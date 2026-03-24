Március végi hajrá az adóhivatalban: naponta mintegy ezerötszázan fizetik be adójukat Marosvásárhelyen

Az első három hónapban mintegy ötvenezer marosvásárhelyi törlesztette az adóját
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen is kihasználják az adókedvezményt a helyiek, hiszen látványosan megnőtt márciusban az adófizetések száma, bár elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt befizetésektől. Idén eddig több mint ötvenezren törlesztették az adóikat.
Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán és Szövérfi László, az adóügyi igazgatóság vezetője a legutóbbi sajtótájékoztatón elmondták, számítottak arra, hogy márciusban jelentősen megnövekszik az adófizetések száma, hiszen március végéig lehet igénybe venni a tízszázalékos kedvezményt.
Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.
A helyi adók és illetékek mértékét a kormány szabta meg, beleértve az utólag biztosított kedvezményeket is. A marosvásárhelyi önkormányzatnak arra volt lehetősége, hogy csökkentse az éves szemétdíjat, amit az adókkal együtt kell befizetni, és ezt meg is tette.
Ez annak köszönhető, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egyre hatékonyabban működik a városban. Továbbá az üres lakások esetében (egy ingatlanig) nem kell díjat törleszteni, valamint kedvezményt kapnak a nagycsaládok: a negyedik gyermektől mentesülnek a szemétdíj alól.
Bár kisebb sorok most is kialakulnak a kasszák előtt, sokan online fizetik be adóikat a ghiseul.ro oldalon keresztül.
Szövérfi László a Székelyhon megkeresésére elmondta, hogy múlt hétfőtől kezdve naponta mintegy 1300–1500 személy fizeti be adóját és illetékeit a megyeszékhelyen. A március 24-i kimutatás alapján
Mintegy 4500 jogi-, és 46 700 természetes személy törlesztette az adóügyeit a városban eddig. Legtöbben az épületadót fizették be, több mint 36 ezren – derül ki a kimutatásból.
Az igazgatóság vezetője azt is hozzátette, az idén mintegy négyezer személlyel kevesebben fizették be az adót a tavalyi év ugyanezen időszakához képest Marosvásárhelyen.
