Március végi hajrá az adóhivatalban: naponta mintegy ezerötszázan fizetik be adójukat Marosvásárhelyen

Az első három hónapban mintegy ötvenezer marosvásárhelyi törlesztette az adóját

Az első három hónapban mintegy ötvenezer marosvásárhelyi törlesztette az adóját

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen is kihasználják az adókedvezményt a helyiek, hiszen látványosan megnőtt márciusban az adófizetések száma, bár elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt befizetésektől. Idén eddig több mint ötvenezren törlesztették az adóikat.

Hajnal Csilla

2026. március 24., 16:032026. március 24., 16:03

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán és Szövérfi László, az adóügyi igazgatóság vezetője a legutóbbi sajtótájékoztatón elmondták, számítottak arra, hogy márciusban jelentősen megnövekszik az adófizetések száma, hiszen március végéig lehet igénybe venni a tízszázalékos kedvezményt.

Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál
Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

A helyi adók és illetékek mértékét a kormány szabta meg, beleértve az utólag biztosított kedvezményeket is. A marosvásárhelyi önkormányzatnak arra volt lehetősége, hogy csökkentse az éves szemétdíjat, amit az adókkal együtt kell befizetni, és ezt meg is tette.

Marosvásárhely egyébként azon kevés romániai városok közé tartozik, ahol idén nem emelkedett, hanem csökkent a szemétszállítás díja: a korábbi közel 17 lej helyett ezentúl személyenként havi 15,5 lejt kell fizetni.

Ez annak köszönhető, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egyre hatékonyabban működik a városban. Továbbá az üres lakások esetében (egy ingatlanig) nem kell díjat törleszteni, valamint kedvezményt kapnak a nagycsaládok: a negyedik gyermektől mentesülnek a szemétdíj alól.

Bár kisebb sorok most is kialakulnak a kasszák előtt, sokan online fizetik be adóikat a ghiseul.ro oldalon keresztül.

Szövérfi László a Székelyhon megkeresésére elmondta, hogy múlt hétfőtől kezdve naponta mintegy 1300–1500 személy fizeti be adóját és illetékeit a megyeszékhelyen. A március 24-i kimutatás alapján

január elseje óta összesen 51 184 természetes és jogi személy fizetett be adót, és ebből 43 756 fizette be egészében a tíz százalékos kedvezményel.

Mintegy 4500 jogi-, és 46 700 természetes személy törlesztette az adóügyeit a városban eddig. Legtöbben az épületadót fizették be, több mint 36 ezren – derül ki a kimutatásból.

Az igazgatóság vezetője azt is hozzátette, az idén mintegy négyezer személlyel kevesebben fizették be az adót a tavalyi év ugyanezen időszakához képest Marosvásárhelyen.

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 24., kedd

Hulladék és száraz aljnövényzet ég Marosludason

Nagy területen kapott lángra a hulladék Marosludason, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

2026. március 24., kedd

Már idén nyáron átadhatják a súlyos égési sérülteket kezelő központot Marosvásárhelyen

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint vélhetően már idén nyáron használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi és temesvári központ.

2026. március 22., vasárnap

Tűzesetek Maros megye számos pontján

Mozgalmas napjuk volt vasárnap a Maros megyei tűzoltóknak, akik több településen is beavatkozásra kényszerültek különböző tüzek miatt.

2026. március 22., vasárnap

Ég a növényzet Szászrégen közelében – lakóövezetet fenyegetnek a lángok

Száraz növényzet kapott lángra Szászrégenben, a Nordenlor cég telephelyének közelében. A szél segíti a lángok terjedését a közeli városrész felé.

2026. március 22., vasárnap

Medve támadott meg egy férfit Maros megyében

Medve támadott meg egy embert a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdős területen, vasárnap koradélután.

2026. március 22., vasárnap

Négy autó ütközött Marosvásárhelyen – egy sávon halad a forgalom

Közúti baleset történt vasárnap kora délután Marosvásárhelyen. A Dózsa György úton négy személygépkocsi ütközött össze.

2026. március 22., vasárnap

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhelyen, az alkalmazottak és vendégek kimenekültek

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhely konyhájában szombaton este. Személyi sérülés nem történt.

2026. március 21., szombat

Állandó bevetésen: öt tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei tűzoltókat szombaton

Két újabb Maros megyei helyszínről is azt jelentik, hogy kigyulladt a száraz növényzet, ezzel pedig ötre nőtt a szombati napon Maros megyéből jelentett tarlótüzek száma.

2026. március 21., szombat

Lángol az aljnövényzet a Maros megyei Székes közelében

Száraz növényzet gyulladt ki egy nehezen megközelíthető területen a Nagyernye községhez tartozó Székes falu közelében.

2026. március 21., szombat

Melléképület gyulladt ki Maros megyében, egy méhész telep is veszélybe került

Melléképület gyulladt ki a Maros megyei Udvarfalván szombaton délután, veszélybe kerülhet egy méhész telep is.

