Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül

Több mint háromszáz háztartás maradt gáz és fűtés nélkül szerdára virradóan Oláhkocsárdon, miután a helyi gáznyomás-szabályozó állomáson robbanás történt és tűz ütött ki. A hatóságok sürgősségi megelőző intézkedéseket tettek érdekükben.

Robbanás történt, majd tűz ütött ki kedden délután az oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomáson. A Transgaz földgázvezeték-rendszer üzemeltetőjének egyik alkalmazottja az arcán és a karján égési sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállította.

Mindenkit próbáltak személyesen elérni

A Maros megyei tűzoltóknak sikerült megfékezniük a nyílt lángokat, elvégezték a berendezések visszahűtését is, a gázszolgáltató pedig leállította az állomás gázellátását. Ennek következtében kedden éjszaka a község több mint háromszáz háztartása maradt gázszolgáltatás és fűtés nélkül – tájékoztatott szerdán a perfektusi hivatalban tartott sajtótájékoztatón a tűzoltóság képviselője, Buhăianu Cristian.

A műszaki meghibásodás miatt elrendelt szolgáltatásleállítás nyomán az oláhkocsárdi önkormányzat sürgősségi bizottsága a Maros megyei prefektussal közösen megelőző intézkedésekről döntött. A hatóságok figyelembe vették, hogy