatot találtak a füstölgő textilhulladék mellett
2026. január 02., péntek

A kutyáját próbálta menteni a férfi, amikor beszakadt alatta a jég

A jég alól mentettek ki pénteken a búvárok egy embert Marosvásárhelyen, miután a kutyája megmentésére siető 41 éves férfi alatt beszakadt a Maros-folyót borító jégréteg.

A kutyáját próbálta menteni a férfi, amikor beszakadt alatta a jég
A kutyáját próbálta menteni a férfi, amikor beszakadt alatta a jég
2026. január 02., péntek

A kutyáját próbálta menteni a férfi, amikor beszakadt alatta a jég
2026. január 02., péntek

Egységes négylejes jegy, buszjáratok a peremtelepülésekre is

Január első napjaitól a marosvásárhelyi városi buszok egy része kiviszi az utasokat a peremtelepülésekre is. Egységes 4 lejes áron lehet utazni Maroskeresztúrra, Marosszentkirályra, Náznánfalvára, Marosszentgyörgyre, Koronkára és Jeddre.

Egységes négylejes jegy, buszjáratok a peremtelepülésekre is
Egységes négylejes jegy, buszjáratok a peremtelepülésekre is
2026. január 02., péntek

Egységes négylejes jegy, buszjáratok a peremtelepülésekre is
2026. január 02., péntek

Jég alól szedték ki a Marosból

Tizenöt méterre a parttól találtak rá egy férfira a Maros megyei tűzoltók pénteken délelőtt a jeges Marosban, Marosvásárhelyen, a vegyipari kombinát háta mögött.

Jég alól szedték ki a Marosból
Jég alól szedték ki a Marosból
2026. január 02., péntek

Jég alól szedték ki a Marosból
2026. január 01., csütörtök

Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult

Tejszállító tartálykocsi és személyautó ütközött össze Segesvár kijáratánál. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is küldtek.

Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult
Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult
2026. január 01., csütörtök

Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult
2025. december 29., hétfő

Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút

Eltűnés miatt indított keresést a rendőrség egy 13 éves, Maros megyei lány ügyében, aki vasárnap este önként távozott otthonról, és azóta nem adott életjelet magáról. A kiskorút pár órán belül megtalálták.

Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút
Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút
2025. december 29., hétfő

Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút
2025. december 28., vasárnap

Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók

Fenyőfa dőlt vasárnap délben egy parkoló autóra Marosvásárhelyen. A tűzoltók, a viharos szélre való tekintettel arra kérnek mindenkit, hogy ha lehet ne hagyja el otthonát.

Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók
Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók
2025. december 28., vasárnap

Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók
2025. december 28., vasárnap

A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán

Jótékonysági koncertet szerveznek vasárnap Szovátán, amelyen fellép Kristof Rebeka és Béla, akik nemrég nyerték meg a Csillag születik tehetségkutatót.

A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán
A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán
2025. december 28., vasárnap

A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán
2025. december 28., vasárnap

Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel

Két baleset történt Maros megyében egymást követően vasárnap reggel, három személy megsérült.

Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel
Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel
2025. december 28., vasárnap

Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel
2025. december 27., szombat

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek

Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
2025. december 27., szombat

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
