Március végi hajrá az adóhivatalban: naponta mintegy ezerötszázan fizetik be adójukat Marosvásárhelyen

Az első három hónapban mintegy ötvenezer marosvásárhelyi törlesztette az adóját

Marosvásárhelyen is kihasználják az adókedvezményt a helyiek, hiszen látványosan megnőtt márciusban az adófizetések száma, bár elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt befizetésektől. Idén eddig több mint ötvenezren törlesztették az adóikat.

Hajnal Csilla 2026. március 24., 16:032026. március 24., 16:03

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán és Szövérfi László, az adóügyi igazgatóság vezetője a legutóbbi sajtótájékoztatón elmondták, számítottak arra, hogy márciusban jelentősen megnövekszik az adófizetések száma, hiszen március végéig lehet igénybe venni a tízszázalékos kedvezményt. korábban írtuk Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról. A helyi adók és illetékek mértékét a kormány szabta meg, beleértve az utólag biztosított kedvezményeket is. A marosvásárhelyi önkormányzatnak arra volt lehetősége, hogy csökkentse az éves szemétdíjat, amit az adókkal együtt kell befizetni, és ezt meg is tette.

Marosvásárhely egyébként azon kevés romániai városok közé tartozik, ahol idén nem emelkedett, hanem csökkent a szemétszállítás díja: a korábbi közel 17 lej helyett ezentúl személyenként havi 15,5 lejt kell fizetni.

Ez annak köszönhető, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egyre hatékonyabban működik a városban. Továbbá az üres lakások esetében (egy ingatlanig) nem kell díjat törleszteni, valamint kedvezményt kapnak a nagycsaládok: a negyedik gyermektől mentesülnek a szemétdíj alól. Bár kisebb sorok most is kialakulnak a kasszák előtt, sokan online fizetik be adóikat a ghiseul.ro oldalon keresztül.

Fotó: Haáz Vince

Szövérfi László a Székelyhon megkeresésére elmondta, hogy múlt hétfőtől kezdve naponta mintegy 1300–1500 személy fizeti be adóját és illetékeit a megyeszékhelyen. A március 24-i kimutatás alapján

január elseje óta összesen 51 184 természetes és jogi személy fizetett be adót, és ebből 43 756 fizette be egészében a tíz százalékos kedvezményel.