Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult

A baleset következtében a két áldozat életveszélyes sérüléseket szerzett
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Tejszállító tartálykocsi és személyautó ütközött össze Segesvár kijáratánál. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is küldtek.
2026. január 01., 14:492026. január 01., 14:49
Teherautó és személygépjármű balesetezett január elsején, délután két óra magasságában a 14-es országúton, Segesvár kijáratánál. A helyszínen szolgálatot teljesítő tűzoltók megállapították, a személyautóban két, eszméleténél lévő sérült rekedt.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Az áldozatokat – egy 50 éves férfit és egy 46 éves nőt – rövid időn belül kiszabadították a tűzoltók az autó roncsai közül, mindketten súlyosan megsérültek,
A tejszállító teherautó sofőrje nem szorult orvosi ellátásra. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre egy SMURD-helikopter is érkezik Brassóból. A mentés és helyszínelés idejére a rendőrök teljesen lezárták a forgalmat az érintett útszakaszon.
Mindkét sérültet a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórházba szállítják: a férfit mentőhelikopterrel, a nőt pedig – közepesen súlyos sérülésekkel – rohammentővel.
A forgalom továbbra is mindkét irányban le van zárva.
