Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult

A baleset következtében a két áldozat életveszélyes sérüléseket szerzett

Tejszállító tartálykocsi és személyautó ütközött össze Segesvár kijáratánál. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is küldtek.

Székelyhon 2026. január 01., 14:492026. január 01., 14:49 2026. január 01., 15:042026. január 01., 15:04

Teherautó és személygépjármű balesetezett január elsején, délután két óra magasságában a 14-es országúton, Segesvár kijáratánál. A helyszínen szolgálatot teljesítő tűzoltók megállapították, a személyautóban két, eszméleténél lévő sérült rekedt.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Az áldozatokat – egy 50 éves férfit és egy 46 éves nőt – rövid időn belül kiszabadították a tűzoltók az autó roncsai közül, mindketten súlyosan megsérültek,

válságos állapotban adták át őket a mentőknek.

A tejszállító teherautó sofőrje nem szorult orvosi ellátásra. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre egy SMURD-helikopter is érkezik Brassóból. A mentés és helyszínelés idejére a rendőrök teljesen lezárták a forgalmat az érintett útszakaszon.