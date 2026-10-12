Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy

Fotó: Haáz Vince
Öt év után lezárta a városházi alkalmazottak áthelyezéséről szóló ügyet az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be hétfőn közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.
„Öt év után lezárult a DNA vizsgálata abban az ügyben, amely engem és több kollégámat is érintette. Több esetben azt állapította meg, hogy a vád alapján feltételezett cselekmény nem is létezik, más esetben pedig azt, hogy a vizsgált magatartás nem minősül bűncselekménynek.
– írta Soós Zoltán.
A marosvásárhelyi polgármester hangsúlyozta, nem támadta az eljárást akkor sem, amikor zajlott, és most sem akar politikai győzelmet hirdetni.
Bejegyzése szerint Marosvásárhelynek ma nem újabb politikai háborúra van szüksége, hanem működő városra, együttműködésre és kiszámíthatóságra.
A korrupcióellenes ügyészség az évek során több kivizsgálást is indított Soós Zoltán ellen. Az első, most lezárt ügy a hivatal alkalmazottaival volt kapcsolatos: a meghirdetett versenyvizsgák és áthelyezések jogosságát vizsgálták. Többek között azt is ellenőrizték, hogy négy új személyi tanácsadót alkalmaztak a városvezetők mellé, illetve alkalmazottakat helyeztek át a marosvásárhelyi városházára Marosszentgyörgyről és Jeddről.
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