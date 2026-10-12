Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy

Öt év után lezárta a városházi alkalmazottak áthelyezéséről szóló ügyet az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be hétfőn közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

„Öt év után lezárult a DNA vizsgálata abban az ügyben, amely engem és több kollégámat is érintette. Több esetben azt állapította meg, hogy a vád alapján feltételezett cselekmény nem is létezik, más esetben pedig azt, hogy a vizsgált magatartás nem minősül bűncselekménynek.

Öt év hosszú idő. Nemcsak egy polgármesternek, hanem azoknak az embereknek és családoknak is, akiknek együtt kellett élniük egy büntetőeljárás bizonytalanságával”

– írta Soós Zoltán.

Hirdetés

A marosvásárhelyi polgármester hangsúlyozta, nem támadta az eljárást akkor sem, amikor zajlott, és most sem akar politikai győzelmet hirdetni.

Bejegyzése szerint Marosvásárhelynek ma nem újabb politikai háborúra van szüksége, hanem működő városra, együttműködésre és kiszámíthatóságra.