Medve támadott meg egy férfit Maros megyében

Medve támadott meg egy embert a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdős területen, vasárnap koradélután.

Székelyhon 2026. március 22., 13:372026. március 22., 13:37

A nyárádszeredai hivatásos tűzoltókat vasárnap 12óra 30 perc körül riasztották a Torba és Székelyabod közötti erdős területre, ahol

egy 58 éves férfit medve támadott meg.

A helyszínre SMURD robammentő-egység, valamint egy mentőhelikopter is kivonult.A beavatkozó egységek kiérkezésekor az áldozat eszméleténél volt. Mint kiderült, a baleset idején egyedül tartózkodott a helyszínen. Az orvosi vizsgálat során megállapították, hogy

a sérültnek több nyílt seb is van az alsó végtagjain, valamint nyílt törése van a bal felső karján.