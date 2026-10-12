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Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól

A pénzek átcsoportosításáról szavaztak a tanácsosok. Archív

A pénzek átcsoportosításáról szavaztak a tanácsosok. Archív

Fotó: Haáz Vince

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A tömegközlekedés biztosítása és a számlák kifizetése miatt nagy léptékű költségvetés-kiigazítást eszközöltek hétfőn Marosvásárhelyen. A rendkívüli tanácsülésen többek között a tanintézmények el nem költött pénzeit vették el, de nem csak.

Simon Virág

2026. október 12., 19:012026. október 12., 19:01

A hétfői marosvásárhelyi rendkívüli tanácsülésen az egyik legfontosabb napirendi pont a költségvetés kiigazítása volt. Bevett szokás, hogy az év elején elfogadott büdzsét menetközben módosítják, annak függvényében, hogy milyen munkálatokat tudtak elvégezni, és mire kell több pénz, illetve évközben újabb prioritások jelennek meg, és ezek szerint csoportosítják újra az összegeket.

Mire nem volt elég pénz?

Kovács Mihály Levente alpolgármester a képviselő-testület ülése után a Székelyhonnak elmondta, az átcsoportosításokat az tette szükségessé, hogy

  • elmaradások voltak a helyi tömegközlekedési vállalattal szemben, és ki kellett fizetni ezeket, hogy zavartalan maradjon a tömegközlekedés biztosítása.

  • Voltak olyan keretszerződések is, amelyek az utcák felújítására, karbantartására vonatkoztak, ám itt is elfogyott a pénz, nem volt elegendő az év elején betervezett összeg.

  • Elmaradt számlák voltak ugyanakkor a hulladékgazdálkodási tételnél is.

Az alpolgármester szerint a megszavazott kiegészítések a város és a városháza működősének folytonosságát biztosítják.

Kovács Mihály Levente: az elvártnál nagyobbak voltak a számlák • Fotó: Haáz Vince Galéria

Kovács Mihály Levente: az elvártnál nagyobbak voltak a számlák

Fotó: Haáz Vince

Mivel több tétel érintette az oktatási intézményeket, rákérdeztünk, hogy itt miért volt fontos az átcsoportosítás. Ugyanis a tervek szerint

tizenhárom oktatási intézménytől csaknem hárommillió lejt vettek el, miközben valamivel több mint egymilliót visszaadták az óvodáknak, iskoláknak, de más tételekre.

Kovács Mihály Levente elmondta, az iskolaigazgatóság költségvetése két nagy tételből áll: egyrészt a város által végzett beruházásokból, másrészt azokból az összegekből, amelyeket az iskolák költhetnek el kisebb munkálatokra, felszerelések vásárlására.

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Amennyiben az iskolák október közepéig nem tudták elkölteni a megszavazott összegeket, nem tudtak szerződéseket kötni ezekre, nagy a valószínűsége, hogy év végig sem tudják felhasználni. Ezért ezeket az összegeket elvették, illetve átcsoportosították. Például biztosítják belőle a diákok ingyenes utaztatását.

Miből adódik a pénzhiány?

Az ülésen elhangzott, hogy nehéz hónapok várnak a városra, megfontoltan kell elkölteni a rendelkezésre álló pénzeket.

A tömegközlekedés biztosítására egyre több pénz kell. Képünk illusztráció Galéria

A tömegközlekedés biztosítására egyre több pénz kell. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Az alpolgármestertől megkérdeztük, mi okozza a pénzügyi nehézségeket Marosvásárhelynek, és mint kifejtette, idén (is)

az elvártnál nagyobbak voltak a számlák, a kiadások, csak az üzemanyagár növekedése kihatott minden munkálatra, drágulást eredményezve.

Idén egyelőre elmaradt az országos költségvetés-kiegészítés, amely nyomán esetenként pénzt kapott Marosvásárhely, noha rendszerint ez „csak sebtapasz volt a város költségvetésén”.

Haladás, kifizetés a pénzhiány mögött

Vannak viszont olyan beruházások, ahol a munkálatok az elvártnál jobb ütemben zajlanak, így az első körben tervezettnél most mégis több pénzre van szükség. Ezenkívül olyan uniós projekt is volt, ahol a város kifizetett számlákat, hogy a kivitelező tudjon tovább dolgozni, de azt még nem kapta vissza az önkormányzat.

Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy kizárólag a költségvetés kiigazításával lehet folytatni a közszolgáltatásokat, zökkenésmentessé tenni a város működését.

Marosszék Marosvásárhely
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