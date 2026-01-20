Rovatok
Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Lángokban állt egy oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomás kedden délután. A tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett.

Székelyhon

2026. január 20., 17:242026. január 20., 17:24

A dicsőszentmártoni tűzoltóság két tűzoltóautóval és egy rohammentővel (SMURD) vonult a helyszínre. Felvételeik tanúsága szerint érkezésükkor

lángokban állt a létesítmény.

A tűzoltók 16 óra körül még javában dolgoztak a tűz megfékezésén. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint, a tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett a fején és a felső végtagjain, őt a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállította a mentőszolgálat.Valamivel később, fél 5 után

sikerült megfékezni a nyílt tüzet,

a berendezések visszahűtését végezte ezt követően a tűzoltóság, a gázszolgáltató pedig leállította az állomás gázellátását. Jelenleg nem áll fenn különösebb veszély a tájékoztatás szerint.

Maros megye Marosszék Tűzoltóság Tűzeset
