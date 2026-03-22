Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Medve támadott meg egy férfit Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Medve támadott meg egy embert a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdős területen, vasárnap koradélután.

Székelyhon

2026. március 22., 13:372026. március 22., 13:37

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nyárádszeredai hivatásos tűzoltókat vasárnap 12óra 30 perc körül riasztották a Torba és Székelyabod közötti erdős területre, ahol

egy 58 éves férfit medve támadott meg.

A helyszínre SMURD robammentő-egység, valamint egy mentőhelikopter is kivonult.A beavatkozó egységek kiérkezésekor az áldozat eszméleténél volt. Mint kiderült, a baleset idején egyedül tartózkodott a helyszínen.

Hirdetés

Az orvosi vizsgálat során megállapították, hogy

a sérültnek több nyílt seb is van az alsó végtagjain, valamint nyílt törése van a bal felső karján.

A sérültet mentőhelikopterrel szállították a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára további ellátásra – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Maros megye Marosszék medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 22., vasárnap

Ég a növényzet Szászrégen közelében – lakóövezetet fenyegetnek a lángok

Száraz növényzet kapott lángra Szászrégenben, a Nordenlor cég telephelyének közelében. A szél segíti a lángok terjedését a közeli városrész felé.

2026. március 22., vasárnap

Hirdetés
2026. március 22., vasárnap

Négy autó ütközött Marosvásárhelyen – egy sávon halad a forgalom

Közúti baleset történt vasárnap kora délután Marosvásárhelyen. A Dózsa György úton négy személygépkocsi ütközött össze.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

A szemetelő horgászokra panaszkodnak Marosvásárhelyen – tetemes bírságot kaphatnak

Akár negyvenötezer lejes pénzbírságot is kaphatnak a szemetelő marosvásárhelyi horgászok – hívja fel a figyelmet a Maros Megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete. A szabadidejüket a Maros parton töltőket az onkológia kórház panaszolta be.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhelyen, az alkalmazottak és vendégek kimenekültek

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhely konyhájában szombaton este. Személyi sérülés nem történt.

2026. március 22., vasárnap

Hirdetés
2026. március 21., szombat

Állandó bevetésen: öt tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei tűzoltókat szombaton

Két újabb Maros megyei helyszínről is azt jelentik, hogy kigyulladt a száraz növényzet, ezzel pedig ötre nőtt a szombati napon Maros megyéből jelentett tarlótüzek száma.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Lángol az aljnövényzet a Maros megyei Székes közelében

Száraz növényzet gyulladt ki egy nehezen megközelíthető területen a Nagyernye községhez tartozó Székes falu közelében.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Melléképület gyulladt ki Maros megyében, egy méhész telep is veszélybe került

Melléképület gyulladt ki a Maros megyei Udvarfalván szombaton délután, veszélybe kerülhet egy méhész telep is.

2026. március 21., szombat

Hirdetés
2026. március 21., szombat

Kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat

Kigyulladt kéményhez riasztották a tűzoltókat Backamadrasra szombaton délután.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Újra napirenden a marosvásárhelyi Postarétre tervezett beruházás

Aggályokat fogalmazott meg az Erdélyi Magyar Szövetség a vásárhelyi Postarétre tervezett egészségügyi központ kapcsán. A tanácsosok többször halasztották a beruházásról szóló döntést, most végleges törvényszéki döntés kötelezi őket a voksra.

2026. március 21., szombat

2026. március 20., péntek

Makfalvi razzia: falopás gyanúja miatt hallgattak ki tizennyolc embert

Hatósági razziát hajtottak végre házkutatásokkal Makfalván és Segesvár környékén falopás bűncselekményének gyanúja miatt.

2026. március 20., péntek

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!