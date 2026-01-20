Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült

Lángokban állt egy oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomás kedden délután. A tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett.

Székelyhon 2026. január 20., 17:242026. január 20., 17:24

A dicsőszentmártoni tűzoltóság két tűzoltóautóval és egy rohammentővel (SMURD) vonult a helyszínre. Felvételeik tanúsága szerint érkezésükkor

lángokban állt a létesítmény.

A tűzoltók 16 óra körül még javában dolgoztak a tűz megfékezésén. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint, a tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett a fején és a felső végtagjain, őt a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállította a mentőszolgálat.Valamivel később, fél 5 után

sikerült megfékezni a nyílt tüzet,