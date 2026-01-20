Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Lángokban állt egy oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomás kedden délután. A tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett.
A dicsőszentmártoni tűzoltóság két tűzoltóautóval és egy rohammentővel (SMURD) vonult a helyszínre. Felvételeik tanúsága szerint érkezésükkor
A tűzoltók 16 óra körül még javában dolgoztak a tűz megfékezésén. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint, a tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett a fején és a felső végtagjain, őt a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállította a mentőszolgálat.Valamivel később, fél 5 után
a berendezések visszahűtését végezte ezt követően a tűzoltóság, a gázszolgáltató pedig leállította az állomás gázellátását. Jelenleg nem áll fenn különösebb veszély a tájékoztatás szerint.
Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.
Jelentős kulturális eseményt jelentettek be hétfő délután Marosvásárhelyen: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész lép színpadra január 25-én 18 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra.
Ötórás műtét során kapott új szívet egy 19 éves, Beszterce-Naszód megyei fiatal a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézetben (IUBCvT). Ez volt 2026 első szívátültetése Romániában.
Hosszabb távú gyalogosforgalmi korlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen a Park Hotel mögötti parkolóház építése miatt: a munkálatok idején több utcában ideiglenesen módosul a közlekedés rendje.
Bár egyelőre nincsenek sorok a pénztárak előtt, a marosvásárhelyiek az előző évekhez hasonló ütemben törlesztik a helyi adókat és illetékeket. Egy hét alatt hat és fél millió lejt fizettek be.
Egy időben riasztották a tűzoltókat Nagyernyében és Marosvásárhelyen, két különböző tűzeset miatt.
Közúti balesethez riasztották a hatóságokat Nyárádkarácsonba vasárnap este. Két gépkocsi ütközött össze, aminek következtében az egyik jármű egy gázcsőnek csapódott, ezért felmerült a gázvezeték megrongálódásának gyanúja.
Az áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Szászrégen több utcájában is ideiglenes áramszünetekre kell számítani a következő napokban.
Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója tisztázta a Marosvásárhelyen kiosztásra kerülő kukák körüli kérdéseket: az új rendszer célja az átlátható és egységes hulladékszállítás, de nem mérik le mindenkinek külön a szemétmennyiségét.
