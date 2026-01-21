Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül

Szakemberek szerint technikai meghibásodás következtében mechanikai szikra keletkezhetett, ami robbanást, majd tüzet okozott
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Több mint háromszáz háztartás maradt gáz és fűtés nélkül szerdára virradóan Oláhkocsárdon, miután a helyi gáznyomás-szabályozó állomáson robbanás történt és tűz ütött ki. A hatóságok sürgősségi megelőző intézkedéseket tettek érdekükben.
Robbanás történt, majd tűz ütött ki kedden délután az oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomáson. A Transgaz földgázvezeték-rendszer üzemeltetőjének egyik alkalmazottja az arcán és a karján égési sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállította.
A Maros megyei tűzoltóknak sikerült megfékezniük a nyílt lángokat, elvégezték a berendezések visszahűtését is, a gázszolgáltató pedig leállította az állomás gázellátását. Ennek következtében kedden éjszaka a község több mint háromszáz háztartása maradt gázszolgáltatás és fűtés nélkül – tájékoztatott szerdán a perfektusi hivatalban tartott sajtótájékoztatón a tűzoltóság képviselője, Buhăianu Cristian.
A műszaki meghibásodás miatt elrendelt szolgáltatásleállítás nyomán az oláhkocsárdi önkormányzat sürgősségi bizottsága a Maros megyei prefektussal közösen megelőző intézkedésekről döntött. A hatóságok figyelembe vették, hogy
Ezért felvették a kapcsolatot az érintettekkel, hogy megbizonyosodjanak róla, mindenkinek van megoldása az éjszakai fűtésre – akár elektromos fűtőberendezés, akár fatüzelésű kályha formájában. Összesen 82 embert kérdeztek meg telefonon, azokat pedig, akiket nem sikerült elérni, személyesen keresték fel.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A tűzoltóság segesvári egysége időközben előkészítette a tábori ágyakat és takarókat, amelyeket a szintén Oláhkocsárdhoz tartozó Bord település kultúrházába szállítottak volna. Az ideiglenes szállás mintegy 25 személy befogadására lett volna alkalmas – részletezte Buhaianu Cristian. A radnóti polgármesteri hivatal szintén felajánlotta a városi sportcsarnokot arra az esetre, ha szükség lett volna éjszakai elhelyezésekre.
A Maros megyei prefektusi hivatalban tartott sajtótájékoztatón az oláhkocsárdi gázrobbanásról is tájékoztattak a hatóságok képviselői szerdán
Fotó: Haáz Vince
Végül azonban minden érintett család megoldotta az éjszakai szállást:
rokonoknál vagy barátoknál húzták meg magukat,
illetve elektromos fűtőtesteket szereztek be,
így nem volt szükség a felajánlott ideiglenes szállások igénybevételére.
Buhăianu Cristian elmondta, hogy az eset hátterében az alacsony hőmérséklet miatt kialakult műszaki probléma állhatott: kondenzátum képződött a vezetékben, ami szennyeződések megjelenéséhez vezetett a rendszerben. A vállalat egyik alkalmazottját a gázvezeték légtelenítésére és átöblítésére küldték ki, eközben pedig egy technikai meghibásodás következtében mechanikai szikra keletkezhetett, ami robbanást, majd tüzet okozott. A robbanás körülményeit továbbra is vizsgálja a Transgaz.
Az oláhkocsárdi gázszolgáltatást végül szerdán, valamivel 13 óra után indították újra – közölte a Maros megyei prefektúra.
